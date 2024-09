Andrés Hurtado defiende la ayuda social que dio en su programa: “Fue con mis canjes y posibilidades”

Andrés Hurtado se presentó en la audiencia de pedido de 18 meses de prisión preventiva, luego de ser acusado por tráfico de influencias. El expresentador de Panamericana Televisión viene agotando todas las posibilidades para continuar su proceso en libertad.

Es así que, durante este proceso, el popular ‘Chibolín’ tomó la palabra para hacer un pedido especial y en su discurso, sorprendió al referirse a toda la ayuda que brindó con su espacio televisivo. En sus palabras, el padre de Josetty y Gennesis mencionó haberse sorprendido de estar involucrado en una situación como esta pese a los años que tiene en televisión.

“En 33 años de carrera artística es la primera vez que tengo un tema serio de esta naturaleza”, comentó en un inicio. Seguido, hizo hincapié en todas las veces que su espacio sirvió para brindar ayuda social. En ese sentido, destacó cada una de las veces que dio la mano a personas que lo necesitaban y hasta mejoró la salud de muchos niños dentro y fuera del país.

“En 10 años de ‘Sábado con Andrés’ nunca hemos visto jerarquías ni razas para ayudar a alguien, en 10 años hemos regalado, ayudado, miles muchísimas sillas de ruedas, operaciones en el extranjero, grabadas y transmitidas, para muchos niños peruanos”, acotó también.

Sin embargo, destacó que toda la ayuda que ha brindado ha sido gracias a sus gestiones, las que incluyeron canjes que él mismo ha buscado. Resaltó que durante la pandemia se encargó de brindar ayuda y hasta resaltó que uno de los involucrados, Siucho, también le dio ayuda económica para continuar con sus proyectos.

“Siempre que he podido ayudar con mis canjes, con mis posibilidades hace 3 y 4 años en el propio COVID de pandemia. Fui el único programa de televisión que puso dinero, incluyendo hasta al señor Siucho que está grabado que pudo poner unas monedas para poder ayudar a comprar el oxígeno”, destacó en su declaración.

Andrés Hurtado defiende su ayuda social.

Quiere seguir el proceso en libertad por su hija

En medio de su devolución, Andrés Hurtado hizo un pedido especial al juez encargado de su caso. El acusado pidió continuar el proceso legal en libertad, poniendo como prioridad a su hija menor de 9 años, quien actualmente se encuentra en etapa escolar y asegura tiene la misma condición de salud que él.

“Yo he trabajado durante 10 años, me gustaría afrontar un juicio justo en libertad porque y tengo una niña de 9 años”, comentó en un inicio. Más adelante, destacó que lo único que ahora le preocupa es seguir compartiendo tiempo con ella, entre lo que incluye acompañarla a sus actividades escolares. “Para poder vivir más cerca de mi hija y llevarla al colegio, como siempre”, agregó en su discurso.

Fuente: Justicia TV

Finalmente, señaló que no tiene en mente realizar actos ilícitos, destacando que tiene trabajo y está a cargo de las relaciones públicas de una empresa, pese a estar inmerso en este problema. “Nunca en mi vida se me ha ocurrido por mi cabeza (realizar actos ilícitos) porque tengo trabajo actualmente y me han contratado en Sitramec SAC como gerente de relaciones públicas, sabiendo que podía tener este problema”, sentenció.

Hasta el momento, no hay una resolución sobre este tema y se espera que, en las próximas horas, el juez Juan Carlos Checkley tome una decisión.