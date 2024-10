Este jueves 53 empresas de transporte no acatarán paro en Lima: dirigente lo confirma, pero lanza advertencia

53 empresas no acatarán paro de transportistas de este jueves pero paralización será general si el Gobierno incumple acuerdo - RPP Noticias

El acatamiento de un posible paro de transportistas para este 3 de octubre quedó descartado, pero no el malestar de los integrantes de este gremio por las extorsiones. Su negativa a paralizar pasado mañana no quita que puedan hacerlo a nivel nacional en el transcurso de la otra semana, en caso no vean voluntad del Ejecutivo y el Legislativo.

Así lo precisó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas (Anitra), gremio que agrupa a más de 53 empresas que ya acordaron no paralizar su servicio este jueves.

“Se ha acordado no acatar y no ir al paro. En ningún momento, hemos salido en algún medio a anunciar esa decisión, pero entendemos a algunos compañeros que están preocupados por lo que sucediendo y a título personal ven la posibilidad de tomar una medida de fuerza, pero nosotros no”, aclaró Valeriano en RPP Noticias.

El Ejecutivo busca frenar las extorsiones con la implementación del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao. (Andina)

“Nosotros somos 53 empresas, pero ya conformamos mucho más dado que estamos en Lima y Callao. Ahora también estamos invitando a todos los hermanos a nivel nacional para formar una sola plataforma”, agregó.

En ese sentido, Valeriano mencionó que los dirigentes de transporte tienen un compromiso con la ciudadanía, “porque es una cuestión de vida, tenemos que tomar decisiones por la derogatoria de esta ley y exigimos al Congreso de la República que lo haga, porque perjudica mucho a la seguridad ciudadana”.

La norma mencionada por el dirigente es la Ley n.° 32108,que cambió la definición de crimen organizado y estableció que para los allanamientos debe estar el abogado del imputado.