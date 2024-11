Karla Tarazona contó que sus excompañeros se burlaron de ella por ser maltratada: “Llegaba golpeada”. | YouTube.

Karla Tarazona reveló recientemente que fue víctima de maltrato físico por parte de una de sus exparejas, experiencia que vivió en silencio durante los años en los que trabajaba como comediante en el programa “Recargados de risa”. La conductora narró que, lejos de recibir el apoyo de sus compañeros, fue objeto de burlas y comentarios en doble sentido. Esta situación no solo afectó su bienestar, sino que también evidenció la falta de conciencia social en torno al maltrato hacia la mujer en ese entonces.

En sus declaraciones, Tarazona explicó que llegó a presentarse en el programa con marcas de agresión, pero los compañeros no le prestaban el apoyo que necesitaba y, en lugar de eso, realizaban bromas sobre su situación. Ella recordó lo complicado de vivir con el dolor físico y emocional, especialmente porque, en esa época, se consideraba un tema tabú. “Justo en esa época yo estaba en una relación donde había mucho maltrato. Yo llegaba a veces al programa con ciertos golpes y en esa época no había mucha concientización sobre el maltrato a la mujer”, contó.

Uno de los momentos más difíciles que la conductora enfrentó fue observar cómo se realizaban bromas relacionadas con su situación de violencia en los sketchs del programa. Los comentarios, cargados de doble sentido, hacían aún más complejo el ambiente laboral para ella, sumándole peso a una experiencia que ya era traumática. Esta revelación de Tarazona pone en evidencia los desafíos que muchas mujeres han enfrentado en contextos laborales en donde el maltrato no era tomado en serio.

Karla Tarazona revela que sufrió maltrato de una de sus exparejas. (Foto: Captura de YouTube)

Entre los colegas de Tarazona, solo Mariella Zanetti se ha disculpado con ella, reconociendo la insensibilidad de esos tiempos. Zanetti admitió que, de haber comprendido entonces la gravedad de la situación, habría actuado de forma distinta. “En esa época no me daba cuenta, porque si fuera ahora, la historia sería distinta. Incluso hay sketchs donde se notaban las bromas en doble sentido y el por qué me hacían las bromas”, expresó Zanetti, solidarizándose con la experiencia de su excompañera.

La confesión de Karla Tarazona ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchas personas han mostrado apoyo a la conductora y han reflexionado sobre el cambio de mentalidad que ha tenido la sociedad en torno al maltrato hacia la mujer. Este caso demuestra que, aunque se ha avanzado en temas de concientización y apoyo a las víctimas de violencia, aún es necesario que los entornos laborales se vuelvan espacios de respeto y apoyo incondicional para quienes enfrentan situaciones similares.

Con este testimonio, Tarazona espera que su experiencia ayude a visibilizar el problema del maltrato hacia la mujer y que, al compartir su historia, se aliente a más personas a levantar la voz y exigir ayuda. Además, subraya la importancia de la empatía y el respeto entre compañeros, recordando que el dolor ajeno nunca debe ser motivo de burla o indiferencia.

Mariella Zanetti fue la única que se disculpó con ella

Karla Tarazona reveló que, con el tiempo, Mariella Zanetti fue la única de sus colegas que le ofreció una disculpa por las burlas que sufrió mientras atravesaba episodios de maltrato. “La única que, públicamente, me pidió disculpas, hace unos años, fue Mariella”, confesó la conductora y figura de Panamericana Televisión. Esta disculpa marcó una diferencia para Tarazona, quien valoró el reconocimiento y la empatía de Zanetti en contraste con la indiferencia de los demás compañeros.