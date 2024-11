Productora de ‘Esto es Guerra’ y su firme respuesta contra quienes piden el retiro de su formato

Paloma Fiuza anunció su retiro de 'Esto es Guerra' | América TV

A pesar de las críticas y peticiones para su cancelación de parte de algunos usuarios de las redes sociales, ‘Esto es Guerra’ sigue consolidándose como uno de los programas más vistos de la televisión peruana, manteniendo el liderazgo en su horario.

Conducido actualmente por Renzo Schuller y Katia Palma, el reality de competencias celebró recientemente su doceavo aniversario en la pantalla de América Televisión. Pese a los detractores, el programa continúa siendo un fenómeno televisivo.

Según cifras de rating del pasado lunes 18 de noviembre, EEG alcanzó un notable 15.32 puntos, superando ampliamente a su competidor más cercano, El Gran Chef Famosos de Latina, que registró 6.86 puntos.

Responden a los detractores

A pesar de su éxito, Esto es Guerra no ha estado exento de controversias. En los últimos años, sectores de la audiencia y críticos han cuestionado el contenido del programa, señalando que promueve conflictos innecesarios entre sus participantes y una cultura del espectáculo poco educativa. Estas críticas han motivado incluso campañas en redes sociales para exigir su cancelación.

Incluso, han indicado que el formato ya debería llegar a su fin después de más de una década. Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de PRO TV, no dudó en responder al respecto.

“EEG siempre está entre los tres programas más vistos de la televisión peruana, y eso es algo que muchos programas quisieran tener. Si en algún momento se pensó que el formato había llegado a su fin, hoy vemos que tiene para rato porque el público lo sigue prefiriendo”, afirmó.

La producción ha respondido adaptándose a las expectativas del público y reiterando su compromiso con el entretenimiento familiar. Según Peter Fajardo, productor del programa, la clave del éxito radica en la capacidad del equipo para reinventarse y mantenerse relevantes en un mercado televisivo competitivo.

Productora de Esto es Guerra defiende su formato tras 12 años al aire

“Es un trabajo en equipo, y creo que eso es lo que nos permite seguir cosechando el cariño del público. Han pasado doce años desde que asumimos este reto. Durante todo este tiempo, hemos tenido aciertos y desaciertos. Han desfilado muchos rostros, a quienes queremos y respetamos. Esperamos que sean muchos años más”, declaró Fajardo.

Inicios de ‘Esto es Guerra’

Desde su debut en 2011, Esto es Guerra ha experimentado numerosos cambios en su formato, contenidos y conductores. Sus primeros anfitriones fueron Johanna San Miguel y Mathías Brivio, quienes marcaron el inicio de un espacio que rápidamente conectó con las audiencias.

Con el tiempo, figuras como María Pía Copello, Gian Piero Díaz, Jazmín Pinedo, Erick Elera, Edu Saettone, y Ana Carina Copello han asumido la conducción en diferentes etapas del programa, aportando cada uno su estilo personal.

La actual dupla de Katia Palma y Renzo Schuller ha sabido mantener la energía y el dinamismo característico del reality, conectando con audiencias jóvenes y adultas por igual.

‘Esto es Guerra’ tiene más de una década en la TV. (Captura de TV)

Patricio Parodi sufrió lesión en Esto Es Guerra

El pasado martes 29 de octubre, Esto Es Guerra vivió uno de los episodios más críticos cuando Patricio Parodi, capitán de ‘los guerreros’, sufrió una grave lesión en su brazo izquierdo. El accidente se produjo en el segmento de competencia llamado ‘Cuerpo’, donde el concursante competía contra Said Palao.

En un intento por superarlo, Patricio colocó una llanta en una barra de madera, pero al deslizar su brazo con fuerza, impactó severamente contra el madero. El golpe provocó un intenso dolor en su codo y hombro izquierdo, llevándolo a abandonar la competencia.

Los paramédicos aplicaron hielo y masajearon la zona afectada, pero el dolor persistía, lo que generó mayor preocupación entre los conductores Katia Palma y Renzo Schuller, así como en sus compañeros. En vivo, los presentadores comentaron que el impacto había sido significativo y que era necesario evaluar más a fondo la gravedad del daño.

Patricio Parodi tuvo fuerte lesión en 'Esto es Guerra'. (Foto: Captura de TV)

El equipo de producción tomó la decisión de romper parte del traje de Parodi para examinar la lesión. Ante la falta de mejoría, el ‘guerrero’ fue trasladado en silla de ruedas a un hospital para una evaluación médica completa.

Días después, desde su hogar, Patricio reapareció en EEG para brindar detalles sobre su estado. Explicó que la lesión no comprometió tendones ni ligamentos, pero sí resultó en un corte profundo de cuatro centímetros en la axila, requiriendo puntos internos y externos. Aunque aún no puede levantar el brazo y debe guardar reposo absoluto, Parodi expresó su alivio de que el accidente no fuera más grave.

Patricio Parodi sufrió grave lesión durante competencia de 'Esto es Guerra'. | América TV.