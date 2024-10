Cristian Zuárez convocó primero a Gisela Valcárcel para los Premios Martín Fierro: “Dijo que no y quedó Magaly”

Cristian Zuárez está nuevamente inmerso en una polémica en Perú, pese a que dejó nuestro país hace varios años y ya está separado de Laura Bozzo. Sin embargo, hace poco la ‘abogada de los pobres’ lo trajo a la palestra por una conversación interna que tuvieron y que revelaría nexos entre Andrés Hurtado -investigado por lavado de activos y tráfico de influencias- y Magaly Medina.

Según lo dicho por Bozzo, fue su expareja quien le confirmó que Andrés Hurtado pagó los pasajes de Magaly Medina y su esposo hacia los Premios Martín Fierro en Miami. Al respecto, la ‘Urraca’ salió al frente a negarlo.

En medio de todos estos dimes y diretes, Cristian Zuárez se conectó con ‘Amor y Fuego’ y mencionó que todo lo que dice es de primera mano. “Lo digo con causa porque lo sé de primera mano, nadie me lo contó, nadie lo supone”, expresó.

Cristian Zuárez convocó primero a Gisela Valcárcel para los Premios Martín Fierro

Según señala, él estuvo inmerso en la organización de este evento, por lo que al haber estado varios años en Perú, tenía contactos para llevar a figuras de nuestro país a esta ceremonia internacional. Sin embargo, durante su descargo, el argentino sorprendió con una revelación.

De acuerdo a su versión, Magaly Medina no habría sido la prioridad en este evento, por el contrario, Gisela Valcárcel habría sido invitada primero, pero al tener una respuesta negativa, optó por contactar a la ‘Urraca’.

“Quiero aclarar y perdón que la meta, la primera que iba a ser convocada a los Martín Fierro y a la cual llamé, es a Gisela Valcárcel. Gisela no pudo porque estaba en Nueva York, no iba a poder, se excusó de esa manera y ahí yo tenía el teléfono de Ney Guerrero, llamé a Ney Guerrero y ahí le paso a Diego la batuta, para que se encargue de cerrar los pormenores. En definitiva, el que hace el nexo soy yo”, detalló.

Resaltó que fue él quien escogió a los personajes que podían ser parte de la ceremonia, pero al tener una respuesta negativa por parte de la madre de Ethel Pozo, optó por Medina. “Soy yo el que las propone, vamos a traer a estas figuras de Perú: Gisela Valcárcel, Magaly Medina, Andrés Hurtado. Gisela dijo que no, nos queda Magaly”, finalizó.

Cristian Zuárez asegura que enfrentó a Magaly Medina

Anteriormente, en una charla con Trome, Cristian Zuárez afirmó que tuvo un cara a cara con Magaly Medina en los Premios Martín Fierro. Allí, según el argentino, aprovechó el momento para enfrentarla y reclamarle por los años que tuvo comentarios despectivos hacia él. Aseguró que la periodista quedó sorprendida, pero ni con eso le agradeció.

“Me di el gusto de decirle en su cara que no soy un fanfarrón, pues durante los 11 años que viví en Perú nunca hubo un día en el que ella haya hablado bien de mí, entonces para mí era un reto traer a Magaly (a Miami), tenerla sentada en primera fila acercarme y decirle: Magaly quiero que sepas que a pesar de toda la mier... que dijiste de mí no hay rencor y hoy estás sentada aquí gracias a que fui el intermediario. En ese momento su cara se transformó y su marido se puso blanco, y ni gracias me dijo, es una malagradecida”, dijo el argentino.

Magaly Medina responde a Cristian Zuárez.