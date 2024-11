Viajar al Reino Unido desde Perú será más complicado a partir de ahora: ¿Qué debes saber sobre la nueva autorización obligatoria?

Los nuevos requisitos de viaje suponen más trabajo a los pasajeros acostumbrados a viajar sin trabas hacia el Reino Unido. Composición: Infobae

Si vives en Perú y estás pensando en visitar el Big Ben o hacer una escala en el Reino Unido, es importante que gestiones este permiso antes de viajar para evitar sorpresas. Los peruanos que viajen a Londres para hacer turismo, o que simplemente cambien de avión de camino a El Cairo, tendrán que registrarse en línea con el gobierno británico antes de iniciar su viaje.

Recuerda que a partir del 8 de enero, todos los viajeros exentos de visado que aterricen en un aeropuerto del Reino Unido con pasaportes no europeos necesitarán una “autorización electrónica de viaje”, o ETA, antes de abordar su vuelo. La solicitud cuesta unos USD 12,50 y puede hacerse fácilmente por Internet o mediante una aplicación.

Una vez aprobada, la ETA será válida durante dos años y sirve para múltiples entradas de hasta seis meses en Gran Bretaña. Los peruanos que planeen viajar podrán comenzar a tramitarla a partir del día 27 de noviembre, por lo que es importante no dejarlo para último momento para no pasar por inconvenientes. Si estás planeando tu próximo viaje a Londres o a otros destinos a través del Reino Unido, no pierdas tiempo y gestiona tu ETA hoy mismo. ¡Hazlo antes de que sea tarde!

El programa ETA se amplía a todos los pasaportes, incluidos los europeos, el 2 de abril. Los ciudadanos del Reino Unido e Irlanda, así como los titulares de visados válidos para el Reino Unido, están exentos, indicó The Washington Post

72 horas

Los nuevos requisitos de viaje suponen más trabajo a los pasajeros acostumbrados a viajar sin trabas hacia el Reino Unido. El trámite podría llevar hasta 72 horas, lo que podría echar por tierra los planes de última hora de los viajeros que, durante mucho tiempo, pudieron subirse a un avión en cualquier momento.

"Lo último que uno quiere hacer es presentar la solicitud en el último minuto, quedarse en el purgatorio del aeropuerto mientras puede conseguirlo a tiempo o, peor aún, que le denieguen el embarque en su vuelo porque no ha recibido la aprobación", dijo Katy Nastro, portavoz de la aplicación de viajes Going, que ayuda a los usuarios a conseguir ofertas de vuelos.

El potencial de perturbación de los viajes podría ser grande. Por ejemplo, el mercado entre Estados Unidos y el Reino Unido es una de las mayores rutas aéreas internacionales del mundo, con más de 20 millones de personas que volaron entre ambos países el año pasado, según datos de la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos. Las aerolíneas ofrecieron alrededor de 150 vuelos diarios entre ambos países el pasado verano, según datos de la empresa de análisis de aviación Cirium Diio.

El nuevo requisito del Reino Unido forma parte de un cambio global más amplio hacia los controles fronterizos digitales. Australia y Estados Unidos ya exigen a los extranjeros que no necesitan visado que se registren en línea por un módico precio. Y la Unión Europea tiene previsto implantar en breve su propio requisito digital de entrada, o Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

Lo que diferencia a la ETA del Reino Unido es la exigencia de que incluso los pasajeros en conexión se hagan con una.

En un comunicado, Virgin Atlantic Airways, una de las mayores aerolíneas que conectan Estados Unidos y el Reino Unido, que los requisitos de tránsito corren el riesgo de “colocar al Reino Unido y a sus respectivas compañías aéreas en una situación de desventaja competitiva”. Añadieron que el plan ETIAS de la UE exime del certificado digital a los pasajeros en tránsito.

Alguien que vuele, por ejemplo, de Washington D.C. a Bombay tiene múltiples opciones de vuelos de conexión, incluido Virgin vía Londres. Con las nuevas normas de la ETA, ahora tienen que pasar por un aro digital adicional para su viaje si hacen escala en Londres en lugar de Dubai o Fráncfort.

Un portavoz del aeropuerto londinense de Heathrow, el más transitado del Reino Unido, declaró en agosto que el aeropuerto había perdido unos 90.000 pasajeros en tránsito como consecuencia de un programa piloto de ETA que abarcaba seis países de Oriente Medio.

Un portavoz del Ministerio del Interior británico declaró a The Guardian en agosto que “el gobierno sigue revisando el requisito de que los pasajeros en tránsito obtengan una ETA”.

¿Cómo solicitar el ETA?

La autorización electrónica de viaje se podrá solicitar por medio del aplicativo UK ETA, o en la página web del Gobierno GOV.UK.

Se podrá pedir en nombre de otras personas, debido a que también la necesitarán los niños y bebés. Usualmente, se conocerá la respuesta en un plazo de tres días laborales.

La confirmación llegará por correo electrónico, y el ETA será vinculada electrónicamente al pasaporte presentado al hacer la solicitud. Al momento de viajar solo se deberá usar el mismo pasaporte

El trámite se debe hacer tres días antes del viaje, aunque algunos procesos pueden tomar más tiempo, ya que en algunos casos será necesario verificar información adicional.

En caso de que no sea aprobada, se tendrá que solicitar:

Un visado para visitantes para visitar el Reino Unido

Un visado de trabajo temporal - trabajador creativo para venir al Reino como trabajador creativo

Un visado de tránsito para transitar por el Reino Unido