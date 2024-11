Christian Cueva y Pamela Franco debutaron en concierto, público les pidió beso y se dedicaron tierno mensaje: “Siempre juntos”

Christian Cueva y Pamela Franco debutaron en concierto y cantaron El Cervecero. Instarándula

El debut en el escenario de Christian Cueva y Pamela Franco sorprendió a sus seguidores cuando ambos se presentaron juntos en un concierto en Arequipa, interpretando la canción “El Cervecero”. El evento fue una oportunidad especial para ambos, quienes disfrutaron compartiendo esta nueva faceta en dúo, en la que el futbolista y la cumbiambera lograron conectar con el público de manera natural y carismática.

La química entre ellos fue evidente, y el entusiasmo de los asistentes se hizo sentir aún más cuando comenzaron a pedir un beso entre ambos. Aunque no se vio si finalmente complacieron al público, Cueva mostró su felicidad y entusiasmo durante todo el show, animando al público a que siga pidiendo el ansiado beso con la cantante.

Christian Cueva y Pamela Franco brindaron concierto juntos y cantaron El Cervecero. Instarándula / Captura

El dúo interpretó “El Cervecero”, un tema lanzado recientemente que simboliza el interés del futbolista por explorar el mundo de la música junto a Pamela Franco, cantante y actual pareja. El medio encargado de difundir esta unión en el escenario fue Instarándula, de Samuel Suárez, generando una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

Christian Cueva y Pamela Franco cantaron juntos en concierto. IG

Se dedicaron mensaje

Christian Cueva y Pamela Franco ya no se ocultan. A través de su cuenta de Instagram, y el mismo día que cantaron juntos, la pareja no dudó en tomarse una foto y publicarla con emotivo mensaje. En las instantánea la pareja se luce abrazada y muy sonriente, dejando atrás las críticas y mostrándose más unidos que nunca.

“Siempre juntos”, escribió Christian Cueva en su historia de Instagram. Estas palabras fueron acompañadas con una corazón y unas manitos en oración. El mensaje no tardó en ser compartido por Pamela Franco, quien respondió con otro corazón rojo.

Christian Cueva y Pamela Franco se dedican emotivo mensaje y se muestran más unidos que nunca. IG

Christian Cueva no dejará el fútbol

En una reciente entrevista en Amor y Fuego, Christian Cueva expresó que no dejará su carrera futbolística, pero continuará participando en eventos musicales como este, ya que disfruta el ambiente y la energía de los conciertos de cumbia.

“Admiro mucho a los cantantes, como admiro a Pamela, eso es parte de mí. Me seguirás viendo bailando y disfrutando, es lo que me gusta”, afirmó el futbolista, quien también ha dejado claro que su pasión por el fútbol y la música pueden coexistir sin interferir una con la otra.

Asimismo, respondió a Carlos Zambrano, quien le pidió no dejar el fútbol. Ante ello, Cueva le aseguró que no no pasará. “Yo entiendo a mis compañeros, ellos son mis amigos. Yo sigo vigente en el fútbol y mi vida es el fútbol. También saben que la música es una de las partes de mi vida también, y sobre todo la cumbia”, indicó.

“Estos momentos de mi vida se están dando en espacio donde realmente no hago daño ni a mi profesión ni a nada. Si lo estoy haciendo es porque fluyo, nació. Ahora, sí yo termino el fútbol y me quiero lanzar como cantante, me preparo, son cosas personales, pero de momento no. El fútbol seguirá siendo mi vida”, acotó en una entrevista con ‘Qqquéntamelo todo’.

El 'Káiser' le aconsejó que siga en el fútbol y 'Aladino' le contestó. (Radio Nueva Q)

Christian Cueva y Pamela Franco han mostrado lo mucho que disfrutan cuando cantan juntos, y los ha unido mucho más como pareja. Al parecer, el público ha dejado atrás los conflictos que embargan al deportista, quien ha sido denunciado de agresión física y psicológica de parte de Pamela López, expareja y madre de sus hijos.

A raíz de su lanzamiento como cantante, los artistas en el rubro han sido consultados sobre este tema, como es el caso de Shantall Oneto, cantante y profesora de canto. “Talento nato, no veo, aún no me ha cautivado”, fueron las palabras de la profesional a Infobae Perú, asegurando que hasta ahora no ha visto en él las cualidades que normalmente destacaría en un artista.

Además, hizo un comentario irónico sobre el efecto que tuvo este lanzamiento en el público. “Lo que sí me ha llamado la atención es cómo puede manipular la atención a otra cosa, que no sea su vida personal, y ahora queremos el disco de Cueva”, señaló entre risas. “o que me da pena es que rápido nos olvidamos de la violencia física que todos vimos en los videos”, acotó.

Shantall aconseja a Christian Cueva tras su incursión en la música.