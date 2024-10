Gabriel Calvo sobre mall de Jefferson Farfán: “Le hice publicidad, debería agradecerme”

El actor recordó que fue él quien hizo pública la noticia de que el exfutbolista estaba invirtiendo en un centro comercial, a raíz de esta situación

Gabriel Calvo tiene un espacio digital llamado ‘Nadie se salva’, donde toca temas de coyuntura, farándula y más y fue allí donde sorprendió con una revelación que, con el paso del tiempo, se convirtió en noticia. En junio de este año, el actor comentó en su espacio sobre los próximos proyectos de Jefferson Farfán, quien se encuentra alejado del mundo futbolístico.

Fue allí que reveló que el integrante de Alianza Lima venía invirtiendo su dinero en un negocio redondo y se trataba de un centro comercial. De acuerdo a sus declaraciones, Farfán es socio y dueño de un mall que se está construyendo al sur de Lima, cerca a las playas. Incluso, para ese entonces, ya tenía contrato con un supermercado y algunas tiendas.

“Tengo chimi de Jefferson. En la antigua Panamericana Sur, pasando el silencio, un poquito más allá, están construyendo un mall. Ya hay una marca conocida que va a tener tienda ahí que se llama Wong, varias tiendas y ese mall es de la Foquita Farfán”, comentó ante la sorpresa de sus colegas.

Gabriel Calvo revela millonario negocio de Jefferson Farfán. (Tiktok)

Ante estas revelaciones, sus compañeros de set quedaron sorprendidos, pero destacó que se conoce que el amigo de Paolo Guerrero es una persona con gran poder adquisitivo, por lo que no es tan lejano que haya decidido tomar este rumbo empresarial.

“Está haciendo muy bien sus negocios. Acá no estoy cometiendo ninguna infidencia ni nada. Todo el mundo sabe que tienes un cu** de plata”, finalizó, desatando toda una ola de noticias e investigaciones respecto al tema.

Unos meses más adelante, a través de sus redes sociales, la ‘Foquita’ presentó oficialmente su centro comercial llamado ‘KM40′, que está planificado a inaugurarse a fin de año. De esta manera se confirmó que la información de Calvo era cierta.

Jefferson Farfán se muestra en la construcción de su centro comercial. (Ric La Torre)

Gabriel Calvo considera que le hizo publicidad

En conversación con Infobae Perú, el actor recordó la vez que dio esta información y bromeó al respecto. Gabriel Calvo mencionó que, al exponer esta data públicamente, pudo haber generado que inversionistas pusieran los ojos en este espacio debido a que tiene mucha aceptación mediática y sí decidieran adquirir un espacio en este nuevo centro comercial.

“La Foquita debe agradecerme de que haya rentado casi todo su mall (risas) porque sí, a mí me avisaron sobre eso. Alguien que trabaja en el mundo comercial, un amigo cercano y me dijo: oye, la Foquita está poniendo su mall y yo lo comenté”, mencionó en un inicio.

Gabriel Calvo se pronuncia por revelar datos del mall de Jefferson Farfán.

Tras ello, destacó que no era una información confidencial, sino que solo era cuestión de investigar para tenerlo, pero al tener conocimiento prefirió comentarlo, sin imaginar en todo lo que causaría. “No era algo privado ni secreto. Si tú entrabas a donde tenías que entrar, ibas a encontrar que Jefferson Farfán es socio y dueño de este mall solo que no lo había dicho”, explicó al respecto.

Incluso, comentó que con esta exposición mediática pudo haber conseguido el alquiler total de sus espacios. “Creo que le hicimos una súper publicidad porque hasta lo que yo sé el mall tiene todos los espacios rentados, creo que le ha ido bien”, mencionó también.

Gabriel Calvo habló con Infobae Perú sobre su vida. (Infobae Perú)

Finalmente, bromeó con el apodo de ‘Foquita Mall’ que le pusieron los medios de comunicación a raíz de esta noticia, pero aclara que fue él quien comenzó con este tema. “Luego se peleaban por el nombre de la ‘Focamall’, Ric La Torre y Metiche, por quien había inventado el nombre. Acá yo sembré la noticia, la llevé, Hasta el día de hoy salen noticias al respecto”, sentenció.