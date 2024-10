“Están desesperados”: Carlos Bruce advierte la falta de obras importantes en la gestión de Rafael López Aliaga

Bruce enfatiza que no se opone al proyecto de la Vía Expresa Sur, sino a las expropiaciones y a la falta de un expediente técnico que garantice el uso adecuado de recursos públicos. (Composición: Infobae/ Jazmine Angulo)

En una situación marcada por posiciones encontradas, el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, expresó una fuerte oposición a la reciente iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima para la ampliación de la Vía Expresa Sur. El conflicto surgió después de que vecinos del distrito denunciaran una serie de expropiaciones y la destrucción de áreas verdes, acciones impulsadas por el gobierno de Lima, encabezado por Rafael López Aliaga, quien mantiene su postura de avanzar con el proyecto.

La controversia se intensificó cuando Carlos Bruce respondió directamente a la Muncipalidad de Lima en sus redes sociales: “Esto pasa porque la Muni Lima no puede exhibir ninguna obra importante y están desesperados por mostrar algo de gestión”.

Además, aclaró que la Municipalidad de Surco no se opone al proyecto en sí, sino a la falta de coordinación y transparencia por parte de la gestión de Lima. “No nos oponemos al proyecto de ampliación de la Vía Expresa. Lo que nos oponemos es a que el municipio de Lima entre a destruir las áreas verdes y de recreación que el municipio de Surco ha creado desde hace 18 años, para que nuestros vecinos no tengan que vivir frente a un terral, sin coordinar con nosotros”, escribió.

También, denunció que no se presentó aún un expediente técnico para el proyecto, aspecto que consideró esencial para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos. “Y lo peor es que esta obra no va a empezar en los próximos meses porque no hay un expediente técnico conocido hasta el momento, y cuando se trata de recursos públicos, nada puede ser secreto si se quiere actuar con transparencia”, se lee en su publicación en redes sociales.

Mensaje del alcalde de Surco, Carlos Bruce. (Captura de pantalla)

La ejecución del proyecto

La Municipalidad Metropolitana de Lima, por su parte, defendió la ampliación de la Vía Expresa Sur como un proyecto histórico que pretende unir los distritos de Carabayllo y San Juan de Miraflores en un recorrido de 45 minutos sin peajes. A través de un comunicado en redes sociales, la administración de López Aliaga respondió a las críticas, afirmando que se ha cumplido con la normativa legal en cuanto a la disponibilidad de los terrenos.

“Para llevar a cabo este proyecto es esencial contar con la disponibilidad física del terreno, de acuerdo con las directrices de Invierte.pe (Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01DS) y la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225″, informaron mediante redes sociales.

El comunicado también acusó a la Municipalidad de Surco de haber “ejecutado parque y zonas de recreación sin contar con la disponibilidad legal del terreno, contraviniendo la ley y ocupando ilegalmente espacios públicos, lo cual estaría penado en el campo penal y civil”.

A pesar de la falta de acuerdo con el municipio de Surco, el burgomaestre de Lima reafirmó que el proyecto se llevará a cabo sin dilaciones y que se evitará cualquier gasto adicional en su ejecución, señalando que la obra pretende superar los problemas generados por gestiones anteriores, quienes dejaron proyectos inconclusos.

Comunicado de la Municipalidad de Lima.

Vecinos piden diálogo y explicaciones

"No al abuso", se lee en los carteles usados por los residentes de una zona de Surco en la que se pretende expropiar sus casas. (Fuente: Panamericana)

Mientras las autoridades municipales de ambos distritos se enfrentan, los residentes de la zona afectada exigen respuestas y mayor información sobre el proyecto. En el límite entre Barranco y Surco, un grupo de manifestantes expresó su malestar frente a lo que consideran una actuación arbitraria por parte de la Municipalidad de Lima. Los vecinos afirmaron que la falta de comunicación y la ausencia de un expediente técnico dificultan el entendimiento del alcance real de la obra.

“No estamos en contra la Vía Expresa. Estamos en contra de la arbitrariedad, de las formas porque esto ha sido sin previo aviso. Si bien es cierto, la obra estaba programada para realizarse desde hace 50 años, la obra no tiene expediente técnico. Está en una etapa previa y eso es arbitrario”, señaló un vecino del lugar.