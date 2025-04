Delincuente golpeó en la cabeza a psicóloga durante robo en SMP y ahora no puede hablar: PNP rechazó video del asalto

Una joven psicóloga fue víctima de un asalto en la puerta de su casa en San Martín de Porres. El criminal armado la golpeó multiples veces en la cabeza y ahora no puede hablar con normalidad. (Crédito: Latina)

La delincuencia en Lima continúa cobrando víctimas. Esta vez, una joven psicóloga fue brutalmente agredida en la puerta de su vivienda, ubicada en la urbanización Mesa Redonda, en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió a plena luz del día cuando un delincuente aprovechó la vulnerabilidad de la profesional para robarle sus pertenencias, golpeándola en la cabeza durante el asalto. Como resultado de la agresión, la psicóloga sufrió graves lesiones, que habrían afectado su capacidad para comunicarse.

En conversación con RPP, la hermana de la víctima, Darcy Rique, la profesional intentó proteger a una paciente, una menor de 12 años, lo que provocó la furia del delincuente. Durante el asalto, el agresor le propinó varios golpes en la cabeza, dejando a la joven gravemente afectada.

El impacto de los golpes fue tan severo que la joven no puede hablar con normalidad. “No sabemos si es por el tema de un trauma o porque le han dado en la cabeza con la cacha (del arma), pero no puede hablar, articula muy difícil. Ella estaba completamente bien antes de esta situación”, señaló la hermana de la víctima.

Un delincuente armado golpeó brultamente en la cabeza a una joven psicóloga en San Martín de Porres. (Foto: Infobae Perú/Captura video Latina/Captura video ATV)

Problemas para presentar la denuncia y rechazo del video

Luego de lo ocurrido, la hermana de la víctima acudió a la comisaría de Independencia para presentar la denuncia correspondiente. Sin embargo, relató que tuvo inconvenientes al momento de intentar entregar un video del asalto como prueba. Según su versión, el policía a cargo de la investigación rechazó el video que ella le ofreció a través de WhatsApp, indicándole que debía entregarlo en formato físico, por el protocolo.

“No recibieron el video porque no ha habido un interés real en perseguir a los culpables. El video [del asalto] yo lo tenía en el WhatsApp y le digo: ‘te lo paso’ al policía que supuestamente está a cargo de la investigación y me dice: ‘no, tiene que traerlo mañana quemado en un CD para que se quede porque nosotros no recibimos de otra manera porque no es protocolo’. [Entonces], le digo: ‘pero la placa está ahí’. ‘No, yo no necesito datos que no sean los que se acuerda la señorita que está denunciando’, (me dijo el policía)”, señaló la hermana de la víctima para RPP.

Familiares exigen seguridad y justicia

El estado de salud de la psicóloga también ha comprometido su capacidad de trabajo. Su hermana informó que debido a los problemas de comunicación y posibles secuelas de las lesiones en la cabeza, la profesional no podrá continuar brindando atención a sus pacientes.

El caso ha generado preocupación en la familia de la víctima, quienes han solicitado a las autoridades un reforzamiento en la seguridad de la zona. Según los familiares de la psicóloga, los delitos en San Martín de Porres se han incrementado, lo que hace necesario tomar medidas para prevenir futuros incidentes.

En diálogo con Buenos Días Perú, la joven víctima expresó que protegió a su paciente de 12 años y solicitó ayuda a las autoridades. “Ustedes están viviendo lo que yo viví. Soy mamá, y como madre quiero que nuestro país sea un lugar seguro, porque esa niña pudo haber sido mi hija. Ellos solo disfrutaban golpeándonos porque no teníamos nada que robar. Estábamos muy expuestos, todos, no solo las mujeres”, manifestó con dificultad.

“Yo quiero pedir ayuda a nuestra presidenta, al Ministerio de la Mujer, y al Colegio de Psicólogos. A todos mis colegas, les pido que hagamos algo, como una marcha contra la violencia. Yo, como ustedes, puedo quedar marcada para siempre”, agregó visiblemente afectada por la situación.