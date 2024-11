¿Gobierno declaró feriado este 25 de noviembre?: conoce qué se celebra y quiénes disfrutarán del último fin de semana largo del mes

Gobierno declaró el 25 de noviembre como día no laborable para Moquegua. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

¿Dónde es días no laborable? Noviembre se despide con un último día no laborable que permitirá a algunos trabajadores disfrutar de un fin de semana largo en la región de Moquegua, en Perú. Este beneficio, que no aplica a nivel nacional, representa una pausa en la rutina laboral para empleados de entidades públicas en la provincia de Mariscal Nieto, con ciertas condiciones estipuladas en el marco legal.

El lunes 25 de noviembre de 2024 ha sido declarado como día no laborable en la región de Moquegua, específicamente para los trabajadores de entidades públicas ubicadas en la provincia de Mariscal Nieto. Esta disposición está enmarcada en el Decreto Supremo N°093-85-PCM, que establece medidas excepcionales de descanso en determinadas fechas para promover actividades locales o conmemoraciones en algunas regiones del país.

Este día no laborable, aunque proporciona un descanso adicional para los beneficiados, no equivale a un feriado nacional. A diferencia de los feriados, que están regidos por leyes de alcance nacional y aplican tanto al sector público como al privado, los días no laborables de carácter regional suelen estar limitados a una población específica y bajo condiciones particulares, como en este caso.

Gobierno declaró día no laborable cada 25 de noviembre en Moquegua. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

¿Qué se celebra este 25 de noviembre en Moquegua?

En 1985, el gobierno peruano declaró a través del Decreto supremo N°093-85-PCM cada 25 de noviembre como ‘día cívico no laborable’ para commemorarse el aniversario de la fundación Española de Moquegua.

“Declarar día cívico no laborable en toda la provincia de Mariscal Nieto, el día 25 de noviembre de todos los años; en homenaje a la ciudad de Moquegua”, se lee en el documento.

El 25 de noviembre se declaró como día no laborable en Moquegua a través del Decreto Supremo N° 093-85-PCM. (Foto: FB/@RadioSol945FM)

¿Quiénes son los beneficiados del día no laborable?

De acuerdo con la norma que ampara esta medida, garantizando un día de pausa en el trabajo, pero con requisitos claros para los beneficiarios. Según lo estipulado, la disposición se aplica únicamente a las entidades públicas y excluye al sector privado, salvo que las empresas de esta última categoría opten voluntariamente por adoptarlo.

El objetivo detrás de este tipo de medidas puede variar: desde incentivar la participación en festividades locales hasta fomentar el turismo interno. En el caso de Moquegua, las autoridades han señalado que este día busca conmemorar fechas significativas para la región, fortaleciendo su identidad cultural y promoviendo el desarrollo local.

Recuperación obligatoria de horas laborales

Uno de los aspectos más importantes del día no laborable de este 25 de noviembre es que los trabajadores públicos que se beneficien de esta medida deberán recuperar las horas no trabajadas. Esto implica que las horas de descanso deberán reponerse en las semanas siguientes, según lo determinen las autoridades locales y los responsables de cada entidad pública.

El mecanismo de recuperación de horas es una condición común en los días no laborables regionales. Este requisito busca equilibrar el impacto que el descanso podría tener en las actividades de las entidades públicas, garantizando que los servicios no se vean afectados significativamente. Por tanto, quienes se acojan a este descanso deberán planificar, junto con sus supervisores, las jornadas adicionales que serán necesarias para cumplir con este compromiso.

Impacto en los trabajadores y entidades públicas

El alcance de esta medida se limita a los trabajadores públicos de la provincia de Mariscal Nieto, dejando fuera a otras provincias de Moquegua y al resto del país. La implementación del día no laborable dependerá de cada entidad, que deberá organizarse para evitar interrupciones en servicios esenciales.

Para los empleados públicos, este día ofrece la oportunidad de descansar o participar en actividades locales relacionadas con la conmemoración que motiva la disposición. Sin embargo, la condición de recuperación de horas puede representar un desafío para algunos, especialmente en áreas donde las cargas laborales ya son significativas.

Por otro lado, el sector privado, aunque excluido de esta disposición, tiene la posibilidad de adherirse voluntariamente si lo considera beneficioso para sus operaciones o empleados. Esto podría incluir a empresas locales que deseen alinearse con las actividades conmemorativas o fomentar un ambiente de colaboración con las autoridades regionales.

Trabajadores públicos de Moquegua. (Foto referencial/Andina)

Diferencias entre feriado nacional y día no laborable regional

Es fundamental entender la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable regional, ya que ambos tienen implicancias legales y operativas diferentes. Mientras que los feriados nacionales son días de descanso obligatorio para todos los sectores, independientemente de la ubicación o la actividad económica, los días no laborables regionales tienen un alcance mucho más limitado.

En el caso del 25 de noviembre, al no ser considerado un feriado nacional, no aplica de forma automática para los trabajadores del sector privado. Además, este tipo de días no laborables suelen estar condicionados a la recuperación de horas, algo que no ocurre con los feriados.

La diferencia también radica en su propósito. Los feriados nacionales generalmente conmemoran fechas patrióticas, religiosas o históricas de relevancia para todo el país, mientras que los días no laborables regionales están orientados a destacar eventos o tradiciones específicas de una región. En el caso de Moquegua, esta medida busca destacar su importancia cultural y económica dentro del país.