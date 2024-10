Laura Bozzo quiere postular a la Presidencia del Perú: “Me lo merezco”

Laura Bozzo ha desarrollado su carrera fuera de Perú, aunque en nuestro país se consolidó como presentadora de Televisión, en México también se convirtió en toda una estrella y dio la vuelta a varios países gracias a su trabajo. Sin embargo, ha regresado a nuestro país en cortas visitas, pero sorprendió al revelar que tendría intención de regresar por todo lo alto.

Recientemente, la popular ‘Señotira Laura’ conectó con ‘Amor y Fuego’ y habló de su posible relación con Andrés Hurtado, quien está siendo investigado por lavado de activos y tráfico de influencias, por lo que marcó distancia de él. Sin embargo, en la charla sorprendió al mencionar la intención que tiene.

En la interacción con Rodrigo González, Laura Bozzo mencionó que tiene pensado volver a nuestro país, pero haciendo algo diferente. Destacó que tiene varios logros internacionales y quiere dar lo mejor de sí en la tierra que lo vio nacer.

“Quien sabe, yo me animo y me voy allá (Perú) a hacer algo de diferencia. Porque creo que ya he llegado tan lejos en todos lados, que es el momento de regresar a mi país, a dar todo lo que he logrado afuera en mi propio país”, comentó en un inicio, causando sorpresa en ‘Peluchín’.

Laura Bozzo quiere postular a la presidencia del Perú.

Tras ello, mencionó que es una mujer con experiencia y estudios en derecho, por lo que no descarta la posibilidad de postularse a las elecciones presidenciales. “Y quién sabe que yo soy doctora en derecho y en ciencias políticas podría presentarme a las elecciones presidenciales”, comentó.

Ante ello, mencionó que ha sido una mujer muy trabajadora durante años, por lo que sus logros la harían merecedora de este puesto público. Dejó en claro que no lo haría por el sueldo de un mandatario, sino por devolverle al Perú todo lo que le dio.

“Lo merezco, porque me he fajado el alma trabajando, he demostrado que soy una peruana que ha logrado todo lo que ha querido en España, en el mundo, no necesito de la política, yo solita gano mi dinero y porque no devolver al Perú todo lo que hizo por mí”, sentenció causando sorpresa.

Laura Bozzo hizo revelación sobre Magaly y Andrés Hurtado

Laura Bozzo sorprendió con revelaciones sobre la relación entre Magaly Medina y Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’. Durante la charla con Rodrigo González, la polémica presentadora aseguró tener un gran cariño por Hurtado, aunque descartó haber recibido algún tipo de beneficio por parte de él a lo largo de su vida.

Sin embargo, Bozzo mencionó una situación que involucra a Magaly Medina y a su esposo, Alfredo Zambrano, en relación a un viaje a Miami, que habría sido financiado por Hurtado. Según ella, fue su expareja, Cristian Zuárez, quien le comentó sobre el tema.

“Con Cristian hablo permanentemente y me comentó, estábamos hablando del caso de Andrés. Me dijo que le parecía raro que Magaly hablara mal porque Magaly había ido con él (Andrés Hurtado) a los premios”, relató Bozzo, aclarando cómo se enteró de la situación.

Magaly Medina y su reacción tras conocer el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra Andrés Hurtado

La conductora afirmó que la ceremonia de los Premios Martín Fierro no cubre los pasajes de los invitados, lo que llevó a Hurtado a costear personalmente los boletos de Medina y Zambrano. “Los premios no pagan pasajes, pero la agencia o Andrés le pagó el pasaje a ella y a su marido. Andrés le pagó a ella y a su marido, eso es lo que me dijo (Cristian). Eso es textual lo que pasó”, aseguró.

A pesar de la revelación, Bozzo aclaró que no veía nada incorrecto en el hecho de que Hurtado hubiese financiado los pasajes. “No le veo nada malo”, expresó al final de la entrevista, dejando entrever que la relación entre los involucrados es cordial pese a los rumores.