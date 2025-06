Sofía Franco pide que no la comparen con los que actores de ‘Y dónde están las rubias’

La exconductora dejó claro que no tolerará bromas sobre su apariencia tras ser comparada con personajes de la famosa comedia, mientras se presenta como precandidata a la alcaldía de La Molina y promete una campaña diferente (Latina)

Sofía Franco cambió los sets de televisión por el escenario político, pero parece que el humor y las ocurrencias del público no se han quedado atrás. Luego de su presentación como precandidata a la alcaldía de La Molina, un apodo inspirado en la película ‘¿Y dónde están las rubias?’ generó más revuelo del esperado.

Con una mezcla de humor y enojo, la exconductora dejó en claro que no piensa tolerar burlas. Aunque su intención es hablar de propuestas, el show mediático ha vuelto a rodearla. Y entre guiños, gestos incómodos y algunas carcajadas, su nueva faceta empieza con luces y sombras.

El salto de Sofía

A pesar de su fama en la televisión, Franco sostiene que hoy su rol es otro. Se lanza al terreno político asegurando que no viene a improvisar, sino a trabajar por su comunidad. (Latina)

Conocida por su paso por la televisión de entretenimiento, Sofía Franco ha decidido dar un giro en su carrera e ingresar de lleno al ruedo electoral. Su aparición como precandidata a la alcaldía de La Molina ha sorprendido a muchos, aunque ella asegura que esta decisión no es improvisada.

En más de una ocasión ha declarado que su interés por los temas sociales nació mucho antes de estar casada con un político, y que ahora busca canalizar ese interés a través de la gestión pública.

Aunque muchos la recuerdan como presentadora de programas de espectáculos, Franco sostiene que esa etapa quedó atrás y que ahora quiere que se la escuche como ciudadana comprometida.

“No me parezco a esas chicas”

Sofía Franco no escondió su fastidio ante el apodo mediático que circuló tras su aparición política. Lo calificó como ofensivo y lanzó una advertencia: “Voy a averiguar quién fue”. (Latina)

Durante el programa especial de Latina por la plataforma de YouTube de las reacciones de ‘El Gran Chef’ la blonda recordó que alguien, entre murmullos o bromas, hizo referencia a los extravagantes personajes de la comedia ¿Y dónde están las rubias?.

El parecido fue sugerido como broma, pero no hizo gracia a la protagonista del momento. Frente a cámaras, con gesto serio y algo de picardía, soltó una frase que rápidamente se viralizó: “Estoy furiosa. No me vuelvan a decir eso, yo no me parezco a esas chicas”.

La exconductora fue clara: no piensa tolerar comparaciones ofensivas ni bromas sobre su apariencia. Aseguró que investigará de dónde salió el apodo, y aunque lo dijo entre sonrisas, no pareció tomarlo como un simple juego. “Tengo unas ideas de quién pudo haber sido”, dijo, dejando abierta la posibilidad de que el mote haya surgido desde sectores políticos rivales.

La reacción fue compartida ampliamente en redes sociales, donde algunos la tomaron con humor, otros con crítica, y unos cuantos la defendieron por plantarse ante lo que consideraron una falta de respeto.

Un apellido que ya conoce el poder municipal

Tras años al lado de un alcalde, ahora ella quiere ocupar ese lugar. Franco enfatiza que su campaña es personal, aunque reconozca que su entorno político le ofrece respaldo. (Latina)

Sofía Franco no es ajena a los círculos de poder. Su esposo, Álvaro Paz de la Barra, fue alcalde de La Molina y tuvo protagonismo mediático por su estilo firme y por momentos confrontacional. Durante su gestión, ella se mantuvo en un segundo plano, aunque siempre presente en actividades públicas y eventos vecinales.

En su nueva faceta, Franco asegura que no es la sombra de nadie y que su participación responde a una decisión individual. De hecho, dejó claro que su esposo no será quien tome las riendas de su campaña, aunque sí la respalda desde el partido político que lidera.

Este paso marca su debut oficial en la política electoral. “Yo también tengo derecho a aportar, a proponer y a construir”, ha dicho en más de una entrevista. Para sus seguidores, representa una figura fresca con capacidad de conectar con distintos sectores. Para sus detractores, es un ejemplo más de cómo el espectáculo y la política se entrecruzan sin filtros.

Una carrera pública con luces y controversias

Acostumbrada a la opinión pública, Franco intenta transformar su popularidad en respaldo electoral. Su desafío: convencer de que el carisma mediático puede servir en la gestión distrital. (Latina)

Sofía Franco lleva más de dos décadas bajo los reflectores. Desde sus inicios como modelo juvenil, pasando por concursos de talento y su consolidación como conductora de televisión, su rostro ha sido familiar para el público peruano. Ha estado en programas de entretenimiento, formatos de entrevistas y espacios de farándula, consolidando una carrera versátil y popular.

Pero no todo ha sido fama y aplausos. Su vida personal ha estado expuesta en medios y redes. En 2020, un episodio doméstico con su pareja la colocó en el centro del escándalo, y si bien ambos dieron por superado el incidente, quedó en la memoria colectiva. Pese a ello, ha logrado mantener su lugar en el ámbito mediático, reinventándose y mostrando una imagen más reflexiva y política en los últimos años.

Su postulación es, en parte, un nuevo intento de redirigir esa visibilidad hacia el servicio público. Apuesta por un perfil diferente, más maduro, más consciente del poder de la imagen, pero también del peso de las decisiones.