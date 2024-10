Señor de los Milagros: oraciones y frases emotivas para compartir durante la procesión

Oh, mi amadísimo Señor de los Milagros, acudo ante tu sagrada imagen con fervor, con toda mi fe y confianza, con certeza en ti, para invocar tu muy milagrosa ayuda; me trae hasta tus pies el amor que te profeso y lo mucho que te agradezco tu gloriosa redención, y para pedirte que no me dejes solo ahora que sufro por tantas adversidades, por tantas penalidades como hay en mi vida, que me causan gran dolor y honda preocupación. Yo creo que tú eres Dios, como lo es el padre y lo es el Espíritu Santo. Creo que eres también hombre verdadero y fuente de vida y que, de tu plenitud, los hombres recibimos todas las gracias y favores. Amén.