Christian Domínguez se arrepiente de haber conversado con Pamela López luego de su ampay: “Me dejé llevar”. | Todo se Filtra.

Christian Domínguez cumplió con su promesa de enfrentar al periodista Kurt Villavicencio, más conocido como “Metiche”, en el programa Todo se Filtra. En esta entrevista emitida el martes 29 de octubre en Panamericana Televisión, el cantante sorprendió a sus seguidores con revelaciones sobre su relación actual con Pamela Franco y también se refirió a un inesperado vínculo con el futbolista Christian Cueva.

El cumbiambero aclaró que tuvo una conversación privada con Pamela López, esposa de Cueva, en la que hablaron sobre detalles personales de su vida amorosa, lo cual terminó saliendo a la luz. Según el cantante, inicialmente no quería hablar con López cuando ella se contactó con él por redes sociales, pero finalmente accedió a una conversación, aparentemente influido por un evento previo. “Me dejé llevar”, admitió Domínguez, refiriéndose al intercambio de información que tuvo con la pareja del futbolista.

La confesión más impactante llegó cuando Christian Domínguez reveló que no tenía intención de que esta conversación fuera grabada ni divulgada. “Jamás pensé que haya sido grabado... me arrepentí porque no me sentí bien”, expresó el cumbiambero, visiblemente incómodo al recordar la situación. Domínguez añadió que luego de ese incidente no volvió a hablar con López y lamentó que el contenido de esa charla haya sido conocido públicamente.

Christian Domínguez asegura que no volvería a programa de Gisela Valcárcel. (Foto: Captura de IG)

El encuentro con Villavicencio, caracterizado por un tenso ambiente, dio lugar a nuevas especulaciones y reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron las repercusiones que esta revelación podría tener tanto en la relación entre Christian Cueva y Pamela López, como en la relación de Domínguez con Pamela Franco. Este último también aprovechó la oportunidad para defender su vida privada, pidiendo respeto para las personas involucradas.

Christian Domínguez se despidió del programa reiterando su deseo de mantener sus asuntos personales fuera de polémicas mediáticas y enfocado en su carrera musical. Sin embargo, sus declaraciones han generado un sinfín de comentarios, y algunos seguidores esperan conocer más detalles sobre la inesperada conexión entre las figuras públicas involucradas.

Christian Domínguez denunciaría a Vanessa Pumarica

Christian Domínguez ha salido en defensa de su amigo, el entrenador conocido como ‘La Mackyna’, luego de que Vanessa Pumarica lo denunciara por violencia de género, afirmando haberse sentido aludida por una publicación realizada por el entrenador. En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, Domínguez destacó que su amigo en ningún momento mencionó nombres en su publicación y dejó claro que, si la denuncia prospera, él también tomará acciones legales contra Pumarica, quien anteriormente lo había calificado como “ratero y vividor”.

Amiga de Pamela Franco lanza duras indirectas contra Christian Domínguez. (Foto: Captura de IG)

“Si esto procede, yo también voy a demandar igual. Voy a esperar a ver qué sucede porque si aceptan la denuncia, tengo para mucho más”, expresó el cantante, advirtiendo que no dudará en actuar legalmente si el caso contra su amigo es aceptado. Además, señaló que espera que la situación se mantenga tranquila y sin necesidad de involucrar a otras personas en asuntos personales, refiriéndose a su decisión de no querer ahondar en su vida pasada ni en temas ajenos a él.

En otro momento, Domínguez criticó la intervención de personas externas, señalando que algunas buscan “perturbar la tranquilidad” y generar conflicto a través de publicaciones indirectas. Para el líder de la Gran Orquesta Internacional, quienes se entrometen en asuntos privados y afectan la estabilidad de otros deben asumir la responsabilidad de sus actos.

Finalmente, Domínguez dejó en claro que no le interesa mencionar a Vanessa Pumarica ni dar detalles sobre su vida pasada, incluyendo su relación con la madre de su hija. “A mí no me interesa hablar de alguien que no existe en este medio”, concluyó tajantemente, buscando poner punto final a la controversia y mantener su enfoque en asuntos más personales y profesionales.