¿Cuándo termina el retiro AFP? Esta es la fecha límite para presentar tu solicitud de desembolso de fondos

El periodo libre del octavo retiro ya está en marcha y ofrece a todos los afiliados una única ventana para registrar su solicitud antes del cierre definitivo programado para enero del 2026

En esta fase final, todos
En esta fase final, todos los afiliados pueden gestionar su solicitud sin depender del último dígito de su DNI. Foto: composición Infobae Perú

El cronograma del octavo retiro de AFP entró a su fase definitiva y diciembre marca el inicio del tramo final para que los afiliados del Sistema Privado de Pensiones registren su solicitud. Tras culminar las fechas asignadas por último dígito de DNI, el periodo libre comenzó y reúne a todos los aportantes que aún no han pedido el desembolso de hasta 4 UIT (equivalentes a S/ 21.400). Este mecanismo estará disponible únicamente en días hábiles y dentro del horario establecido por las administradoras, por lo que la atención será exclusivamente de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 18:00 horas.

Durante esta etapa final, cualquier afiliado puede realizar su trámite sin validar el número de su DNI. El procedimiento permanece activo desde el jueves 4 de diciembre y continuará hasta mediados de enero, plazo en el que se concentrará la última oportunidad para registrar la solicitud. Luego de esa fecha, no habrá nuevas ventanas, salvo eventuales ampliaciones dirigidas únicamente a quienes tengan pedidos rechazados por errores en el registro.

Periodo libre y fecha límite para el retiro AFP

El periodo libre del octavo retiro se desarrolla entre el 4 de diciembre del 2025 y el viernes 16 de enero del 2026, lapso en el que todos los afiliados pueden solicitar hasta 4 UIT en una sola gestión. Este tramo sustituye al cronograma previo basado en el último dígito del DNI y opera bajo el mismo esquema: solo se aceptarán solicitudes en días hábiles y dentro del horario ya establecido por las AFP.

Durante este periodo, quedarán habilitadas múltiples fechas de atención, que incluyen días laborales de diciembre y las primeras semanas de enero del 2026. La dinámica se replica en todas las administradoras y no hay restricciones adicionales para quienes no pudieron realizar el trámite durante la fase escalonada. La única condición es registrar la solicitud antes del cierre del 16 de enero.

Calendario del retiro AFP. Los
Calendario del retiro AFP. Los fines de semana las AFP no atienden solicitudes del retiro, por lo que podrás pedir el desembolso hasta el 16 de enero. Foto: Andina

¿Dónde presentar la solicitud del retiro AFP?

Las AFP mantienen habilitados sus canales digitales para registrar la petición de desembolso. Cada administradora ha puesto a disposición un enlace específico dentro de sus agencias virtuales, a través de las cuales los afiliados pueden verificar su identidad, completar el formulario y elegir la cuenta bancaria donde se realizará el depósito.

Este procedimiento se realiza íntegramente en línea y no requiere visitas presenciales. Los portales de AFP Integra, Profuturo AFP, Prima AFP y AFP Hábitat estarán disponibles durante todo el periodo libre, garantizando acceso continuo durante los días de atención. El sistema solo admite un registro por afiliado, por lo que es importante completar correctamente todos los datos antes de enviarlo.

Plazos de depósito

El desembolso del dinero se efectuará de manera fraccionada, según lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La normativa establece que cada UIT, equivalente a S/ 5.350, será abonada en armadas mensuales y consecutivas, siguiendo un esquema de máximo 30 días calendario entre cada entrega.

La primera UIT debe depositarse dentro de los 30 días posteriores al registro de la solicitud. La segunda se abonará hasta 30 días después de la llegada de la primera, y lo mismo ocurrirá con la tercera y la cuarta. Este proceso de cuatro etapas se aplica para todos los afiliados sin excepción y no depende del tiempo que demore la AFP en aprobar el trámite, sino de la fecha exacta en que se completó el registro.

La entrega de los fondos
La entrega de los fondos se realizará por partes, conforme a lo establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Foto: Andina

Janet Barboza arremete contra Álvaro

Marcos López se lució con

Alimentación y sueño: por qué

Elecciones 2026: Este domingo 14

Así fue el dramático rescate
