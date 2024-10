Canción ‘Vive la vida’ de Susy Díaz llegó a Mugler gracias a una colombiana: la historia detrás del viral de TikTok. | TikTok.

Susy Díaz, famosa por su carácter excéntrico y desinhibido, ha alcanzado notoriedad internacional luego de que su canción “Vive la vida” fuera utilizada por la prestigiosa marca francesa Mugler en un video promocional durante la Semana de la Moda de París. El icónico tema sonó de fondo mientras los modelos de la colección Primavera-Verano 2025 realizaban diversas poses en el backstage del evento, captando la atención de seguidores de la moda y sorprendiendo a los peruanos al escuchar la voz de la excongresista en un escenario tan global.

El video fue publicado en la cuenta oficial de Mugler en TikTok, donde se pudo apreciar el estribillo “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”, uno de los mensajes más representativos de Susy Díaz, resonando en medio del glamuroso espectáculo. Este inesperado homenaje ha llevado a que la madre de Florcita Polo reciba una avalancha de apoyo de sus fanáticos, quienes celebraron este momento histórico en redes sociales.

Los internautas no tardaron en reaccionar con humor y admiración ante el sorprendente reconocimiento a la popular figura peruana. Comentarios como “Susy Díaz internacional” y “La única que pudo llegar al Congreso y a Mugler” inundaron las publicaciones, destacando la singularidad de su trayectoria y el cariño que muchos sienten por ella, tanto en Perú como ahora, a nivel internacional.

Susy Díaz

¿Quién estuvo detrás de esta idea?

Giuliana Jiménez, una creadora de contenido colombiana contratada por la casa de modas francesa Mugler para su desfile en París, reveló que la elección de la canción de Susy Díaz se debió a un trend popular en TikTok. Según explicó en sus redes sociales, la idea de usar “Vive la vida” surgió porque la canción estaba ganando popularidad en la plataforma, y Mugler decidió incorporarla en su video del backstage del desfile de Primavera-Verano 2025.

“Hola, me presento, soy Giuliana, la de marketing. Yo no trabajo con Mugler permanentemente, ellos ya me han contratado antes, es el segundo show al que voy para crearle contenido en TikTok. Ellos son una marca de lujo aquí en París y quería para su TikTok un contenido poco más divertido, más ligth”, indicó.

Asimismo, en un primer momento, los jefes de Giuliana Jiménez pensaron que el gran impacto del video se debía a una posible controversia. Sin embargo, ella les aclaró que, lejos de ser algo negativo, la reacción del público era de orgullo y felicidad por ver una canción peruana utilizada por una marca de renombre como Mugler.

Colombiana cuenta cómo hizo para usar la canción de Susy Díaz en importante evento de lujo. (Foto: Captura de TikTok)

“Al inicio mi jefa no entendía, pero le dije que confiara en mí y que al video le iba a ir muy bien. En efecto, le fue excelente y que va a llegar al millón de vistas. En verdad no puedo creer que les haya gustado el video, no pensé que les iba a gustar tanto, entonces estoy demasiado orgullosa de mi talento”

“El video tuvo tanto impacto y comentarios que mi jefa me llamó para preguntarme si el sonido tenía alguna polémica detrás, porque a ellos no les gustaba estar en polémicas. Yo le dije que había cero polémicas, solo que la gente estaba orgullosa que un sonido de Latinoamérica, de Perú, lo este usando una marca como Mugle”, añadió.