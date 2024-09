¿El lunes 7 de octubre habrá clases en colegios públicos y privados?

Una profesora de nivel primaria dicta una clase de matemática a sus alumnos de cuarto grado en un colegio del Perú. (Andina)

A diferencia de otros meses, en octubre solo existe un feriado declarado por el Gobierno. Se trata del 8 de octubre, día en el que se conmemora un año más del Combate de Angamos, en honor al almirante Miguel Grau. Dado que en el 2024 esta fecha cae martes, distintas personas, entre ellas los mismos escolares y docentes, se preguntan si el lunes de esa semana se desarrollarán las clases con normalidad a nivel nacional.

Al respecto, a través de la promulgación del Decreto Supremo N° 011-2024, refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se acordó decretar el 7 de octubre como día no laborable dirigido principalmente para el sector público, y con ciertas especificaciones para el ámbito privado.

En el documento se precisa que la creación de fines de semana largo son “propicios para la práctica del turismo interno”, ya que “constituyen un instrumento dinamizador de las economías locales y contribuyen al conocimiento de los atractivos turísticos y de las distintas realidades de las poblaciones de nuestro país”.

¿Habrá clases el lunes 7 de octubre en colegios públicos?

Si bien el Ministerio de Educación aún no se pronuncia formalmente sobre la injerencia de los días no laborables, es importante resaltar que las instituciones estatales están conformadas por profesores, auxiliares y directores de dicho ámbito gubernamental. Por ello, se espera que la cartera liderada por Morgan Quero confirme que no habrá clases el lunes 7 de octubre en colegios públicos.

No obstante, de acuerdo al artículo 2, las horas dejadas de trabajar durante los días no laborables establecidos deberán ser compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que convenga el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

¿Habrá clases el lunes 7 de octubre en colegios privados?

La ley que establece que los colegios privados podrán suspender sus clases, pero es facultativo. Es decir, dichas instituciones no están obligadas a paralizar sus labores, así que dependerá de cada centro educativo.

Alumnos entrando a clase. (Álex Zea / Europa Press)

¿Por qué el 8 de octubre es feriado en Perú?

El 8 de octubre es feriado en Perú porque se conmemora el aniversario del Combate de Angamos, un evento emblemático en la historia de Perú, en el que se recuerda el sacrificio y patriotismo del almirante Miguel Grau en defensa del monitor Huáscar. Este enfrentamiento, ocurrido el 8 de octubre de 1879, se enmarca en la Guerra del Pacífico contra la armada chilena, y representa un acto de resistencia y defensa por la patria.

El monitor Huáscar, bajo el mando de Miguel Grau Seminario, conocido como el ‘Caballero de los Mares’, se encontraba en su quinta expedición sobre aguas chilenas, acompañado por la corbeta Unión. Ambos buques llegaron a las costas chilenas el 4 de octubre, lo que generó una rápida respuesta de las fuerzas chilenas para defender su territorio.

Pese a la desventaja material que enfrentaron los buques peruanos frente a los chilenos, Miguel Grau demostró una notable entereza y amor por la patria, dejando un legado de valores que perdura en la memoria nacional.

Coincidentemente, el 8 de octubre también se celebra el aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú, que en 2024 cumplirá 203 años. Esta fecha es un recordatorio del compromiso y sacrificio de los marinos peruanos a lo largo de la historia.

El valor de Carvajal se consolidó a bordo del Huáscar, bajo el mando de Miguel Grau. Su participación en el Combate de Angamos marcó el sacrificio y la resistencia frente a la adversidad. (Thomas Somerscales)

¿Cuál es la diferencia de feriados y días laborables?

Los feriados son días de descanso obligatorio establecidos por ley, en los que tanto el sector público como el privado están obligados a dar descanso a sus trabajadores sin afectar su salario. Sin embargo, los días no laborables son decretados por el gobierno con el fin de promover actividades específicas, como el turismo interno.

Durante estos días, los empleados del sector público están exentos de trabajar, pero deben compensar esas horas en otros días. En el sector privado, depende de cada empresa si otorga el día libre o no, pudiendo establecer acuerdos internos para la compensación del tiempo no trabajado.