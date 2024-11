“Caemos en la promesa de resultados inmediatos”: los efectos de las redes sociales en las próximas elecciones en el Perú

Las elecciones en Estados Unidos serán cruciales para todo el mundo - crédito composición Infobae Perú / Andina / EFE

Las elecciones generales de Estados Unidos de este martes 5 de noviembre serán cruciales para conocer las decisiones que tomarán los gobernantes de los demás países del mundo de cara a los próximos cuatro años. La superpotencia norteamericana guarda una gran influencia debido a su poderío económico, militar, e influencia cultural. Kamala Harris, actual vicepresidenta y representante del Partido Demócrata, pelea voto a voto contra el exmandatario y líder del Partido Republicano, Donald Trump.

Estos comicios y los que vengan, por ejemplo, en el Perú, tendrán un factor determinante: las redes sociales y el efecto que vienen teniendo en la psicología de los ciudadanos y en la política, en general.

En diálogo con Infobae Perú, Gonzalo Zegarra, abogado, escritor y autor de ‘La Democracia del Click y del TikTok’, explicó que las redes sociales actualmente son utilizadas para fomentar, lo cual hace que los ciudadanos se vuelvan individuos que “son totalmente pasibles de que les digan lo que quieren oír y creérselo”.

Gonzalo Zegarra indicó que las redes sociales son utilizadas cada vez más para la confrontación - crédito Planeta

“La ecología mediática de las redes sociales está exacerbando esto, porque están siendo utilizadas para el exabrupto, para la reacción inmediatista y ahí lo que está aflorando son las expresiones más impulsivas, menos meditadas, más irracionales, más confrontacionales, más agresivas”, afirma.

El autor sostiene que la política, si bien debe ser un escenario competitivo, también debe ser uno colaborativo. Sin embargo, cuando existen mensajes que acusan al contrincante vencedor de cometer un fraude electoral sin sustento, “están desconociendo las reglas de juego, cuando ni siquiera me obligo a demostrar aquello que estoy alegando”. Esto sucedió recientemente en Perú, con Pedro Castillo, en Estados Unidos, con Joe Biden, y con Lula da Silva, en Brasil.

“No se pudo producir una sola prueba del legado fraude del año 2020, y eso fue constatado por la Corte Suprema conservadora de Estados Unidos. Eso es patear el tablero, es sustraerse del elemento colaborativo de este sistema, eso debería ser la democracia”, manifiesta.

Fotografía del 18 de septiembre del expresidente estadounidense y candidato republicano a la presidencia Donald Trump. EFE/SARAH YENESEL

La inmediatez de las redes y autoritarismo

En ‘La Democracia del Click y del TikTok’ Zegarra menciona que la inmediatez que traen consigo las redes sociales se está extrapolando a otros ámbitos, como el político. De esta manera, debido en parte a los avances tecnológicos, se buscan cada vez más resultados inmediatos a problemas complejos, como la inseguridad ciudad. “Nos genera la expectativa de que todo se puede solucionar, como es la tecnología, apretando botones”, comenta.

“Caemos a la seducción de la promesa de resultados inmediatos que no necesariamente son ciertos, y ahí entra la el error, pero también la mentira”, añade.

En el caso del Perú, dice, algunas personas podrían buscar en las próximas elecciones un “bukelismo peruano”, por el aumento del crimen en el país. “Viene alguien que te dice ‘yo te lo voy a solucionar’, y obviamente no va a presentar un plan con fundamento estratégico, sociológico”, explica.

“El inmediatismo de la ecología mediática en las redes sociales nos induce a buscar soluciones fáciles, porque lo superficial es lo fácil, y los problemas que enfrentamos son hipercomplejos”, añade.

General Óscar Arriola afirmó que el Perú es uno de los países más seguros junto a El Salvador por cifras de homicidios por cada 100 mil habitantes. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Agencia Andina)

El autor pone como ejemplo la promesa de Donald Trump, en el 2016, de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Como se sabe, este proyecto nunca fue terminado.

“Confundimos ser drásticos con la eficacia. El muro es drástico y suena eficaz, pero no lo fue. La deportación masiva es drástica y suena eficaz, pero a ver... encuéntralos a todos, movilízalos a todos, impide que vuelvan a entrar todos. Cuando viene el tirano o el caudillo y me promete que va a decidir por mí, me está quitando la responsabilidad, me está quitando problemas, pero a cambio de eso me pide la absoluta sesión de mi libertad”, manifiesta.

Por ello, hace énfasis en que la democracia requiere de ciudadanos libres pero también responsables. “Por tanto, adultos. Más que educados, maduros”.

En Perú no hay visión a largo plazo

En entrevista con este medio, el abogado resalta que en el Perú no hay ningún político que tenga una visión de país. “¿Qué idea del Perú al 2050 tiene Dina Boluarte? No tienes la más remota idea... o Antauro Humala, o Rafael López Aliaga”, subraya.

Es en este contexto que el escritor explica que la mentalidad de “suma cero” en los individuos genera conflictos y busca medidas inmediatas, mientras que la lógica de “suma positiva”, más bien piensa en el futuro y se toma su tiempo para reflexionar.

“Toda la política hoy es el cortísimo plazo y el interés subalterno. La ‘suma positiva’ tiene que ver en el fondo también con el planteamiento objetivos grandes y de largo plazo. Eso en el mundo empresarial es la visión, el propósito, son grandes ideas inspiradoras y motrices que hacen que tomes acción a nivel micro hoy, pero si no hay eso, eres un engranaje, un mecanismo minúsculo”, subraya.

“La política inmediata, pequeñita de cortísimo plazo, el interés subalterno, es el congresista que presenta un proyecto ley para subirse su sueldo en su empleo no congresal. En eso estamos hoy día, y no veo ningún motivo para que eso no sea lo que mueva la elección del 2026″, advierte.

No obstante, Zegarra afirma que las redes sociales podrían fomentar mensajes más positivos si se llevan por buen camino, si tan solo algún político las usara para transmitir “una idea de país convincente y lograble”.