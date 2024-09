El personaje de Andrea San Martín apareció en la serie de Deyvis Orosco: “Qué bonitos ojos tiene”

Personaje inspirado en Andrea San Martín apareció en serie de Deyvis Orosco.

La sorpresiva aparición del personaje de Andrea San Martín en la novela de Deyvis Orosco ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes finalmente pudieron verla en pantalla el miércoles 25 de septiembre. Tras meses de especulaciones, que Adriana, personaje inspirado en la expareja del ‘Bomboncito de la Cumbia’ será parte del elenco de la novela ‘Tu nombre y el mío’, una producción de Michelle Alexander que narra la vida del popular cantante y los momentos que marcaron la historia del Grupo Néctar.

La trama, que ha capturado la atención del público, profundiza en la vida personal y amores del cumbiambero. Muchos esperaban con ansias la representación de esa parte de la vida del intérprete, interpretada por Sirena Ortiz bajo el nombre ficticio de ‘Adriana Martínez’.

Sin embargo, hasta ahora, su ausencia en los primeros episodios había generado intriga entre los televidentes. En el último capítulo compartido por América Televisión, finalmente se vio el momento en el que ‘Adriana’ entra en la vida del protagonista.

La esperada aparición del personaje de Andrea San Martín en la novela de Deyvis Orosco. | Captura/América TV

La escena de ‘Adriana Martínez’

La escena que se vio el 25 de septiembre muestra a ‘Adriana Martínez’ defendiendo a Deyvis sin conocerlo personalmente, lo que genera un interés inmediato por parte del cantante, quien queda impresionado por su belleza y exclama: “Qué bonitos ojos tiene”.

Esta aparición ha alimentado aún más las especulaciones sobre la relación que mantuvieron en la vida real, aunque la trama está enfocada en la ficción.

En el siguiente avance, el cual se verá este 26 de septiembre, se ve como finalmente la pareja se conoce.

Deyvis Orosco ante especulaciones sobre su relación con San Martín

En medio de los rumores que rodean tanto a la novela como a la vida personal de Deyvis Orosco, el cantante rompió su silencio sobre una presunta videollamada que habría realizado a Andrea San Martín.

Andrea San Martín niega haber recibido alguna ayuda económica de Deyvis Orosco. (Foto: Captura de TV)

Tras varias especulaciones sobre un malentendido entre él y su pareja, Cassandra Sánchez, Orosco explicó que la llamada fue simplemente parte de una coordinación laboral, ya que la exchica reality trabaja en una emisora local.

“Después de varias reuniones, tuvimos una cena con el equipo de trabajo, y fue allí donde me pidieron que hiciera una videollamada para confirmar mi presencia en un programa. No hubo nada fuera de lo profesional”, explicó el ‘Bomboncito de la Cumbia’, desmintiendo cualquier conflicto personal.

Por su parte, San Martín respondió tajantemente, asegurando que la esposa del intérprete no estaba al tanto de la llamada, pero que ella misma aclaró la situación al día siguiente.

“Yo no sabía nada de lo que estaban haciendo, si me llaman, prefiero que me llame Karen antes que Deyvis, así no hay confusiones”, comentó la joven, despejando cualquier tipo de malentendido.

Cassandra Sánchez de Lamadrid respondió a Andrea San Martín, expareja de Deyvis Orosco.

Deyvis Orosco quiso encuentro con Andrea San Martín

El 12 de septiembre, Andrea San Martín apareció en vivo en ‘Magaly TV La Firme’ para hablar sobre una videollamada inesperada de Deyvis Orosco, que ocurrió el 3 de agosto de 2024 a las 10 p.m. Durante la entrevista, ella explicó que decidió no contestar la llamada por respeto a su pareja actual y porque consideraba que la hora era inapropiada.

Según sus palabras, el gesto del cantante fue innecesario, dada su relación pasada. Ella también mencionó que tuvo contacto con el ‘Bomboncito de la Cumbia’ en agosto del 2023 debido a un favor que le pidió un amigo.

Este reencuentro fue breve y de carácter profesional, aunque el intérprete aprovechó la oportunidad para insistirle en que se reunieran a solas, algo que ella rechazó rotundamente.

La exchica reality señaló que, aunque Orosco se muestra cordial y superficial frente a cámaras, en privado su comportamiento es distinto, algo que la incomoda. Finalmente, Andrea San Martín dejó claro que no existe ningún tipo de vínculo emocional ni personal con el cantante, y que no tiene interés en retomar ningún contacto con él.

Andrea San Martín desmiente a Deyvis Orosco y advierte tener pruebas: “La dueña de la radio no sabía que llamó”. (Captura: Magaly TV La Firme)