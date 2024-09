Justicia para Kimberlit Tapia: PJ dictó prisión preventiva contra confeso feminicida de enfermera

Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para Joshua Huamán por feminicidio en agravio de la enfermera.

Joshua Huamán, confeso asesino de Kimberlit Tapia Ortiz, quien desapareció durante varios días y sus restos fueron hallados finalmente en Cieneguilla el pasado 18 de septiembre, permanecerá tras las rejas.

A través de sus canales oficiales, el Poder Judicial informó que se dictó nueve meses de prisión preventiva contra el joven de 28 años al estar investigado por el feminicidio en agravio de la enfermera.

Tras ser sindicado como el principal sospechoso de la muerte de Tapia Ortiz, Huamán le declaró a la Policía Nacional del Perú (PNP) que él planificó el asesinato porque fue conminado por una entidad demoniaca para hacerlo.

“Lo identifico como Jhon, tiene entre 40 y 45 años. Su contextura es fuerte, musculosa. Es alto, muy alto. Su piel color blanco y de cabello rubio. Me trata mal. Si no hago lo que él va a hacer, va a matar a mi familia. No solamente me amenazó, sino que sabía todo lo que hacía mi familia”, indicó.

“Juro que el diablo se me metía en la cabeza, se me aparecía dando órdenes. No pude controlarme y tuve que hacerlo. Me daba órdenes, que yo no quería cumplir”, afirmó Joshua ante las autoridades.

En diálogo con TVPerú Noticias, el general PNP Marco Conde señaló que el detenido confesó haber asesinado a su pareja. | TV Perú Noticias

Primeras investigaciones

El general PNP Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó que Huamán llevó todos los utensilios que utilizó para acabar con la vida de Tapia en su mochila, tales como un arma blanca, cintillos, lejía y esponjas. Los primeros para maniatar y acuchillar a su víctima, mientras que los últimos para limpiar las pruebas en su contra.

“El crimen lo cometió él solo. Se analizaron las cámaras de videovigilancia y se evidenció que la pareja ingresó al hospedaje el día 8 de septiembre y que, al día siguiente, el 9 de septiembre, se retira el sospechoso”, declaró Conde.

“Él ya había planificado cometer este hecho de sangre. En su mochila llevaba un arma blanca, lejía, esponjas para limpiar todo el rastro de sangre que iba a dejar al momento que degolló a la víctima”, agregó.

Asimismo, en las pesquisas iniciales realizadas por la PNP, entre ellas las pruebas de luminol tomadas en el inmueble alquilado donde la pareja se hospedó para celebrar su aniversario, se comprobó rastros de sangre en el dormitorio, el baño y la escalera.

Joshua Huamán, confeso feminicida.

Más denuncias

Tras el asesinato de la enfermera, se dio a conocer la historia de otra mujer que logró sobrevivir al ataque Joshua Huamán. El programa Domingo al Día, de América Televisión, dio cuenta del caso de una joven que conocía a joven de 28 años desde la escuela y, con el tiempo, comenzaron a comunicarse a través de Facebook.

En su relato describió cómo él mostraba un comportamiento posesivo, insistiendo en que compartiera su ubicación en tiempo real y realizando videollamadas si no respondía rápidamente a sus mensajes. “Era muy intenso”, comentó.

La mujer, quien optó por ocultar su identidad, refirió que Huamán le propuso tener una relación, a la que ella se negaba. Comentó que un día la fue a visitar a su casa para darle una supuesta ‘sorpresa’. Al llegar, le vendó los ojos, pero la demora de saber de qué se trataba el juego la llevó a sentirse incómoda y nerviosa.

“No quería estar con esta cinta”, confesó. Fue entonces cuando Huamán la golpeó en la cabeza con un bate de béisbol. Cuando sentí el golpe en la cien, me pare y saqué las vendas. Lo veía como poseído. Yo soy más grande y me defendí”, contó al referido programa periodístico.