Cantante de música folclórica fue recibida al ritmo de Santiago en aeropuerto Jorge Chávez: saxofonistas armaron la ‘fiesta’

La cantante folclórica, quien regresó a Perú tras su estancia en Italia, bailó al ritmo de Santiago. (TikTok: @victorlyperu)

En los aeropuertos, las salas de embarque y de llegadas se llenan de abrazos de reencuentro, sonrisas que aparecen tras largos viajes y rostros ansiosos que miran las pantallas en espera de que su vuelo sea llamado. Al mismo tiempo, es un espacio de espera y de ajetreo, donde las personas revisan sus documentos, consultan sus teléfonos y ajustan maletas para atravesar los controles de seguridad.

De un tiempo a esta parte, el área de llegadas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima se ha transformado en un escenario de celebración. Durante Fiestas Patrias del Perú, por ejemplo, se recibe y despide a los viajeros con música y danzas típicas del país. Estas manifestaciones artísticas conmueven a los peruanos que regresan a su tierra después de un largo tiempo.

La celebración en el terminal aéreo no se limita solo a los días 28 y 29 de julio. Durante distintos meses del año, se organizan eventos similares para dar la bienvenida a los peruanos que, por motivos de trabajo o estudio, viajaron al extranjero. Sin embargo, recientemente ocurrió un hecho que ha llamado la atención de los usuarios de TikTok: se trata del recibimiento especial que tuvo una peruana a su regreso.

Saxofonistas armaron la ‘fiesta’ en el aeropuerto Jorge Chávez. (Difusión)

Reciben a peruana con banda en el aeropuerto

La presencia de personas portando un saxofón anunciaba una celebración en el aeropuerto Jorge Chávez. Más de uno observaba los instrumentos, sin presagiar que de ellos surgirían melodías capaces de conmover a una familia, la cual había preparado una emotiva sorpresa para una persona especial.

El momento fue capturado en un video, que Víctor Ly compartió en TikTok. Al compás del Santiago, una peruana fue recibida en el aeropuerto de Lima. Las notas de los instrumentos llenaban el ambiente mientras la recién llegada abrazaba emocionada a sus familiares, quienes la esperaban con flores amarillas.

En el material audiovisual, se observa cómo la mujer también agradeció a cada uno de los músicos por su amable gesto. Luego de este momento, comenzó a bailar bajo la mirada atenta de peruanos y extranjeros presentes. Poco después, sus familiares se unieron al baile, formando una ronda, con ella en el centro.

La familia de la cantante le había preparado una sorpresa. (TikTok: @victorlyperu)

Pero, ¿quién es esta peruana que recibió una cálida bienvenida? Se trata de Norma Liz, una talentosa cantante huancavelicana conocida por interpretar numerosos Santiagos en el Perú. En su perfil de TikTok, comparte sus creaciones artísticas que contagian de alegría y ritmo a los peruanos, especialmente a los habitantes de Huancayo.

Se hace alusión a los huancaínos porque este ritmo musical es característico de la región de Junín.

La cantante folclórica, quien regresó a Perú tras su estancia en Italia, continuó bailando hasta salir de la sala de llegadas. Sus familiares la siguieron, formando una fila que se movía al ritmo del saxofón. La música no cesó incluso después de que abandonaron el recinto. Es relevante destacar que ninguno de los espectadores se atrevió a unirse a la ‘fiesta’.

TikTok de la cantante de música folclórica. (TikTok: @normaliz14)

Reacciones de los internautas que vieron el video

Luego de que el material audiovisual se hiciera viral en TikTok, no faltaron los comentarios a favor de esta práctica. “Estoy segura de que los turistas extranjeros quedaron maravillados al presenciar un pedacito de Huancayo, escuchar su música y apreciar su idiosincrasia. Es gratificante”, afirmó un usuario.

“Son costumbres de nuestros padres, abuelos y generaciones pasadas. Qué hermoso es preservar nuestra cultura, que nos distingue y nos hace únicos”, dijo otro internauta.

Otro comentario decía: “No soy de Huancayo, pero tras pasar mucho tiempo fuera de mi país, me encantaría ser recibido con música de banda. Aquellos que no han asistido a fiestas patronales no saben lo que se pierden”.