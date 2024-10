Caso de trabajadora fantasma en hospital de Chosica revela posibles vínculos con Vladimir Cerrón: director del centro niega acusaciones

Un reportaje sugiere que Huamán Lapa recibió un trato privilegiado por su cercanía a figuras políticas. Ciro Liberato defiende su gestión. (ATV)

La situación en el hospital José Agurto Tello de Chosica ha desatado controversia a raíz de una trabajadora fantasma que recibió pagos por un total de S/ 6 mil, sin haber asistido al centro médico, según informó el noticiero ‘Ocurre Ahora’. Este caso expone problemas administrativos y revela conexiones que podrían ser más profundas de lo que aparentan, abriendo interrogantes sobre la relación entre el director del hospital y la beneficiaria de los pagos.

Yuliana Huamán Lapa figura como la protagonista en esta situación. Durante los meses de abril a junio de 2024, la mujer recibió remuneraciones correspondientes a su trabajo como digitadora en la Unidad de Referidos del hospital. Sin embargo, testimonios y registros evidencian que nunca se le vio por los pasillos de la institución. A pesar de su ausencia física, los documentos que respaldaban su contratación y los pagos emitidos no mostraban irregularidades en su momento.

Según el informe del noticiero de ATV, no solo se emitieron órdenes de servicio y declaraciones juradas en regla, sino que estas fueron aprobadas sin observaciones por las áreas correspondientes durante tres meses. Un testimonio clave menciona que su caso, lejos de ser una simple irregularidad administrativa, podría estar vinculado con intereses políticos. Es aquí donde la figura de Vladimir Cerrón aparece como un punto común entre Huamán Lapa y Ciro Liberato, director del hospital en cuestión.

Conexiones con Vladimir Cerrón

La investigación periodística señala que Ciro Liberato, actual director del hospital de Chosica, mantiene vínculos con Vladimir Cerrón, líder político y exgobernador de Junín. Estos lazos no son recientes, ya que ambos habrían sido compañeros de estudios en la universidad de Huancayo. Además, se menciona que Huamán Lapa formaría parte del partido Perú Libre, grupo relacionado con Cerrón y que ha sido mencionado en diversas investigaciones sobre corrupción.

La hoja de vida de Huamán Lapa confirma que entre enero de 2019 y diciembre de 2021 trabajó para la gestión de Cerrón, ocupando distintos cargos en diversas oficinas durante ese periodo. Coincidentemente, estos años coinciden con el ascenso político de Cerrón y su influencia en distintas áreas del Estado, lo que refuerza las sospechas de que la trabajadora fantasma habría recibido un trato especial por su cercanía con estas figuras.

La respuesta del director del hospital

Ciro Liberato negó enérgicamente cualquier vinculación política que haya influido en la contratación o en la remuneración de Yuliana Huamán Lapa. En una declaración oficial, sostuvo que su gestión es completamente transparente y que la situación de la trabajadora fue detectada a tiempo gracias a los mecanismos internos del hospital. Según Liberato, el área de economía del centro médico alertó de una inconsistencia en las órdenes de servicio emitidas a nombre de Huamán Lapa, específicamente en las firmas que no coincidían con las originales. Esto fue lo que llevó a devolver los documentos a la Oficina de Seguros para una revisión más detallada.

Además, director señaló que en el hospital de Chosica no hay empleados vinculados a ningún partido político, y que cualquier acusación en este sentido es infundada. No obstante, la reubicación del propio Liberato en Chosica también ha generado suspicacias, ya que su anterior cargo como director del Hospital de Vitarte terminó de forma abrupta tras una compra cuestionada de un tomógrafo, denuncia que no fue priorizada por el entonces ministro de Salud, César Vázquez.

Otras irregularidades en el hospital

Mientras la atención pública se centra en el caso de la trabajadora fantasma, otras problemáticas en el hospital José Agurto Tello continúan saliendo a la luz. Un recorrido por las instalaciones muestra una ambulancia en desuso, olvidada y cubriéndose de polvo frente a la institución.

Las condiciones internas tampoco parecen mejorar. Un pequeño recibe nebulizaciones en un ambiente prefabricado, improvisado para suplir la falta de infraestructura adecuada. Pacientes como una mujer que recibe tratamiento endovenoso son atendidos en sillas recicladas, en medio de un entorno que no parece cumplir con los estándares mínimos de salud.