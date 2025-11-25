Perú

¿Por qué la arquitectura sostenible es importante en una ciudad como Lima?

Pensar en sostenibilidad es pensar, de forma concreta, en la supervivencia y calidad de vida de millones de personas

Guardar
Arquitectura de Lima. (Edificio Wilson,
Arquitectura de Lima. (Edificio Wilson, ubicado en Garcilaso de la Vega con Jr. Rufino Torrico, Centro de Lima) (Nicolás Valencia)

La arquitectura sostenible adquiere una relevancia crítica en una ciudad como Lima, donde más del 75% de las viviendas se han levantado mediante procesos de autoconstrucción y donde existen más de 250 mil viviendas con algún nivel de vulnerabilidad frente a sismos, deslizamientos y fallas de infraestructura básica. En este contexto, Lima es una ciudad que crece de forma acelerada, con tejidos urbanos consolidados sin planificación y periferias que se expanden sobre laderas inestables; por ello, pensar en sostenibilidad es pensar, de forma concreta, en la supervivencia y calidad de vida de millones de personas.

El cambio de enfoque es evidente: hacia el 2030, la capacidad de diseñar con eficiencia de recursos será probablemente la “habilidad blanda” más dura de la profesión arquitectónica. Esta afirmación coincide con lo que Herbert Simon anticipó sobre el diseño como una disciplina centrada en transformar situaciones problemáticas en situaciones preferibles. Hoy, esta transformación pasa necesariamente por reducir consumos, optimizar materiales y enfrentar los límites ambientales de las ciudades. Las certificaciones internacionales como LEED o EDGE ya no se leen únicamente como sellos de prestigio, sino como sistemas técnicos que incorporan criterios medibles y verificables de ahorro de energía, agua y carbono.

En una ciudad ubicada en un desierto, la sostenibilidad hídrica debería ser el eje principal de cualquier estrategia urbana. Lima vive en estrés hídrico severo durante todo el año. La arquitectura sostenible no solo implica reducir consumos dentro de los edificios mediante artefactos eficientes o sistemas de reúso; implica también un cambio de mentalidad sobre la gestión del recurso y sobre el diseño con sensibilidad hídrica.

Otro aspecto crítico es la relación entre materialidad, forma urbana y clima. Lima presenta uno de los niveles más altos de urbanización basada en concreto de América Latina, un material accesible, pero con alto impacto ambiental y capacidad de acumular calor. Este fenómeno incrementa el consumo energético, afecta la salud de los habitantes y deteriora la habitabilidad del espacio público. La arquitectura sostenible introduce estrategias para mitigar este efecto: mayor uso de cubiertas y muros verdes, materiales reflectivos, pavimentos permeables, entre otros que disminuyan la temperatura urbana.

A esto se suma la precariedad estructural de la autoconstrucción. En barrios levantados sin asistencia técnica, el uso de materiales inadecuados, la ausencia de refuerzos antisísmicos o el crecimiento informal por niveles incrementan el riesgo de colapso. La arquitectura sostenible, aplicada con criterios de economía de recursos, podría ofrecer soluciones accesibles mediante sistemas de construcción progresiva o manuales de autoconstrucción segura. No se trata de imponer estándares inalcanzables, sino de democratizar los beneficios de la sostenibilidad para un sector mayoritario de la población.

Para llevar a cabo estos puntos, se torna necesario preparar a jóvenes profesionales arquitectos que tengan experiencia resolviendo retos reales para realizar proyectos que transformen ciudades, conozcan de diseño práctico y digital y utilicen las tecnologías como la inteligencia artificial a favor del desarrollo de proyectos que generen bienestar y seguridad en las personas.

La sostenibilidad en Lima debe entenderse como una articulación entre lo ambiental, lo social y lo urbano. No basta con diseñar edificios eficientes: es necesario integrar más áreas verdes, corredores peatonales y ciclovías que promuevan movilidad saludable y reduzcan emisiones. La ciudad necesita sombra, permeabilidad, infraestructura azul y verde que recupere su capacidad de regular el clima y absorber agua. La arquitectura sostenible —en sus escalas de vivienda, barrio y ciudad— es la única ruta que permite enfrentar simultáneamente escasez hídrica, vulnerabilidad sísmica, calor urbano y desigualdad.

