Dilbert Aguilar revela por qué se separó de Claudia Portocarrero y qué piensa su pareja de su amistad

Dilbert Aguilar habla sobre Claudia Portocarrero, quien fue su pareja por más de 10 años.

Dilbert Aguilar, una de las figuras más queridas en el mundo de la cumbia, ha sabido mantener un vínculo especial con sus seguidores a lo largo de los años. Su carisma y talento lo han llevado a ganarse un lugar en el corazón del público, y su vida personal también ha captado la atención, especialmente su relación con Claudia Portocarrero. La pareja protagonizó un romance que duró más de una década, 12 años en total, pero finalmente el amor romántico se desvaneció.

Sin embargo, Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero demostraron que una relación puede transformarse, evidenciando que, pese al fin de su historia de amor, su vínculo se convirtió en uno de amistad. Lejos de alejarse, ambos han logrado construir una conexión sólida que los hace considerarse “familia” en la actualidad.

“Nosotros nos conocimos cuando ella tenía 16 y yo veintitantos. Duramos 12 años, pero ahora somos grandes amigos”, expresó el cantante. “Esa relación de 12 años se ha convertido ahora en amistad, familia”, agregó al diario Trome, mostrando cómo el respeto y el cariño mutuo han prevalecido más allá del romance.

Dilbert Aguilar reveló detalles de cómo terminó su relación sentimental con Claudia Portocarrero. | Facebook (Archivo)

¿Por qué se separaron?

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero mantuvieron una relación de 12 años, marcada no solo por el amor, sino también por el respeto mutuo. Sin embargo, como explicó el cantante, la separación no se debió a infidelidades, sino a un desgaste que ambos reconocieron con el tiempo. La intensa rutina laboral que compartían hizo que su relación cambiara, transformándose poco a poco en una amistad.

“No (se terminó por infidelidad), se terminó porque nos desgastamos. Nos despertábamos juntos, íbamos al canal juntos, veníamos acá al periódico juntos, a las giras juntos. No había ese momento de extrañarnos, cuando vas de viaje quieres volver a tu casa y ver a tu esposa. Aquí no. Viaje, al costado ella todo el día y viceversa. Como que ya te aburres y el amor se va apagando y se convierte en amistad. Los dos últimos años de nuestra relación fue así, más relación de patas”, señaló.

Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar tuvieron una relación de más de una década.

A medida que el romance fue perdiendo intensidad, los últimos dos años de su relación fueron más una convivencia de amigos que de pareja. Por ello, Aguilar y Portocarrero decidieron terminar de manera pacífica, repartiendo sus pertenencias de forma equitativa. “Decidimos dar un paso al costado, cada uno con sus cosas. Teníamos una casa en San Miguel, a ella le dejé la casa, yo me llevé mi bus. Fue salomónico, sin notario de por medio”, detalló el cumbiambero, quien elogió a su ex como “una buena persona, luchadora y trabajadora”.

A pesar de la separación, ambos continuaron trabajando juntos durante tres años más, manteniendo una relación profesional sin conflictos. Dilbert Aguilar también expresó su alegría por el nuevo matrimonio de Portocarrero, quien vive entre Holanda y Perú. Aunque no pudo asistir a la boda, destacó que mantiene un buen vínculo con su familia, quienes hoy en día son también sus amigos.

“Cuando tú te separas con bronca, qué hay ese rencor, esa rencilla que te hizo algo, qué te puso los cuernos o que te robó, pero acá fue de mutuo acuerdo. Hemos seguido trabajando juntos un buen tiempo todavía. Hemos trabajado como casi 3 años, yo la representaba, viajábamos juntos y todo eso”, fue su reflexión final.

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero lograron transformar su relación de amor en una sólida amistad.

¿Qué piensa Jhazmín Gutarra sobre Claudia Portocarrero?

Dilbert Aguilar mantiene una relación cercana y amistosa con su ex Claudia Portocarrero, lo que, según él, no es tan fácil de entender para su actual pareja, Jhazmín Gutarra. Aunque ambos han dejado atrás el romance, el cumbiambero confiesa que Jhazmín no termina de aceptar del todo esta relación de amistad con su ex. Para él, esta incomodidad es comprensible, ya que no es común que ex parejas mantengan un vínculo tan cercano.

“Ella como que no lo asimila mucho”, comentó Aguilar en relación a Jhazmín Gutarra. “Yo ahora la entiendo bien, porque siempre tienes ese rencor de que yo esté pegado a ella, pero no hay nada, somos patas”, explicó, refiriéndose al lazo de camaradería y respeto que ha surgido con Claudia luego de años de romance.

Jhazmín Gutarra es la actual pareja de Dilbert Aguilar, conocido cantante de cumbia | América TV

Aguilar enfatiza que, aunque se han frecuentado muchas veces desde su ruptura, tanto él como Claudia Portocarrero han seguido adelante con sus vidas y han formado nuevas relaciones. “Nos hemos frecuentado muchas veces con ella”, comentó, añadiendo que su vínculo es tan solo una muestra de que es posible tener una amistad genuina tras una separación, sin que los sentimientos del pasado interfieran en su nueva relación.