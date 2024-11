Quiénes son Stray Kids, el grupo de K-pop que llegará a Perú para un esperado concierto

La fiebre por los grupos de k-pop sigue vigente y Perú se ha convertido en un país seguidor de la música asiática que, hasta ahora, tiene más de un espacio para impulsar esta cultura. Es así que más de una agrupación internacional ha decidido poner sus ojos en nuestra tierra, tal como en este caso Stray Kids.

Recientemente, se ha dado a conocer que la boy band asiática dará su primer show en nuestro país, lo que ha desatado que sus cientos de fans den el grito al cielo y se muestren felices por esta oportunidad. Tal como idols como BTS, Big Band, EXO, entre otras, Stray Kids viene a hacer vibrar a sus seguidores que darán todo en el show.

¿Quiénes son Stray Kids?

Stray Kids es un grupo surcoreano de K-pop formado por JYP Entertainment en 2017 como resultado de un programa de supervivencia que buscaba crear una nueva propuesta musical. Debutaron oficialmente el 25 de marzo de 2018 con el EP “I Am NOT”, estableciendo desde el principio su enfoque distintivo: una producción musical autogestionada en la que los propios integrantes participan activamente en la composición y escritura de sus canciones. Este modelo los ha diferenciado en la industria y ha captado la atención tanto de fanáticos como de críticos.

(REUTERS/Hollie Adams)

La agrupación está integrada por ocho miembros: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, quienes destacan no solo por su talento individual, sino también por su capacidad de trabajo en equipo. Originalmente, eran nueve integrantes, pero en 2019 Woojin dejó el grupo por motivos personales. Cada miembro aporta una personalidad única que se refleja en la diversidad de sus producciones, que mezclan géneros como el hip-hop, EDM y pop, abordando temas de juventud, resiliencia y autodescubrimiento.

Desde su debut, Stray Kids ha logrado reconocimiento global gracias a éxitos como “God’s Menu”, “Thunderous” y “Back Door”. Su música, caracterizada por letras potentes y ritmos energéticos, les ha permitido ganar seguidores en todo el mundo y llenar escenarios internacionales. Además, han sido galardonados en múltiples ocasiones por su innovación y autenticidad, consolidándose como una de las principales bandas de la nueva generación del K-pop.

Con su lema “Stray Kids Everywhere All Around the World”, la agrupación refleja su ambición de trascender fronteras culturales y conectar con una audiencia diversa. Su crecimiento constante y su enfoque en la autogestión los han posicionado como referentes de una industria en evolución, destacando no solo por su música, sino también por su impacto global.

Quiénes son Stray Kids, el grupo de K-pop que llegará a Perú para un esperado concierto

En declaraciones de los integrantes a un programa de radio, revelaron que el nombre de Stray Kids significaba en español ‘niños perdidos’. Según explicaron los propios miembros, esto reflejaba que juntos estaban en la búsqueda de su propio lugar en el mundo.

El reconocimiento internacional

Stray Kids, grupo surcoreano de K-pop, tiene en su haber numerosos reconocimientos desde su debut en 2018. En sus primeros años, fueron galardonados como Mejor Nuevo Artista Masculino en los Mnet Asian Music Awards 2018 y como Mejor Nuevo Artista en los Golden Disc Awards 2019.

En 2021, recibieron el premio a la Performance del Año en los Asia Artist Awards, y en 2022, el Álbum del Año por “MAXIDENT” en la misma ceremonia. En 2023, destacaron al ganar el premio a Mejor K-Pop en los MTV Video Music Awards por su canción “S-Class”. Además, han sido reconocidos en los Billboard Music Awards 2023, obteniendo el premio al Mejor Álbum de K-Pop por “★★★★★ (5-STAR)”. Estos logros reflejan su creciente influencia en la escena musical internacional.

Stray Kids anunció su llegada a Perú.

¿Cuándo será su concierto en Perú?

Stray Kids llegan a Perú como parte de su gira mundial <dominATE>. La boy band presentará su show en el Estadio San Marcos el próximo miércoles 9 de abril de 2025, donde sus seguidores podrán disfrutar de una experiencia única e inolvidable.

La preventa de entradas iniciará el próximo miércoles 20 de noviembre a las 10:00 a.m., mientras que la benta general será el viernes 22 de noviembre a las 10:00 a.m.