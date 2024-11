¿Problemas en Miss Universo 2024? Tatiana Calmell pidió respeto para todas las candidatas y reveló cómo es su relación con ellas

La Miss Perú utilizó sus redes sociales para revelar detalles inéditos sobre su primera semana en la concentración del certamen. | Instagram @themasterofmisses

Mientras es voceada como una de las máximas favoritas a la corona del Miss Universo por prestigiosos portales especializados, Tatiana Calmell del Solar, Miss Perú 2024, utilizó sus redes sociales para desmentir rumores de conflictos entre las candidatas y revelar detalles inéditos sobre su primera semana en la concentración del certamen que se llevará a cabo en México.

En un Instagram Live, Calmell confesó entre risas que no se conectaba a interactuar con sus seguidores hacía mucho tiempo. “De verdad que no hago en vivos desde el 2022. Me provocó″, dijo en compañía de Marianela Anchata, representante de Cuba, país que no enviaba a una candidata al Miss Universo desde hacía 57 años. “Hemos congeniado como si la conociera de toda la vida”, agregó sobre la cubana.

Con la naturalidad que la caracteriza, la modelo y actriz reveló cómo es su relación con sus compañeras, enfatizando el ambiente de camaradería y celebración que se vive en el concurso,. “Estamos formando vínculos entre nosotras como amigas, compartiendo y obviamente preparando todo para el show”, dijo Tatiana. “Estoy muy contenta de conocer mujeres increíbles. Las latinas son hermosas”.

En un Instagram Live, Calmell interactuó con Marianela Anchata de Cuba, destacando la conexión entre ambas. Instagram/apoyoperureinas

Tatiana Calmell pide hacer un alto a las críticas y celebrar la unión femenina

Mientras compartía su experiencia en México, la reina de belleza pidió “un poco de respeto para todas como candidatas”. “Nosotras no tenemos conflictos detrás. Esta es una celebración”, afirmó Calmell del Solar, recalcando la importancia del respeto y la unidad entre las 128 concursantes. “Es una celebración de nosotras como mujeres”, añadió, promoviendo un mensaje de sororidad y empoderamiento femenino. Pidió respeto y unión “para todas nosotras, mujeres que estamos tratando de hacer lo mejor posible en el día a día”.

Calmell describió con entusiasmo la experiencia de convivir con mujeres de diferentes culturas. “Estoy muy contenta de conocer mujeres increíbles; las latinas son hermosas”, comentó. Elogiando a Miss Venezuela, Ileana Márquez, la describió como “una reina genuina, hermosa, con una energía divina”. Aseguró tener “una conexión muy linda” con todas las candidatas con las que ha interactuado.

Tatiana Calmell del Solar desmintió rumores sobre conflictos entre las candidatas del Miss Universo. Instagram/carlosgutierrezbeauty

El duro desafío del Miss Universo

La intensidad del certamen también fue un tema abordado por la Miss Perú, quien reveló que el ritmo de la competencia del prestigioso certamen es tan fuerte que las ha dejado “agotadas físicamente y mentalmente”. “No duermes mucho, no descansas tanto... es full day. Llegamos al hotel, descansamos lo que se puede y hay que continuar. Es exhaustivo, pero lo hacemos con todo el amor del mundo”, confesó.

Con una gran sonrisa, agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores peruanos, destacando que resulta muy importante sobre todo en redes sociales: “Aquí en Miss Universo saben que tenemos un gran equipo detrás en Perú. Me han comentado mucho acerca de los fans peruanos”.

Sobre la creciente expectativa en torno a cuál será la vestimenta peruana que lucirá en la competencia del Traje Típico Nacional, Tatiana Calmell quiso mantener el misterio: “Quiero que sea un factor sorpresa. Es algo representativo, un ícono para nuestra cultura que tiene una luz propia muy hermosa”.

El certamen del Miss Universo representa un intenso desafío físico y mental, según Calmell. Instagram/taticalmelldelsolar

Una favorita con carisma

Desde su llegada a México, Tatiana Calmell ha cautivado a los expertos en concursos de belleza. Su elegancia, carisma y naturalidad la han posicionado como una de las favoritas para llevarse la corona. El prestigioso portal Global Beauties la incluye en su top 12, e incluso la considera entre las cinco finalistas. Con la mirada puesta en el premio mayor, Tatiana Calmell continúa brillando en el Miss Universo.

¿Cuándo es el Miss Universo 2024 y dónde ver el certamen?

La gala final del concurso de belleza más importante a nivel mundial se realizará el próximo sábado 16 de noviembre en la Ciudad de México. Podrá verse a través de las cadenas Telemundo, TV Azteca y Roku TV a las 6:00 pm (hora México).