Milett Figueroa responde a Magaly Medina por polémica entrevista en ‘LAM’: “Cero credibilidad”

Milett Figueroa habla sobre Magaly Medina y los programas de espectáculo

Milett Figueroa finalmente rompió el silencio sobre las declaraciones realizadas por Magaly Medina en el programa argentino ‘LAM’, donde la periodista la acusó de haber alcanzado la fama en Perú más por su apariencia física que por su talento, además de insinuar que se involucró con un hombre casado. Aunque al principio la actriz y modelo eligió no pronunciarse y permitió que su madre defendiera su honor desde Perú, recientemente decidió abordar el tema en una entrevista con el periodista argentino Marcelo Polonio.

Aunque Milett Figueroa evitó responder directamente a Magaly Medina, dejó claro que cuestiona la credibilidad de quienes hacen declaraciones sin fundamentos. En sus declaraciones, resaltó la importancia de la responsabilidad en los medios y expresó su descontento con aquellos que emiten opiniones sin pruebas.

“En Perú todos son bravos, aunque también me quieren algunos, otros no tanto. No voy a hablar en especial de alguien, pero sí sé que los programas de espectáculos hay algunos que tienen fundamentos para hablar y otros que hablan cualquier cosa, te lo tiran para ver si algo agarran por ahí”, comentó Figueroa.

Milett Figueroa responde a las críticas de Magaly Medina en una reciente entrevista.

La actriz también cuestionó el impacto negativo que, según ella, pueden generar este tipo de comentarios infundados. “Es mucha responsabilidad cuando tienes una cámara y diriges palabras a alguien, y realmente tengas fundamentos. Si hablas por hablar, terminas teniendo cero credibilidad y me parece que eso pasa con algunos personajes que se han presentado en algunos programas de acá, en Argentina, hablando de mí sin fundamento alguno”, puntualizó.

Para Milett, las palabras de Magaly Medina no solo carecen de bases sólidas, sino que, a su juicio, han perjudicado más la imagen de la periodista que la de ella misma. “Me parece que ha sido, en vez de ser positivo para la persona, ha sido muy negativo”, agregó, dejando en claro que no se siente afectada por los comentarios y, más bien, los considera un intento fallido de desestabilizar su carrera.

Magaly Medina arremetió contra la madre de Milett Figueroa en 'LAM'. Captura/América

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Milett Figueroa?

Durante su participación en el programa argentino ‘LAM’ el 26 de septiembre, Magaly Medina desató una controversia al criticar duramente a Milett Figueroa, quien forma parte del jurado del reality ‘Cantando 2024′. La periodista afirmó que la única trayectoria de la modelo estaba ligada a diversos escándalo. “Acá se la vinculó con un hombre comprometido y con hija. A mí no me gustan las mujeres que se meten con hombres casados”, comentó.

Medina también hizo declaraciones más controvertidas, sugiriendo que Milett Figueroa había ascendido a la fama gracias a su apariencia física más que a su talento. “Hay chicas que usan su belleza muy bien. Los rumores acá son acerca de la utilización de su belleza. No me gusta su fama”, indicó, generando incomodidad entre los panelistas, quienes defendieron a la peruana.

Al darse cuenta del impacto de sus palabras, Magaly Medina intentó matizar sus comentarios, señalando que su afirmación se basaba en información no comprobable.

Magaly Medina se presentó en LAM y criticó con dureza a Milett Figueroa. | América TV.

En medio de las críticas, Magaly Medina habló con Infobae Perú y no se retractó de sus polémicas declaraciones: “Esa es parte de su historia. Fue escandaloso lo que pasó con ella hace tiempo, y fue cuando estaba como concursante en un reality. Yo recuerdo que mi revista lo sacó. Y de verdad, esa es una opinión muy personal mía. No comulgo con aquellas mujeres que sabiendo que un hombre está comprometido, se luzcan en un carro de él”, indicó.