Extorsiones a transportistas continúan pese a estado de emergencia: Líneas de SJL, Comas y Los Olivos en la mira

Ministro de Defensa, Walter Astudillo, ofrece detalles sobre el estado de emergencia en Lambayeque, Cajamarca y Huánuco por incendios forestales

El estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao arrancó oficialmente el pasado 28 de septiembre, sin embargo, nada ha cambiado para el gremio de transportistas urbanos, quienes orillaron al gobierno de Dina Boluarte a optar por esta medida tras paralizar sus operaciones en toda la ciudad hace un par de días.

Desde distintos distritos, que ahora se encuentran en estado de excepción, se han denunciado públicamente que las amenazas y atentados continúan en contra de empresarios, choferes y cobradores por parte de los delincuentes.

En Los Olivos, conductores de la ‘Ruta B’, que traslada desde hace décadas a los ciudadanos hasta Cercado de Lima, y viceversa, lamentaron que continúen siendo intimidados por extorsionadores.

“Yo he sido encañonado dos veces, me han rastrillado la pistola, nos piden un pago de 20 soles diarios por cada unidad. Tenemos más de 100 unidades acá que laboran día a día, aproximadamente más de 10,000 personas movilizamos al Centro de Lima a diario”, relató un chofer, quien mantuvo su identidad en reserva, a Panamericana Televisión.

“Cuando hacemos la cola, suben y nos indican que avancen adelante uno por uno a los carros, nos hacen avanzar tres cuadras, viene la otra moto lineal, nos cierra. En mi caso, he sido encañonado dos veces, soy padre de familia y por el momento no estoy laborando porque me siento atemorizado porque me piden 20 soles diarios y la vida no tiene precio”, agregó.

La 'Ruta B' se encuentra en la mira de extorsionadores.

En Comas se vive un panorama igual con las empresas Ramón Castilla, San Felipe, entre otras, que denunciaron que recientemente ha recibido, en cadena, mensajes de textos que exigen el pago de cupos para poder trabajar con tranquilidad.

Inclusive, lamentaron que hace unos días, antes de que las amenazas sean enviadas a todos los trabajadores, asesinaron a uno de sus compañeros identificado como Jorge Alexander Ríos, de 21 años, quien se negó a pagar 7 soles.

“Nosotros solo tenemos que pagar porque si no lo hacemos van a atentar contra nuestra vida. Eso es lo que nos han dicho, que nos van a matar así como mataron a nuestro compañero Alex”, declaró a Exitosa Noticias.

“A todos los compañeros han mandado. Acá estamos de la empresa Ramón Castilla, San Felipe e informales, pero han mandado a todos. Acá la justicia no hace nada porque nos han dicho que han soltado a uno de los que capturaron”, añadieron.

Trabajadores del transporte urbano de Comas podrían dejar de trabajar por miedo a amenazas de extorsionadores.

En tanto, en San Juan de Lurigancho, la compañía Patrón San Sebastián, más conocida como ‘La 50′, tras no acatar el paro de transportistas urbanos, dio a conocer que comenzó a ser extorsionada y sus choferes, amenazados de muerte.

“En menos de 24 horas verán al primer afectado por la decisión tomada”, se lee en una publicación realizada por el usuario Roger García en la red social X, plataforma antes conocida como Twitter.

Pese a las alertas, los responsables de la línea ‘La 50′ aún no han hecho ningún comentario oficial sobre la situación. La ciudadanía espera que las autoridades tomen cartas en el asunto para proteger a todos los involucrados —choferes, cobradores y pasajeros— y así frenar los asesinatos.

'La 50' también estaría sufriendo amenazas.

Cabe resaltar que el gremio de transportistas analiza la posibilidad de volver a frenar sus operaciones este jueves 3 de octubre, día en que el Congreso debatirá el proyecto de ley sobre terrorismo urbano.

“Hemos sostenido una reunión con ministrs y habrá una mesa de trabajo y se medirán los resultados semanalmente. Ellos prometieron que iban a salir las Fuerzas Armadas, pero hasta el momento no han salido. Por esa razón, (los transportistas) expresaron su sentir que el jueves no puedan salir. Hasta el momento, desconozco. Nos pronunciaremos en su momento”, mencionó.