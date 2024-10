“Mañana voy a estar en mi casa”: Iván Quispe Palomino, “número dos” de Sendero Luminoso, desafía a la Policía tras ser detenido en Lima

Polémica por captura de presunto mando terrorista. Canal N

Iván Quispe Palomino fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú en la estación Los Jardines de la Línea 1 del Metro de Lima, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según información oficial, el hombre de 49 años es considerado un supuesto cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, aunque su captura viene generando diversas interpretaciones entre especialistas y funcionarios del Gobierno.

Durante su traslado, el acusado se mostró confiado de salir en libertad en pocas horas y respondió a la prensa. “Falso, mañana voy a estar en mi casa”, declaró. Ante la insistencia de los periodistas que le preguntaron si estaba seguro de sus palabras, el detenido contestó sin vacilar: “Sí, seguro”.

Traslado y examen de identidad

Capturado en el Metro de Lima, el hombre de 49 años desestima su vinculación con la organización terrorista, generando dudas sobre su rol. (Composición: Infobae)

Luego de ser capturado, Quispe Palomino fue llevado a la unidad funcional de Criminalística Este 1 para los exámenes de rigor. Posteriormente, sería puesto a disposición de la Comisaría de La Huayrona. Las primeras investigaciones apuntan a que el detenido habría estado utilizando una doble identidad en los últimos años, hecho que está siendo investigado por las autoridades.

A pesar de las declaraciones iniciales que vinculaban al hombre como una figura clave en la estructura de Sendero Luminoso, expertos han cuestionado esta versión, poniendo en duda su relevancia dentro de la organización.

La controversia se inició tras el anuncio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien presentó a Quispe Palomino como el “número dos” de Sendero Luminoso. Sin embargo, Pedro Yaranga, especialista en seguridad, narcotráfico y terrorismo, refutó esta afirmación, señalando que el detenido no tiene un rol de liderazgo dentro de la organización.

Además, el experto precisó que Iván Quispe Palomino, hermano menor de Víctor Quispe Palomino, líder del remanente de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), participó como combatiente en la organización años atrás, pero no ocupó ningún cargo importante.

“Él viene a ser el hermano menor de los Quispe Palomino. Hace años perteneció en calidad de combatiente, pero no tuvo ningún cargo y está retirado desde aproximadamente 2012, junto a su hermana Melania Quispe Palomino. Ambos no pertenecen a la organización terrorista del Vraem”, explicó Pedro Yaranga a RPP.

Los Quispe Palomino y su rol en Sendero Luminoso

El Militarizado Partido Comunista del Perú tiene en la cabeza a Víctor Quispe Palomino, alias 'José' y su zona de operaciones está ubicado en el Vraem.

Desde la captura de la cúpula de Sendero Luminoso a finales de los años 90, los hermanos Quispe Palomino asumieron el control del último reducto de la organización en la zona del Vraem. A pesar de su poder en esta región, el fundador de la agrupación, Abimael Guzmán, no los reconoció como sus sucesores antes de su fallecimiento en 2021, mientras cumplía cadena perpetua.

El periodista Ricardo León, autor del libro ‘Alias Jorge’, reseñó que Iván Quispe Palomino cumplió una condena en el pasado y desde 2005 ha vivido en libertad, trabajando como albañil y sin aparecer en los organigramas de Sendero Luminoso.

“Demasiada ligereza por parte del ministro. Primero, debió al menos consultar a la división especializada contra el terrorismo, ya que ellos tienen información actualizada. Se ha apresurado en decir que es el número dos de la organización, pero es totalmente falso”, agregó Yaranga.

Respuesta del ministro del Interior a las críticas

A pesar de ser presentado como “número dos” de Sendero Luminoso, expertos cuestionan su relevancia dentro de la estructura del grupo. (Composición: Infobae)

Las afirmaciones del ministro Santiváñez, quien destacó la captura como un golpe clave contra la organización terrorista, fue duramente criticadas por especialistas. Pedro Yaranga calificó las declaraciones del ministro como una “patinada” y señaló que antes de hacer público el arresto, el titular del Mininter debió consultar con la división especializada contra el terrorismo de la Policía Nacional, la cual cuenta con información actualizada sobre los miembros activos de Sendero Luminoso.

Ante estas afirmaciones, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, rechazó las críticas y defendió las acciones de su despacho. En declaraciones a la emisora La Rotativa del Aire, afirmó que no le preocupan las opiniones de los expertos y que su deber es cumplir con los mandatos judiciales. “Yo no respondo a las preguntas de los expertos, respondo a la información que la Policía Nacional me proporciona”, señaló Santiváñez.