Paro nacional 13, 14 y 15 de noviembre: Gremios mantienen en secreto rutas de protestas por “miedo a la represión” del Ejecutivo

Hermetismo en protestas del paro nacional durante APEC. (Foto: EFE)

El paro nacional programado para este miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de noviembre, durante el desarrollo del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) 2024, se maneja con mucho hermetismo por parte de los diversos sectores participantes.

Esta medida de fuerza, impulsada por la Coordinadora Nacional de Lucha, agrupa a más de 300 gremios a nivel nacional. Y, con el pasar de los días, se han adherido todavía más organizaciones, entre ellas, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Todos tienen como objetivo, además de exigirle al gobierno de Dina Boluarte que redoble esfuerzos para combatir la criminalidad y que logre conseguir la derogación de la Ley 32108 (Ley contra el crimen organizado), demostrarle a los líderes mundiales que visiten el Perú por la APEC la realidad que se vive en las calles de la ciudad ante la ola de sicariato y extorsiones.

Sin embargo, a menos de una semana de que inicie el paro nacional de 72 horas, solo se conocen algunos detalles sobre la forma en que se desarrollarán las movilizaciones sociales y cuáles serán los puntos de concentración durante los tres días.

Paro nacional de este 13, 14 y 15 tendrá una nueva estrategia.

¿Por qué no hay más información sobre el paro nacional?

En conversación con Infobae Perú, el secretario de organización de la CGTP, Manuel Coronado Lino, manifestó que ya tienen un acuerdo orgánico con sus bases de todo el país para que en cada región se movilicen según la fuerza que tengan los trabajadores en su propia jurisdicción.

En cuanto a Lima y Callao, Coronado confirmó que el punto de concentración, para este miércoles 13, será la Plaza Dos de Mayo, en Cercado de Lima, a las 3 de la tarde, sin embargo, evitó brindar más información al respecto por miedo a las represalias que existen por parte del Ejecutivo.

“La concentración para poder movilizarnos va a ser a las 15:00 en la Plaza 2 de Mayo. Pero va a haber desde muy temprano diferentes manifestaciones en conos y en algunas avenidas de la propia ciudad de Lima”, indicó.

“Pero eso no va a ser los tres días. Solo el 13 será en la Plaza 2 de Mayo, el 14 va a ser en otra jurisdicción y el 15, igualmente. No puedo adelantar más porque también tenemos que mantener nuestra seguridad como ciudadanos que somos”, agregó.

Miles de miembros de la PNP serán destinados a controlar las protestas que se realicen durante la APEC 2024. (Foto: Andina)

Según explicó, existe temor entre los gremios participantes ante las acciones que puedan adoptar los agentes del orden para reprimirlos al momento de manifestarse. Este es el motivo por el cual no se han animado a dar mayor información sobre las rutas por donde se moverá la protesta y los lugares en donde se manifestarán.

“No le podemos decir todavía dónde vamos a ir porque es un tema que guardamos para último momento debido a la repercusión que pueda tener el propio Ministro del Interior y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que van a estar en las calles. Existe miedo y temor por la forma en que vayan a reprimir la protesta”, señaló Coronado.

“Están anunciando una serie de cosas como si nosotros fuéramos enemigos. El enemigo del pueblo en este momento es la ola de criminalidad. Hay que chapar a esos extorsionadores, a esos delincuentes, a esos asesinos. Ahí está el peligro. El peligro no son los manifestantes que no están de acuerdo con este gobierno. Prácticamente, quien está amedrentando y que está tratando de levantar al pueblo es el propio gobierno, lamentó.

La PNP habría incumplido sus protocolos de control de protestas en anteriores manifestaciones.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), también evitó brindar mayores detalles al ser consultado al respecto. Lo único que pudo revelar es que no habrá marchas hacia el Congreso de la República, como ocurrió en los anteriores paros.

“En asamblea, las bases de Anitra han acordado plegarse al paro del 13, 14 y 15. Ya vamos a dar mayores detalles respecto a cómo será el desarrollo de la huelga junto a otras organizaciones sociales de diferentes rubros”, declaró a este medio.

“Como todos saben, la APEC se va a desarrollar en Miraflores. Esta vez ya no vamos a ir al Congreso. Las estrategias las diremos en su momento. Eso es lo que podemos confirmar por ahora”, agregó el dirigente gremial.

Manifestaciones durante el paro nacional ya no marcharán al Congreso.

Indiferencia de otros gremios

Ante el anuncio de que los gremios empresariales de Gamarra, Mesa Redonda, bodegueros, pymes y transportistas formales no acatarán el paro durante el APEC tras tener una reunión con el gobierno, el dirigente de la CGTP explicó que ellos deberían entender las motivaciones de las protestas y no mostrarse indiferentes.

“Tenemos un gran respeto con todas las organizaciones del país, así algunos estén a favor y otros, en contra. Como sucede en democracia, todo es válido. Pero, es como si no les preocupara lo que está pasando en el país. Estamos expuestos realmente a que nos asesinen los delincuentes y los sicarios. Se sigue en un desangramiento en nuestra ciudad de Lima, en el Callao y a nivel nacional. ¿Debería preocuparles eso, no?”, sostuvo.

“La exhortación que hace el gobierno, que debió hacerla hace mucho tiempo, no esperar que solamente sea la P para llamar a contradecirnos, a buscar que realmente esa que salgan a decir que están a favor del gobierno, que no quieren el paro. Entonces hubieran hecho antes este reclamo hace desde hace muchos años atrás, sino que no hay una política realmente diseñada.