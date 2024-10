Cardenal Carlos Castillo sobre agresiones en San Marcos: “Un asalto violento que busca doblegar una justa protesta”

Obispo de Lima, Carlos Castillo, se pronuncia sobre protesta en UNMSM | Video: Exitosa Noticias

Durante su intervención en la misa por el Señor de los Milagros, el cardenal del Perú, Carlos Castillo, se pronunció sobre la reciente protesta de estudiantes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En su discurso, Castillo describió el operativo policial en la Ciudad Universitaria como un ataque violento destinado a suprimir una protesta legítima frente a las irregularidades denunciadas en el proceso electoral de la universidad.

¿Qué dijo?

Castillo inició su reflexión hablando sobre las manifestaciones que han tenido lugar en Lima en las últimas semanas, vinculando estas expresiones de descontento social con problemas más amplios de corrupción y ambición en los poderes del Estado: Congreso de la República y Palacio de Gobierno.

“Dinero y ambición son locura y muerte. El tipo de unidad que la sostiene está representada por las organizaciones mafiosas inhumanas, frívolas y absurdas”, destacó el obispo. Además, subrayó que “todos los que directan o indirectamente favorecen esta situación, sea con su silencio o con leyes que excluyen a los más vulnerables, son moralmente cómplices de esta crisis”, enfatizó.

Respecto a la protesta en la UNMSM, el obispo resaltó que los estudiantes están en su derecho de manifestarse y demandar transparencia en sus elecciones internas. “Así también lo hemos visto ayer en el asalto violento a una universidad para doblegar una justa protesta ante una situación fraudulenta”, agregó el cardenal peruano, apoyando la lucha de los estudiantes por un proceso electoral legítimo.

El pronunciamiento del arzobispo de Lima resuena en un contexto de creciente descontento social, donde la comunidad universitaria ha denunciado irregularidades en la administración de la UNMSM y la manipulación de las elecciones por parte de las autoridades.

Autoridades de San Marcos insisten en realizar elecciones

A través de un comunicado, el Pleno del Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) confirmó que las elecciones internas de decanos se llevarán a cabo según lo programado, a pesar de los disturbios ocurridos el 17 de octubre. Los estudiantes habían tomado las instalaciones de la universidad en demanda de la nulidad del proceso electoral, pero durante la manifestación, fueron agredidos por el personal de seguridad de la institución.

“Que, conforme a la convocatoria y el cronograma electoral aprobado por Resolución N° 000019-2024-CEU-AU-OCPTAUCU/UNMSM, el día de hoy se realizarán las elecciones de los Decanos de las veinte facultades y representantes de los estudiantes y los docentes principales y asociados ante los órganos de gobierno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, se lee en la misiva.

El Comité Electoral Universitario de la UNMSM informó que las votaciones se llevarán a cabo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., a pesar de la toma actual de la universidad. La rectora, Jeri Ramón, indicó que no estaba al tanto de la situación.

“No [sabía que habían tomado la universidad]. La toma se ha dado desde las 5 o 6 de la tarde. Dígame usted qué puedo hacer, si esto es una toma de chicos de diferentes universidades, ni siquiera son de San Marcos”, agregó.

Alumnos tomaron UNMSM por presuntas irregularidades. (Foto difusión)

Cabe destacar que la situación sigue siendo crítica, con al menos 10 estudiantes heridos reportados el día jueves, pero las autoridades han decidido continuar con el proceso electoral sin considerar estos incidentes. Videos compartidos en redes sociales muestran las agresiones del personal de seguridad hacia los estudiantes. No obstante, la rectora Jeri Ramón sostiene que no conoce a las personas que ingresaron al campus y que no contrató a nadie para este propósito.

Consejo Universitario se pronuncia

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) emitió un pronunciamiento este 18 de octubre de 2024, en el que expresa su firme rechazo a los actos de violencia ocurridos en la Ciudad Universitaria el día anterior.

Indicaron que en la sesión extraordinaria, se acordó deplorar y condenar las agresiones que marcaron la jornada de protestas de los estudiantes, quienes exigían transparencia en el proceso electoral para elegir al nuevo decano.

Asimismo, el Consejo exigió una exhaustiva investigación a las autoridades pertinentes sobre los incidentes violentos que se produjeron en el campus, buscando asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.