La acalorada discusión en vivo entre Carloncho y Renzo Winder por actriz Macla Yamada: “Relájate un poquito”

Composición/Infobae

Recientemente, la polémica se ha adueñado también de los programas de streaming más populares del país. Este miércoles, los conductores de ‘Sin Lenguas en los Pelos’, Carloncho y Renzo Winder, dieron una dura devolución a Carlos Orozco, creador de ‘Roro Network’, después de que asegurara que su canal de streaming “le patea el culo” a la dupla todos los días.

Sin embargo, la respuesta de los locutores se vio atropellada por una discusión en vivo a raíz de un malentendido por parte de Winder y los seguidores del programa. Visiblemente exaltado, Carloncho intentaba aclarar a su compañero que nunca quiso menospreciar a la actriz y comunicadora Macla Yamada. ¿En qué terminó la discusión?

Winder sale en defensa de Macla Yamada

Después de que Carlos Orozco afirmara que, en streaming, su canal “le patea el culo” al canal digital ‘No Somos TV’, Carloncho y Renzo Winder aprovecharon su programa para dar su devolución. Carloncho empezó hablando de los panelistas de ‘Ouke’, programa que conduce Orozco.

“Como he hecho mi tarea, voy a mencionar a tu equipo. A Daniel Marquina lo conozco hace más de 20 años. También conozco a Macla, no es mi amiga. Sé que es una chica muy metida que ha intentado hacer muchas veces radio, ha intentado la actuación, ha logrado algunas cosas, pero creo que ese es tu lugar, lo estás haciendo muy bien en el YouTube”, dijo.

Sin embargo, cuando Renzo Winder tomó la palabra, salió en defensa de Yamada: “Estás hablando de una persona que ha sido compañera mía de trabajo durante un año. Yo conozco perfectamente a Macla, para mí, no es un intento de actriz”.

La actriz se desempeña actualmente como copresentadora del programa 'Ouke' junto a Daniel Marquina y Carlos Orozco. Instagram/MaclaYamada

Discusión que se les sale de las manos

Notablemente alterado, Carloncho intentó aclarar que no había tenido mala intención al referirse a Macla. Esto desencadenó una acalorada discusión en el set del programa, que terminó por sacar de sus casillas a ambos conductores, quienes se atropellaban al hablar.

“¡Escúchame carajo, no te estoy diciendo a ti nada, por Dios! Estoy respondiendo a los comentarios de la gente con respecto a lo que tú habías dicho para aclararles a ellos. Relájate un poquito”, vociferó Winder luego de que Carloncho afirmara que no se iba a relajar.

Finalmente, llegaron a un acuerdo y Carloncho pidió disculpas al público por algún posible exceso. “Yo solo quería que la gente no tome a mal tus palabras”, finalizó Renzo Winder.

Tras las palabras de Carloncho, Winder salió en defensa de la actriz Macla Yamada, quien es amiga del conductor| No Somos TV

El origen del enfrentamiento entre Carloncho y Carlos Orozco: ¿qué dijo el locutor de radio?

Tras la salida de Diego Maita del programa de YouTube ‘Ouke’ de ‘Roro Network’, el popular ‘Chavo’ se presentó recientemente en ‘Sin Lenguas en los Pelos’ de ‘No Somos TV’, competencia directa de su antiguo espacio digital.

Durante la entrevista, Carloncho comentó que no tenía conocimiento del programa de streaming creado por Orozco y que fue gracias al presentador Daniel Marquina que logró mayor visibilidad.

“El punto clave para que ese programa crezca, yo te soy sincero, mi amigo Daniel Marquina. Fue el punto de inflexión para que ese programa (‘Ouke’) pueda subir. Yo, hasta ahí, no sabía de la existencia. Y esto no es por menospreciar”, aseguró Carloncho mientras entrevistaba al ‘Chavito’.

El comunicador asegura que su canal "le patea el culo" a 'No Somos TV' | La RoRo Network

La letal respuesta de Orozco que encendió la ira de Carloncho

El creador de RoRo dejó de lado los halagos para lanzar un fuerte dardo: “No creo que hoy día no se sepa mi nombre o me ningunee, porque en el streaming le pateo el culo todos los días. Que no se meta, mi nombre se lo sabe muy bien allá y en el canal se lo saben de la A a la Z”.

El youtuber también afirmó que el canal de streaming ‘No Somos TV’ existe gracias a que él hizo primero el suyo: “Y hasta ahora están buscando cómo darle la vuelta pero no pueden, no les da. Cerramos el streaming y me puse a verlos, a ver si así crecían un poco”.

Orozco finalizó con un sarcástico comentario para el equipo del canal digital producido por Cathy Sáenz. “Están haciendo la tele y esto no es tele. Bienvenidos chicos, con permiso”, dijo.

Instagram/RoRoNetwork