Magaly Medina revela que escuchó audios de Leysi Suárez: “Eres una mujer agresiva”

Magaly Medina criticó a Leysi Suárez por audios agresivos a la actual pareja de su exesposo.

En la edición del 31 de octubre de Magaly TV La Firme, Magaly Medina se refirió a la situación que enfrenta Leysi Suárez con el pareja de su exesposo, Karen Bustamante, quien la denunció por agresión física. Pese a que la bailarina señaló que estaba saliendo adelante tras la traición de su expareja, la conductora de TV mostró chats donde se puede ver a una Leysi totalmente furiosa contra la que fue la amante del padre de su hija.

Magaly Medina lamentó la situación e indicó que si bien es cierto, la infidelidad que sufrió fue muy fuerte, ya es momento de superar. Para la comunicadora, no esta bien que Leysi Suárez se muestre empoderada y superada cuando no lo está.

“Ella dice, ‘esto no es para que yo vaya a un psicólogo, yo he superado peores cosas en mi vida, yo lo estoy tomando muy bien’. No lo estás tomando muy bien, a quién quieres engañar, por favor. Mírate en un espejo, lo peor es que estas mujeres se engañan a sí mismas”, indicó la periodista, dejando en claro que no tiene nada en contra de la bailarina, pero no le gusta que Suárez pretenda engañar al público.

Leysi Suárez: Chats y audios revelan fuertes amenazas de conductora contra Karen Bustamante: "Se comunicó hasta con mi abuela". (Captura: Magaly TV La Firme)

Escuchó audios agresivos

La conductora de TV mostró una serie de chats donde Leysi Suárez insulta a la mujer que protagonizó ampay con su entonces esposo. Incluso, llegó a comunicarse con la abuela de esta para despotricar contra ella. Magaly Medina señaló que entiende el dolor que siente, pero es tiempo de curar después de tantos meses.

Asimismo, señaló que no solo ha leído audios, sino que también ha escuchado audios, donde Leysi Suárez muestra realmente lo que siente, y es muy alejado a lo que dice en televisión.

“Escuché audio de un lenguaje vulgar y grosero, donde Leysi Suárez le recrimina al ex por todo e insulta a más no poder a la novia del ex (...) Le dice ‘chola, fea, gorda, paquete, celulítica’ le dice de todo”, expresó.

Magaly Medina indicó que ya no es su problema si su esposo eligió a una mujer que le parece menos agraciada que ella. Lo que debe hacer es preocuparse por sí misma y tratar de salir adelante.

“Quién dice la verdad y quién miente, los otros pueden haber sido unos clandestinos. Él un gran mentiroso, un infiel que le puso los cachos a ella, pero qué vas a hacer. Tienes que continuar con tu vida Leysi, es lo que tú dijiste, lo que todos los días le quieres contar al público femenino que ve el programa América hoy. Le quieres contar eso cuando en la vida real no lo estás haciendo. En la vida real eres una mujer agresiva que no le perdona al otro que te haya dejado”, indicó.

Medina criticó también que Leisy Suárez quiera condicionar a su expareja con su hija, al prohibirle que presente a su hoy pareja.

“Nuestros hijos tienen que vivir en paz y armonía. Tú te puedes matar con el padre, pero cuando ella no te vea ni escuche. No puedes chatajear a un padre y decirle ‘si haces esto te la doy, si no haces esto no te la doy’. No está bien utilizar a tu hija como una moneda de cambio”, concluyó.

