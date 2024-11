Sujeto amenazó a Robotín durante su show en la calle y los espectadores lo defienden

Un hombre interrumpe el espectáculo de Robotín en el Jirón de la Unión, generando una tensa confrontación en plena calle. (Archivo Infobae)

Alan Castillo, mejor conocido por su personaje Robotín, vivió un tenso momento mientras se encontraba trabajando en el populoso Jirón de la Unión. Durante uno de sus espectáculos callejeros, un hombre fornido interrumpió el espectáculo para amenazarlo, alegando que le había hecho amenazas de muerte a través de redes sociales. Según Magaly TV, La Firme, el sujeto le increpó diciendo: “Ahora amenázame”, en una clara muestra de rivalidad y rencor. Frente a estas amenazas, el cómico callejero trató de calmar la situación y pidió al hombre que explicara públicamente la razón de su confrontación alardeando: “Ahorita no, manito, estoy trabajando”.

El incidente, que podría haber tomado un rumbo violento, fue frenado por las personas presentes que defendieron al “hombre de hojalata”. El medio informó que el intruso lanzó otra amenaza antes de irse, declarando “Te voy a volver a ver”. Magaly TV, La Firme mostró un video evidenciando el momento exacto de la disputa, donde el sujeto, claramente molesto, vociferó: “Te recontra parch*. ¿En dónde te encuentro? El mundo de las vueltas”.

Por otro lado, Robotín también se ha destacado en los últimos tiempos por sus declaraciones sobre su relación con Robotina, quien en su momento fue compañera de trabajo y amistad. De acuerdo a sus palabras vertidas en el medio, el personaje popular mencionó que la comunicación entre ambos fue restaurada brevemente para formar parte de un proyecto de circo.

Sin embargo, rápidamente marcó distancia, argumentando que la actitud de Robotina había cambiado, “Nuestra amistad fue difícil una semana. Ya no somos compatibles, ella cambió mucho y yo mantengo mi sencillez y humildad”. Estas palabras reflejan una clara disconformidad con la nueva conducta de la artista.

La reconciliación entre estos dos personajes emblemáticos ha sido objeto de análisis mediático. Según el cómico, el intento de una relación profesional conjunta fue más un interés de reavivar la popularidad del circo de Robotina, tal y como lo insinuó sobre el comportamiento de su excompañera: “Creo que se amigó conmigo porque su circo no tuvo mucha pegada”. Por su parte, Robotina expresó sus intenciones de mantener una relación madura con Robotín en busca de ofrecer un espectáculo inolvidable al público, lo que incrementa la incógnita sobre el futuro de esta relación laboral.

La escena callejera en la que se enfrentó a Robotín revela no solo el peligro de la exposición pública, sino también las complejidades de las relaciones personales y profesionales en el mundo del espectáculo de calle. Las declaraciones realizadas tanto por él como por sus compañeros del ámbito resaltan lo dinámico y, a veces, complejo que puede resultar mantener alianzas en este tipo de entorno. Las presiones de la vida pública parecen influir en las emociones y decisiones que toman quienes hacen del arte urbano su modo de vida.

En contexto, esto no solo es una representación de lo que enfrentan los artistas callejeros diariamente, sino también un recordatorio de las tensiones que pueden surgir debido a malentendidos o conflictos en redes sociales, un fenómeno cada vez más frecuente. Las palabras del hombre que interrumpió el espectáculo de Robotín aluden a un conflicto previo que parece no haber sido resuelto de manera pacífica, creando una situación incómoda para los testigos del evento.

Robotín reveló que se enfrentó a Ricky Trevitazzo por Robotina

Robotín tuvo un enfrentamiento con Ricky Trevitazo por Robotina. (Foto: Captura de IG)

Alan Castillo, conocido como Robotín, estuvo recientemente en el programa “Sin lenguas en los pelos”, conducido por Carloncho, donde abordó la polémica que ha rodeado su relación con Karelys Molina, más conocida como Robotina. La tensión entre ambos se ha incrementado luego de que Molina decidiera patentar el nombre de su personaje, lo que provocó un fuerte enfrentamiento entre la expareja.

Durante la entrevista, Robotina se enlazó en vivo con el programa y no dudó en exponer algunas de las conductas que consideraba “tóxicas” de Robotín durante su relación. Uno de los incidentes más destacados involucró al famoso Fabio Agostini, quien, según Castillo, fue el motivo de un serio conflicto entre ellos. “Fabio la alzó para tomarse una foto con ella, me molestó que ella le pida el número a él, yo estaba ahí, no me respetó”, comentó Castillo, visiblemente molesto por la situación.

Sin embargo, Agostini no fue el único famoso que causó problemas entre Robotín y Robotina. Castillo también mencionó un altercado con Ricky Trevitazzo, otro personaje de la farándula, con quien tuvo un “pequeño roche” debido a su desconfianza hacia Karelys Molina. Según Castillo, la situación se dio cuando él la envió a un evento y le dio dinero para su movilidad, pero se molestó al enterarse de que ella regresó en el auto de Trevitazzo y Luigui Carbajal, sin responderle durante toda la noche.