José Ignacio Pacheco
José Ignacio Pacheco

Temas Relacionados

ArquitecturaSostenibilidadLimaUrbanismoOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Dónde ver Barcelona vs Chelsea HOY en Perú: canal tv online del partido por Champions League 2025/2026

El conjunto ‘blue’ buscará hacer respetar la casa contra un peligroso elenco ‘azulgrana’ en el máximo torneo de clubes de la UEFA. Conoce cómo seguir la contienda

Dónde ver Barcelona vs Chelsea

Esposo de Silvia Cornejo intenta frenar ampay con su ex y ofrece trato fuera de cámaras: “Apaga la cámara y hablamos”

Jean Paul Gabuteau niega relación con su ex a las cámaras de Magaly TV La Firme, pero intenta evitar que salga ampay

Esposo de Silvia Cornejo intenta

Silvia Cornejo toma drástica decisión tras ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez

Fotos recientes mostraban a la pareja viajando y compartiendo en familia, pero las imágenes reveladas en Magaly TV La Firme cambiaron el panorama

Silvia Cornejo toma drástica decisión

‘Cri Cri’ cuenta que Jefferson Farfán llamó a su esposa cuando estaba en prisión: “Es doloroso, escuché el audio”

Revela que escuchó el audio y recuerda los meses en prisión como un momento de total indefensión. El primo del exfutbolista calificó el hecho como “doloroso y desleal”

‘Cri Cri’ cuenta que Jefferson

Magaly Medina aconseja a Silvia Cornejo tras ampay de Jean Paul Gabuteau: “Analía Jiménez parece ser el amor de su vida”

“Es una humillación”, un encuentro captado por cámaras reabre el debate sobre la relación de la exconductora con Jean Paul y la cercanía del empresario con Analía Giménez. Magaly cuestiona la lealtad y el respeto dentro del vínculo

Magaly Medina aconseja a Silvia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí anuncia la eliminación

José Jerí anuncia la eliminación del INPE tras pedido de facultades legislativas al Congreso: “Tenemos que dejar las cosas encaminadas”

José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betssy Chávez y cuestiona el asilo político otorgado por México

José Jerí defiende a su asesora Stephany Vega: “Su familia tiene capacidad económica para justificar sus compras”

José Jerí aclara que el 80% de su patrimonio es deuda hipotecaria: “Estoy endeudado”

José Jerí manifiesta estar a favor de la unión civil, pero no de la adopción por parte de parejas homosexuales: “No estoy convencido”

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Silvia Cornejo intenta

Esposo de Silvia Cornejo intenta frenar ampay con su ex y ofrece trato fuera de cámaras: “Apaga la cámara y hablamos”

Silvia Cornejo toma drástica decisión tras ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez

‘Cri Cri’ cuenta que Jefferson Farfán llamó a su esposa cuando estaba en prisión: “Es doloroso, escuché el audio”

Magaly Medina aconseja a Silvia Cornejo tras ampay de Jean Paul Gabuteau: “Analía Jiménez parece ser el amor de su vida”

Mario Irivarren sorprende al pedir a Paolo Guerrero en su show: “Vengo con la ‘9’ y cantamos ‘Declaración de Amor’”

DEPORTES

Dónde ver Barcelona vs Chelsea

Dónde ver Barcelona vs Chelsea HOY en Perú: canal tv online del partido por Champions League 2025/2026

Rodrigo Ureña exige explicaciones a Universitario por larga suspensión tras clásico ante Alianza Lima: “Me privaron de jugar mucho tiempo”

Pablo Bengoechea no es ajeno a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Le ha tocado hacer grandes cosas”

Claudio Pizarro se divierte en Corea del Sur entrenando taekwondo en una escuela con niños: “Intentaré hacer lo mejor que pueda”

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2 de Libertadores 2026