Jorge Benavides rindió homenaje a ‘Felpudini’ en su programa ‘JB en ATV’: “Dejaste un vacío en mi corazón”

Jorge Benavides rindió un emotivo homenaje a Rodolfo Carrión, más conocido como Felpudini, en su programa ‘JB en ATV’ tras el fallecimiento del comediante el pasado 26 de septiembre a los 75 años, víctima de cáncer de pulmón. En un emotivo sketch, el reconocido humorista, disfrazado de Batman, dedicó unas sentidas palabras a su amigo y compañero, anunciando que no volverá a interpretar al ‘Caballero de la noche’ sin su inseparable Robin, personaje que encarnaba el fallecido artista.

Durante la emotiva transmisión, Jorge Benavides anunció que no volverá a ponerse el disfraz de Batman tras la partida de Felpudini, ya que nadie podrá ocupar el lugar de Robin en su corazón. “Ninguno merece ocupar el lugar de Robin. Me dirijo a ti, Robin, querido compañero y amigo. Te fuiste y has dejado un vacío en mi corazón muy difícil de llenar”, expresó visiblemente afectado.

Benavides también recordó con cariño los momentos que compartieron en el set y la alegría que Felpudini siempre aportaba al equipo.

“Voy a extrañar tu alegría, tu frescura, pero sobre todo tu sabiduría y los buenos consejos que me dabas. Me van a hacer falta tus saltitos, tus bailes, tus frases y los masajitos que me dabas en la espalda”, añadió, dejando claro que su relación iba más allá de lo profesional, siendo también una amistad profunda y cercana.

En su tributo, Jorge Benavides reveló que guardará el disfraz de Robin como un recuerdo eterno de su querido amigo: “A partir de ahora nadie se pondrá tu disfraz, lo guardaré en un lugar muy especial junto al mío. Porque si Robin no sale a patrullar las calles de Ciudad Gótica, tampoco lo hará Batman”. Con estas palabras, el humorista marcó el fin de una era en su programa.

El homenaje concluyó con un sentido mensaje: “Descansa en paz, querido tío Felpu”, cerrando una despedida que resonó entre sus seguidores y la comunidad artística, quienes también lamentaron la partida de Rodolfo Carrión, un icono del humor peruano.

¿Qué pasó con ‘Felpudini’?

El mundo de la comicidad peruana sufrió una gran pérdida con el fallecimiento de Rodolfo Carrión, conocido como ‘Felpudini’, a los 75 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer de pulmón. El humorista había mostrado su determinación por combatir la enfermedad y siempre se mantuvo optimista. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre, la conductora Magaly Medina inició su programa anunciando la partida del querido comediante.

“Lamentablemente, hemos recibido una noticia que no nos alegra. Uno de los iconos de la comicidad en el Perú, Rodolfo Carrión, ‘Felpudini’, ha perdido esta noche su lucha contra el cáncer al pulmón que venía padeciendo y se nos fue, nos dijo adiós. Hasta hace poco, en marzo nos brindó una nota, la que habría sido la última nota que le dio a un medio de comunicación. Hoy, lamentablemente, perdió su lucha ante la enfermedad que padecía hace varios años”, expresó la presentadora de televisión.

Los restos de Rodolfo Carrión fueron velados en el Cafae, cerca de Panamericana Televisión, un lugar emblemático por su conexión con el programa humorístico “Risas y Salsa”, que lanzó su carrera. El velorio contó con la presencia de familiares, amigos y colegas del mundo artístico, quienes se reunieron para despedir al querido comediante. Posteriormente, el 28 de septiembre, se realizó una misa en su honor antes de que sus restos fueran incinerados en el crematorio Renacer del Ejército, en Chorrillos, rindiéndole un sentido homenaje a su legado en la comedia peruana.

¿Quién era ‘Felpudini’?

Rodolfo Carrión, conocido artísticamente como “Felpudini”, fue un destacado actor y comediante peruano, famoso por su participación en programas de humor como ‘Risas y Salsa’. Nacido el 9 de abril de 1949, se ganó el cariño del público desde los años 80, gracias a su habilidad para crear personajes entrañables y su talento para la improvisación. A lo largo de su carrera, trabajó en producciones como ‘Mil Oficios’, donde interpretó al Dr. Jaime Matallana, y más recientemente en ‘El Reventonazo de la Chola’ y ‘Jirón del Humor’, donde se desempeñó como director artístico. También incursionó en el cine, participando en películas como ‘Macho Peruano que se Respeta’ y ‘Asu Mare 3′.

Carrión falleció el 26 de septiembre de 2024 a los 75 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer de pulmón. Su legado como comediante, junto a su contribución al entretenimiento peruano, lo han convertido en una figura inolvidable para varias generaciones, siendo recordado por su icónica frase: “No te lo puedo creer”.

