Marcelo Tinelli marca distancia de peleas entre Milett y Mimi: “Lo tienen que resolver ellas”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa han consolidado su romance, pese a las miles de críticas en su contra. Y es que desde que la peruana apareció en el programa ‘Bailando 2023′ como participante y al poco tiempo se convirtió en novia del presentador, más de uno la ha señalado con diversos adjetivos.

Sin embargo, este 2024, Milett Figueroa se convirtió en jurado del programa ‘Cantando 2024′, espacio producido por su pareja Marcelo Tinelli. Esto desencadenó que le dijeran que solo por él es que ha conseguido un espacio en la televisión argentina. Pese a ello, ha sabido salir al frente y defenderse.

Pero, en los últimos días ha tenido intercambio de palabras con Mimi Alvarado, quien es pareja del ‘Tirri’, primo hermano de Marcelo Tinelli. Esto ha desencadenado sospechas de un posible conflicto familiar por el cariño entre todos los miembros de esa familia.

En medio de esta controversia, el programa ‘Intrusos’ conversó con Marcelo Tinelli para conocer su versión sobre este tema. El conductor de televisión empezó diciendo que está muy bien con su novia y no tiene problemas con su cuñada. “Pasando un buen momento, es una muy bina mujer que me hace muy bien. Tengo una buena relación con Mimi”, mencionó.

Marcelo Tinelli marca distancia de peleas entre Milett y Mimi

Tras ello, señaló que está enterado de lo que pasa, pero prefiere no ahondar en el tema. Dejó en claro que es un problema entre las dos protagonistas, por lo que él y su primo han mantenido distancia y no han debatido este mal momento.

“Me enteré de todo, es un tema que tendrán que (solucionar) son dos personas adultas. Lo tienen que resolver ellas. Yo no me quiero meter, trato. Con ‘El Tirri’ tampoco lo hablamos. Te juro que tratamos de no hablar del tema”, señaló.

Finalmente, dejó en claro el cariño por ambas, pese a sus diferencias. “Yo las quiero a las dos, una es mi mujer, la otra es la mujer de mi hermano, de mi primo hermano, mi cuñada también y yo respeto esas cosas, entonces, trato de no meterme”, finalizó.

Marcelo Tinelli marca distancia de peleas entre Milett y Mimi

El conflicto público entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado

El 11 de octubre, una nueva edición de Cantando 2024 se vio envuelta en una polémica cuando dos de sus figuras más mediáticas, Milett Figueroa y Mimi Alvarado, sostuvieron un acalorado cruce en vivo. La tensión, que ya había sido anunciada por el conductor Ángel de Brito como un “quilombo familiar”, surgió durante la evaluación de la performance de Mimi Alvarado y su compañero Esteban.

El conflicto comenzó cuando, tras la presentación, Milett Figueroa, en su rol de jurado, no ocultó su decepción por el desempeño del equipo. “No me gustó, estoy decepcionada. Lamentablemente, no se logró esta noche”, declaró. Estas palabras desataron la ira de Mimi, quien rápidamente se defendió, aludiendo a una antigua presentación de Milett que se volvió viral por su criticado nivel. “Yo vi un video de Milett que cantó ‘Soy una yayaya’. Hizo un disparate”, replicó Alvarado, aunque también reconoció que la modelo tiene talento vocal.

El cruce entre ambas continuó cuando Mimi reprochó el tono de la crítica y la actitud de Milett en el jurado. “No me pises ni me digas lo que tengo que hacer”, sentenció la pareja de El Tirri, a lo que Figueroa respondió de manera firme: “Cuando tengas la oportunidad de ser jurado, vas a poder calificar. Tienes que aprender a aceptar los puntajes”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían atravesando crisis tras peleas con Mimi.

Finalmente, Milett intentó cerrar el tenso intercambio dejando en claro su posición. “Ahí está mi puntaje, Mimi, no hablo más contigo. No se te entiende lo que hablas”, concluyó la actriz. El público, testigo de este enfrentamiento, quedó a la espera de cómo esta fricción afectará la dinámica del programa, especialmente considerando los lazos familiares que unen a las dos parejas, vinculadas a Marcelo Tinelli y El Tirri.