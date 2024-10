Vecinos de Punta Negra denuncian pesca ilegal con dinamita en la playa El Puerto

Vecinos denuncian que embarcaciones extrañas desarrollan actividades de pesca con explosivos. (Foto: Composición -Infobae/Renato Silva/RPP)

Un grupo de vecinos del distrito de Punta Negra denunciaron que desde inicios de año son testigos de cómo embarcaciones desconocidas realizan actividades de pesca ilegal en la zona cercana a la playa El Puerto. La situación, sin embargo, no se limita a esto, sino que además se estarían utilizando explosivos como instrumento.

Sin embargo, pese a que este crimen que impacta directamente en el medio ambiente y que registraron varios videos en los que se pueden escuchar las detonaciones, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) pide más pruebas para proceder con la denuncia.

Según una vocera de los vecinos en la zona, Carolina Nuñez Alban, “desde enero envío comunicaciones, fotos y videos a Dicapi, informando a la municipalidad sobre lo que está pasando (...) Estos barcos vienen de Pucusana, de San Bartolo (...) en invierno es bastante seguido. Han estado 3 días seguidos (...). Hemos tenido contacto con personas que son pescadores aquí, ellos nos han informado que los barcos son ajenos (a la zona)”, indicó en comunicación con RPP.

Pese a la información ofrecida por los vecinos a las autoridades, esta no sería suficiente pues, según Núñez, aunque conversó con al menos cinco personas representantes de Dicapi, la respuesta por parte de la entidad fue “señora, tiene que enviar videos en el cual están tirando la dinamita para nosotros poder actuar, si no, no podemos hacer nada”, dijo la representante vecinal.

La versión de Dicapi

Al respecto, el capitán del puerto del Callao, Henyer Díaz, sostuvo que efectivamente se ha recibido denuncias de estas actividades en la zona de Punta Negra y que se acudió al lugar junto a representantes del Ministerio de la Producción y la PNP. En ese sentido, afirmó que se lograron identificar dos embarcaciones.

“Se ha detectado que la embarcación cuenta con los permisos correspondientes, se han verificado las artes de pesca y no hay ningún indicio de que pueda haber sido pescado con explosivos en esa embarcación. Tenemos identificada otra embarcación que estamos para hacer la intervención. Todavía no la voy a mencionar, porque queremos primero hacer dicha intervención para estar seguros de que tenga algo que ver con este tipo de mala práctica”, indicó Díaz a RPP.

Sin embargo, Díaz también sostuvo que recibieron documentos por parte de una de las embarcaciones en los que se acusa a personas de lanzar bombardas desde las peñas para evitar que se realicen las labores de pesca con normalidad.

El capitán del puerto del Callao también indicó que se han realizado “22 operativos hasta la fecha realizados en esa zona con el Ministerio de la Producción y las autoridades competentes. No se han encontrado indicios de pesca con explosivos en esas oportunidades (...)”

Pese a esta declaración inicial, Díaz indicó que “todos los indicios que estamos recopilando los vamos a emitir al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que hagan una investigación más a fondo, porque estos explosivos vienen de algún lado. Son ilegales”.

Al ser consultado por la supuesta contradicción, Díaz afirmó que los videos enviados a Dicapi serán analizados para determinar si las detonaciones provienen de bombardas lanzadas desde las peñas o de explosivos de las embarcaciones, pese a que en estos solo se escucha las detonaciones y se ve a los barcos.

Según el código penal, se considera que la pesca ilegal utilizando explosivos es una forma agravada de Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, por lo que las personas encontradas culpables de este delito deberán ser condenadas a una pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de siete años.