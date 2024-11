APEC 2024: llegó el presidente de Vietnam al Perú, ¿cómo es el comercio con esta república socialista?

Luong Cuong ejerce como presidente de Vietnam desde el 21 de octubre de 2024. Foto: composición Infobae - Alejandro Delgado Tong/ComexPerú

En el marco del APEC 2024, Luong Cuong arribó en tierras peruanas durante la tarde del martes 12 de noviembre, marcando así la primera ocasión en que un presidente de Vietnam realiza una visita oficial al Perú. Esto se celebró en coincidencia con el 30º aniversario de lazos diplomáticos, consolidándose como un paso significativo para afianzar las relaciones políticas entre ambas naciones, mejorar la cooperación en áreas clave y dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales.

Perú es el principal destino de las inversiones vietnamitas en América Latina y se ubica como el sexto socio comercial de Vietnam en la región, mientras que la República Socialista es el socio comercial más relevante de Perú dentro de la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental).

¿Cómo es el intercambio comercial entre Perú y Vietnam?

Entre enero y agosto de 2024, el comercio entre Perú y Vietnam fue impulsado en gran medida por las exportaciones de productos no tradicionales y la importación de bienes de capital. Durante este periodo, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los US$ 530 millones, reflejando un incremento del 5,2% en comparación con el mismo periodo de 2023, de acuerdo con los datos de la Sunat recogidos en el Dashboard Perú-APEC.

Guiándonos de datos de ComexPerú, las exportaciones peruanas a Vietnam totalizaron US$ 51,2 millones, un aumento del 116% respecto al mismo periodo de 2023, lo que muestra una recuperación en comparación con 2022, cuando los envíos sumaron US$ 50,7 millones. No obstante, el valor de estas exportaciones sigue siendo menor al de años previos.

Entre enero y agosto de 2017, las exportaciones alcanzaron un máximo de US$ 119,5 millones, impulsadas principalmente por harina de pescado (US$ 62 millones), minerales de cobre (US$ 15 millones), cenizas y residuos de metal (US$ 15 millones) y langostinos congelados (US$ 4,2 millones), productos cuyo dinamismo ha disminuido o dejado de exportarse al mercado vietnamita.

En cuanto a los productos no tradicionales, estos representaron el 62% de las exportaciones peruanas hacia Vietnam, alcanzando un total de US$ 31,6 millones a agosto de 2024, un crecimiento del 97% respecto al mismo periodo de 2023. Esta cifra es superior en US$ 5,8 millones al valor exportado en 2022, que fue de US$ 25,7 millones.

¿Qué bienes importa Perú de Vietnam?

Según data de ComexPerú, las importaciones de bienes de capital sumaron US$ 267 millones entre enero y agosto de 2024, lo que representa un aumento del 1,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los productos más destacados en este rubro fueron los teléfonos inteligentes (US$ 156 millones), laptops (US$ 27 millones), equipos de telecomunicaciones (US$ 18 millones) y cemento Portland (US$ 9 millones).

En la categoría de bienes intermedios, resaltan:

Procesadores y controladores: importaciones por US$ 14 millones

Teclados y dispositivos de coordenadas x-y: US$ 3 millones

Calzado: US$ 86 millones

Las relaciones comerciales entre Perú y Vietnam han cobrado impulso gracias a su participación en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Este acuerdo, que entró en vigencia para Perú en septiembre de 2021, otorga preferencias arancelarias que facilitan el intercambio de bienes entre ambos países.

En cuanto a oportunidades comerciales, el Centro de Comercio Internacional (ITC) informa que en 2023 Vietnam importó productos pesqueros congelados por un valor de US$ 138 millones en caballa y US$ 76 millones en trucha, dos productos que forman parte de la oferta exportable de Perú y pueden ingresar a Vietnam sin aranceles en el marco del CPTPP.

Bitel: una compañía vietnamita en Perú

Aunque muchos no lo sepan, Bitel es una compañía estatal de Vietnam. Fundada en 2014 como una subsidiaria de Viettel, se ha consolidado como uno de los principales operadores en el mercado peruano.

Bitel planea transformarse de una operadora de telecomunicaciones a una compañía de tecnologías de la información y comunicación (TIC), ampliando sus servicios digitales para adaptarse a las tendencias del mercado con una meta hacia 2025. Para ello, la empresa prevé duplicar su inversión en 2024, destinando entre US$120 millones y US$150 millones, excluyendo los gastos en software.

Uno de sus principales proyectos está enfocado en reducir la brecha digital a través de la tecnología 5G, en colaboración con ProInversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este plan, que requiere una inversión estimada de más de US$ 600 millones a lo largo de las próximas dos décadas, busca mejorar el acceso a internet en más de 3,000 comunidades en todo el país.

Al mismo tiempo, Bitel trabaja en la implementación de ‘ciudades inteligentes’ en varias áreas de Perú, como Barrios Altos (Lima), Salaverry, Chota, Cusco, Moche y Breña. Según datos de la empresa, estas iniciativas han contribuido a una disminución del 84% en los índices de delincuencia y una reducción del 66% en accidentes de tráfico en comparación con 2023.

Además, Bitel participa del proyecto piloto de dinero digital del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta billetera digital permitirá a los usuarios transferir dinero a través de celulares o cuentas bancarias y realizar pagos de servicios o compras mediante códigos QR. La iniciativa busca promover la inclusión digital y disminuir el uso de efectivo en las transacciones financieras.

