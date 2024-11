¿Cuándo se cierra el padrón electoral y qué pasa si no actualizo los datos de mi DNI para las Elecciones 2026?

Problemas para votar en la mesa correcta : Si no actualizas tu dirección, podrías ser asignado a una mesa de votación incorrecta o a una zona electoral equivocada, lo que puede generar dificultades en el día de la elección.

Trámites adicionales y retrasos : Si tienes algún error en tu DNI, o si no has realizado un cambio necesario, como la actualización de tu estado civil o tu dirección, podrías tener que hacer trámites adicionales, lo que podría retrasar tu participación en el proceso electoral. .

Imposibilidad de votar si hay modificaciones en tu DNI : Después del cierre del padrón, no se admitirán cambios ni incorporaciones . Por ejemplo, si cambias tu domicilio después de la fecha de cierre del padrón, esa modificación no se reflejará en el padrón que se usará para las elecciones, y podrías no recibir tu cédula de votación en la mesa correcta.