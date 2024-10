Federico Salazar habla sobre su futuro en la televisión peruana: “Me van a sacar”

Federico Salazar, un ícono del periodismo en Perú, sorprendió a la audiencia durante una reciente entrevista con Juliana Oxenford en su programa ‘JOT’. El conductor de ‘América Noticias’ confesó que su permanencia en televisión podría no depender completamente de él, insinuando que su salida podría ser más una decisión externa que voluntaria. “Creo que antes que voluntariamente, me van a sacar”, comentó, generando diversas reacciones.

Salazar, quien lleva más de 30 años trabajando en América TV, reflexionó sobre su largo camino en los medios de comunicación, mencionando que su carrera no ha sido ajena a la inestabilidad propia del país.

Destacó también que, a lo largo de su carrera, ha aprendido a no aferrarse demasiado a los puestos, pues la naturaleza de los medios de comunicación es cambiante y marcada por decisiones que, muchas veces, están fuera de las manos de los periodistas. “Lo malo es que los periodistas no tenemos la posibilidad de escoger en qué momento nos queremos ir”, señaló.

“Antes de entrar a la televisión, yo estuve como 15 años en prensa y me han sacado de todos (los medios donde estuve). Uno no puede encariñarse mucho. Eso pasa porque estamos en un país con mucha inestabilidad”, afirmó, destacando que el periodismo es una profesión donde los cambios son constantes y, muchas veces, inesperados.

Federico Salazar y la buena química con sus compañeras

Durante la entrevista, Federico Salazar fue consultado por Juliana Oxenford a qué atribuye los 30 años que tiene dentro de un mismo canal, indicando que podría ser un tema de rating. Sobre ello, el conductor de ‘América Noticias’ señaló que si es por eso dependería más por un tema de producción.

“He tenido la suerte de trabajar con muy buenos equipos de producción”, dijo Salazar, pero Oxenford también recordó la buena química que el periodista siempre ha tenido con sus compañeras de conducción a lo largo de estos años.

Es así como Salazar recordó con cariño a personajes que han estado a su lado dando las noticias a diario, como Sol Carreño, Verónica Linares, Mávila Huertas o Valia Barak. Recordó que, en sus primeras etapas de trabajo, la dinámica del noticiero permitía momentos más ligeros, dado que las noticias no eran tan crudas como las que se cubren hoy en día.

“Con Sol (Carreño) la hemos pasado recontra bien. Fueron unos años maravillosos porque, además, ese programa, tenía la ventaja de que la realidad no era tan dura como ahora, que hay tantas noticias rojas. Entonces, podríamos divertirnos. Eso, hoy día no se puede porque las noticias son muy duras, estás hablando de abusos de niños, extorsiones, sicariatos, uno no puede salir con una sonrisa”, señaló Salazar.

Sobre Verónica Linares, también recordó que empezaron a trabajar juntos cuando la periodista era muy joven. “Con Verónica, fuera de las cámaras, también hemos hecho una relación estupenda”, comentó el periodista, quien también recordó los periodos de corto trabajo que tuvo junto a Barak y Huertas.

Federico Salazar y cómo conquistó a Katia Condos

En un avance del programa completo de Juliana Oxenford, en Youtube, la periodista compartió en sus redes sociales parte de la entrevista donde conversa con Federico Salazar acerca de cómo insistió para estar con su ahora esposa, la actriz Katia Condos. En el video, se escucha decir a Oxenford que Salazar fue ‘choteado’ por Kondos tres veces.

Federico Salazar y cómo conquistó a Katia Condos. (Video: JOT - Juliana Oxenford).

“¿Es verdad que cuando inicias la relación con Katia (Condos) te ‘chotea’ tres veces?”, pregunta la periodista. Frente a ello, Salazar explica que sí era cierto y cuenta que, en un inicio, él no entendía ni sabía los motivos por los cuales la actriz lo rechazaba.

Finalmente, confiesa que se dio cuenta que la actriz quería algo serio. “Yo no sabía por qué me choteaba. Ella no me conocía tanto. Me choteó y de ahí me volvió a chotear. En el camino me fui dando cuenta que era una persona para pensar en cosas mayores”, afirmó el periodista.