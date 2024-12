Magaly Medina explica por qué ya no confía en sus ‘urracos’: “Se declararon en huelga y me demandaron”

Magaly Medina explica por qué ya no confía en sus ‘urracos’ | Magaly Medina: El Podcast - Youtube

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores con una reveladora confesión durante su podcast, donde tuvo como invitado a Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’. En la conversación, ambos recordaron su paso por el programa ‘Magaly TV’ y reflexionaron sobre los desafíos de trabajar en televisión, destacando un episodio particularmente impactante: la traición que sufrió la periodista en 2014 por parte de su equipo, cuando decidió mudarse a Latina TV junto a todo su personal.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ relató cómo, al inicio de su carrera televisiva, mantenía una relación cercana y afectuosa con sus trabajadores, a quienes se les conoce como ‘urracos’. “Con mi primer grupo de trabajadores yo sí fui muy cariñosa, muy chocha con ellos. Les consultaba y les contaba que iba a firmar un nuevo contrato. Les decía: ‘¿Tú cuánto quieres ganar?’ Todos engreídisimos”, comentó.

Sin embargo, esta cercanía se transformó en un doloroso desencuentro cuando, a medio año de haber llegado a Latina TV, su equipo exigió un aumento salarial. Ante su negativa, los trabajadores tomaron una medida drástica: abandonaron el programa minutos antes de salir al aire.

Magaly Medina y 'Metiche' recuerdan su paso por 'Magaly TV' en revelador podcast. Captura: Magaly Medina: El Podcast

“Nos fuimos a Latina, todos con súper sueldo, súper contratación. No sé qué pasó, pero a medio año todos me pidieron aumento. Yo me decía: ‘¿Pero cómo voy a pedir si teníamos un contrato de 2 años?’. Les dije que no, que recién podíamos pedirlo al finalizar los dos años. Se declararon en huelga y me dejaron sola en el estudio. Esperaron que yo saliera al aire y todos se fueron, me dejaron sin programa faltando 15 minutos al aire, hice el programa sola”, recordó con pesar.

‘Urracos’ demandaron a Magaly Medina

La situación escaló cuando los excolaboradores decidieron demandar tanto al canal de la avenida San Felipe como a la misma Magaly Medina, quien en ese momento ocupaba el rol de productora. “Fue horrible cómo se comportaron solo por un capricho, y ellos que ganaban los súper sueldos”, agregó.

Este episodio llevó a Magaly Medina a replantear la forma en que se relaciona con su equipo de trabajo. “Dije: nunca más vuelvo a engreír a mi personal. Me volví la mujer más seca del mundo. Ahora no permito que nadie se me acerque lo suficiente como para tenerle afecto”, señaló.

La periodista confiesa cómo una traición laboral cambió su relación con su equipo. Captura: Magaly TV La Firme

Aunque admitió haber tenido momentos de cercanía con otras trabajadoras como Priscila Mateo y Mafer, afirmó que estas experiencias también terminaron en decepción. “Terminaron siendo unas traidoras. Ya no sé en quién confiar, entonces prefiero no engreír a nadie”, concluyó la figura de ATV, evidenciando el impacto emocional de esta etapa en su vida profesional.

¿Por qué Priscila Mateo renunció a ‘Magaly TV La Firme’?

Priscila Mateo anunció su renuncia a ‘Magaly TV La Firme’, aclarando que su decisión no estuvo vinculada a su relación con Julián Zucchi, como sugirió Magaly Medina. La periodista enfatizó que su vida “no gira en torno a un hombre” y que nunca sacrificaría sus metas profesionales por encima de su bienestar personal. En un comunicado, precisó que su salida no fue algo reciente, ya que había tomado esta decisión “hace dos meses” con el objetivo de buscar nuevas oportunidades en el ámbito empresarial y continuar su formación académica mediante una maestría.

Priscila Mateo explica los motivos de su renuncia a ‘Magaly TV La Firme’ tras polémica.

La reportera también expresó su incomodidad con el ambiente laboral del programa, señalando que nunca logró sentirse completamente a gusto con el tipo de contenido que se manejaba. “Desde el primer día que ingresé me fue extremadamente difícil adaptarme”, reveló. Además, señaló que no concordaba con ciertas prácticas del espacio, especialmente en el manejo de algunos temas.

El punto de quiebre llegó cuando un colega propuso un informe relacionado con Julián Zucchi sin justificación alguna. “Lo consideré una exageración, fue un golpe bajo”, afirmó Priscila, quien también comentó que percibía burlas de sus compañeros respecto a su vida privada.