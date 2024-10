Cuatro distritos de Lima norte aprueban ordenanza que prohíbe a dos personas circular en una moto

Cuatro distritos de la zona norte de Lima Metropolitana aprobaron una ordenanza para prohibir que dos personas viajen en una misma moto y tres más se sumarán en los próximos días a la medida, informó el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga.

De acuerdo al burgomaestre, la prohibición de dos pasajeros en una motocicleta es parte de las acciones para combatir el crecimiento exponencial de dos delitos en específico: la extorsión y el sicariato.

Entre los distritos que ya la aprobaron en concejo municipal figuran Independencia, Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa, detalló Reynaga, la mañana de este martes 15 de octubre. Los distritos que se sumarían son Los Olivos, San Martín de Porres y Carabayllo.

Esta medida busca combatir el aumento de delitos como el sicariato y la extorsión. (Andina)

“Estamos en un contexto en el que el sicariato, la extorsión y el cogoteo se dan con una sola característica: que es dos fulanos en una moto lineal. Estos llegan, balean, extorsionan, asesinan y luego fugan. Ese es un escenario sobre el que tenemos cifras de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior de la recurrencia de ello”, dijo a Canal N.

Agregó: “Frente a esa situación real que tiende a desbordarse si no hacemos algo diferente, desde Independencia y la Mancomunidad de Lima Norte acordamos aprobar una ordenanza que prohíba la circulación de dos personas en una moto lineal. Eso lo hemos hecho después de una larga discusión”.

Según el alcalde, una vez entrada en vigencia la prohibición esta solo durará el tiempo que se encuentren en estado de emergencia los distritos.

Plantean que prohíban motos lineales en los distritos de Lima y Callao declarados en estado de emergencia. (Andina)

“¿Cómo lo vamos a aplicar? Vamos a reunirnos inmediatamente, ya hemos quedado así con los alcaldes de Lima norte, con los altos mandos de la Policía Nacional, para establecer las estrategias operativas en las calles. Esta herramienta, estamos convencidos, que va a servir a las autoridades policiales para luchar de manera más certera contra la delincuencia”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la posible afectación a vecinos de bien que se trasladen en moto, Reynaga aclaró: “Esta norma tiene que aplicarse también a criterio. La Policía tiene la suficiente experiencia para poder distinguir una persona con una criatura atrás y una motocicleta con dos fulanos que puedan ser delincuentes. No vamos a estar parando a todo el mundo. Tiene que haber criterio”.

“La moto no es culpable”

Recientemente, a Infobae Perú, Edwin Derteano, presidente de la fundación Transitemos y extitular de la Asociación Automotriz de Perú (AAP), rechazó que se prohíba la circulación de motocicletas.

“No niego las buenas intenciones de las autoridades en querer resolver el problema de la inseguridad, pero la moto no es culpable. Como el auto no es culpable, como la avioneta no es culpable, como las zapatillas no son culpables. En todos estos vehículos se producen hechos delictivos”, dijo.

“Nadie es estúpido para cometer un delito en su propia moto. Las autoridades deben saber que el primer afectado en un delito que involucra motos es la persona a la que le robaron la moto para cometer ese delito”, añadió Derteano.

A esto también se refirió Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien se mostró en contra de una medida que prohíba la circulación total de motos, con uno o más pasajeros, en jurisdicciones de la capital.

La Policía de Tránsito realiza operativos, pero motorizados aún continúan incumpliendo con la controvertida medida dispuesta por la Municipalidad de Lima. (Composición: Infobae Perú)

“No tienen la autoridad para hacerlo. Los únicos encargados de imponer sanciones en cuanto al tránsito es la Policía de Tránsito. Ni siquiera un efectivo policial en servicio de calle puede hacerlo, porque no le compete”, indicó a nuestro medio.

“Esta medida aparentemente trata de solucionar un problema, pero no es legal ni viable. Es grave todo eso que les escucho decir a los alcaldes. Lamentablemente, solo es un anuncio para la tribuna, porque no lo van a poder lograr”, continuó.

En el Perú, al año, se venden 330 mil motos y 170 mil autos. Esto responde a que la moto es un vehículo de transporte que tiene menos costo de adquisición, menos costo de operación y, sobre todo, menos tiempo de viaje en una ciudad que se encuentra congestionada.