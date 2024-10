Asesinaron a dos peruanos en Nueva York: familiares piden ayuda al gobierno para repatriar los cuerpos

Los hermanos Héctor y Leider Guevara Cubas tenían 24 y 27 años, respectivamente. (Foto: Captura)

Héctor y Leider Guevara Cubas, dos hermanos peruanos que habían emigrado a Nueva York (Estados Unidos) en busca de una vida mejor, fueron asesinados en un trágico incidente en El Bronx. La madrugada del 12 de octubre, tras asistir a una fiesta en la avenida Stratford, decidieron continuar la noche en otro evento cercano. Fue allí donde una disputa con otro grupo de hombres resultó en su muerte, según informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y la familia de las víctimas confirmaron que Héctor, de 24 años, fue apuñalado en el abdomen, mientras que Leider, de 27 años, recibió una herida mortal en el pecho. Ambos fueron trasladados al Centro Médico Jacobi, donde se declaró su fallecimiento.

“A las 12:00 llamó y dijo que se quedaría en la fiesta por un tiempo y al día siguiente me desperté, no vi a mi esposo y me llamaron y me dijeron que corriera al hospital rápidamente”, señaló mientras sollozaba, Meryl, esposa de Leider, según cuenta El Diario de Nueva York.

Las autoridades llegaron hasta esta calle, en la avenida Stratford. (Foto: Captura)

Los hermanos Guevara Cubas habían llegado a Estados Unidos desde Perú hace aproximadamente dos o tres años. Vivían y trabajaban juntos en el sector de la construcción, con el objetivo de ofrecer una mejor vida al hijo de Leider, según relató Gilber Vásquez, un familiar que estuvo con ellos en la primera fiesta de la noche. “Ahora no sé lo que voy a decirle a mi hijo”, agregó la mujer al medio internacional. “Tengo miedo cuando mi hijo pregunta por su padre”, lamentó.

Vásquez, quien se retiró antes del trágico suceso, mencionó que los hermanos rara vez asistían a fiestas, ya que su prioridad era trabajar arduamente para su familia.

Exigen justicia

Aunque las circunstancias exactas que llevaron a la violencia no están claras, Vásquez indicó que había escuchado que los hermanos podrían haber estado defendiendo a una mujer que estaba siendo acosada. Esta información, sin embargo, aún no ha sido confirmada oficialmente.

La tragedia ocurrió en el condado de Soundview, en el Bronx. (Foto: Captura)

“Quiero que hagan una investigación. Quiero justicia”, exigió Meryl. “Dejaron toda nuestra familia devastada. Duele a toda nuestra familia y toda nuestra familia está desconsolada. Tomaron personas inocentes demasiado buenas y uno tiene un hijo. Quiero que la gente que les haya hecho esto fuera a la cárcel”, exclamó la viuda.

La comunidad peruana en EE.UU. y los familiares de los hermanos están devastados por la pérdida. Los Guevara Cubas eran conocidos por su dedicación y esfuerzo para mejorar su situación y la de sus seres queridos. Su trágica muerte ha dejado un vacío profundo entre quienes los conocían y apreciaban.

Piden ayuda para repatriar los cuerpos

Mauro Guevara, hermano de dos jóvenes peruanos que fueron apuñalados en El Bronx, Nueva York, el pasado fin de semana, ha solicitado ayuda a las autoridades peruanas para repatriar los restos de uno de sus hermanos fallecidos. Según declaraciones recogidas, los hermanos participaron en una actividad social antes de ser atacados por un grupo de personas, lo que resultó en la muerte de ambos.

Departamento de Policía de Nueva York. (Foto: Captura)

Desde Batán Grande, en Chiclayo, la familia de los jóvenes ha expresado su profundo dolor y ha hecho un llamado a las autoridades consulares y a la embajada peruana para que les brinden apoyo en el proceso de repatriación. La familia busca dar una sepultura adecuada a su ser querido en su país de origen.

El incidente ocurrió al amanecer del domingo, cuando los hermanos fueron sorprendidos por un grupo de atacantes. En un intento por defenderse, uno de los hermanos también fue apuñalado, resultando en la trágica pérdida de ambos. La familia, devastada por la noticia, ha reiterado su petición de asistencia a las autoridades peruanas para facilitar el retorno de los restos.