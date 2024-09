Perú votó a favor del ‘Pacto para el Futuro’ de la ONU: ¿Qué es y por qué otros países se negaron?

Elmer Schialer participó de Cumbre.

Elmer Schialer, ministro de Relaciones Exteriores, participó en las actividades de la Semana de Alto Nivel del Septuagésimo Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante el evento, se presentó el ‘Pacto para el Futuro’, el cual fue sometido a votación por todos los países miembros.

Aunque el documento de 42 páginas busca promover un sistema multilateral que refleje las realidades de hoy y que beneficie a todos, no fue aprobado por unanimidad. 143 países, entre los que se encuentran Perú, Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Israel, Irlanda, España, Australia, Chile, Brasil, Paraguay, Ecuador e Italia, respaldaron la iniciativa. En contra hubo siete votos, encabezados por Rusia, Irán y Nicaragua; y quince abstenciones, de Cuba, Bolivia e Irak.

El caso de Argentina fue particular, porque decidió no votar y quedó en una reducida lista de países que no participó en la votación del Pacto para el Futuro, como Azerbaiyan, Bahamas, Brunei, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, El Salvador, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Eswatini (Suazilandia), Haití, Kirguistán, Mali, Níger, Papua Nueva Guinea, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Somalia, Tayikistán, Tonga, Turkmenistán, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela y Vietnam.

Votación sobre el Pacto para el Futuro

Al respecto, el canciller peruano calificó el documento como “crucial para canalizar de la manera más eficiente e inclusiva la cooperación internacional”. Asimismo, destacó que para el país “es una herramienta que debe respetar la soberanía de los estados y que debe promover la cooperación basada en la solidaridad, respeto mutuo y equidad”.

“Para nosotros este pacto no es ni será jamás una imposición ni una agenda que erosione nuestras tradiciones o nuestro orden jurídico interno sino más bien una plataforma que nos permita trabajar junto a otras naciones para enfrentar los desafíos que compartimos”, agregó.

¿Qué es el Pacto para el Futuro y por qué otros países se negaron?

El Pacto para el Futuro, basado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un documento elaborado a fin de “enfrentar los mayores desafíos de nuestra época”, como cambio climático, la igualdad de género, la lucha contra el terrorismo y las potenciales amenazas de la Inteligencia Artificial.

Hasta la fecha no existen mayores explicaciones por parte de países que se abstuvieron a votar o lo hicieron en contra. Sin embargo, uno de los gobiernos que sí expuso sus argumento fue el de Javier Milei. La canciller argentina Dania Mondino remarcó que el Pacto se trata de una medida “autoritaria”.

“Muchos de los puntos de este Pacto, con sus anexos, presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. [...] Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina porque, por el contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad”, mencionó.

De acuerdo a medios locales, el rechazo se debe a dos puntos en específico: el octavo, que propone lograr “la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”, y el tercero, que es “fomentar un espacio digital inclusivo, abierto y seguro”.

¿Cuáles son los 56 puntos del Pacto para el Futuro?

1. Emprenderemos acciones audaces, ambiciosas, aceleradas, justas y transformativas para implementar la Agenda 2030, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no dejar a nadie atrás.

2. Centraremos en la erradicación de la pobreza nuestros esfuerzos por implementar la Agenda 2030.

3. Pondremos fin al hambre y eliminaremos la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición.

4. Reduciremos el déficit de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países en desarrollo.

5. Velaremos porque el sistema multilateral de comercio siga siendo un motor del desarrollo sostenible.

6. Invertiremos en las personas para acabar con la pobreza y reforzar la confianza y la cohesión social.

7. Redoblaremos nuestros esfuerzos por construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas en pro del desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos, crear a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.

8. Lograremos la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas como contribución decisiva para avanzar en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas.

9. Reforzaremos nuestras acciones para hacer frente al cambio climático.

10. Aceleraremos nuestros esfuerzos por restaurar, proteger, conservar y utilizar de forma sostenible el medio ambiente.

11. Protegeremos y promoveremos la cultura y el deporte como componentes integrales del desarrollo sostenible.

12. Haremos planes para el futuro y redoblaremos nuestros esfuerzos colectivos por impulsar la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de aquí a 2030 y posteriormente.

El capítulo II, titulado “Paz y seguridad internacionales”, propuso:

13. Redoblaremos nuestros esfuerzos por construir y mantener sociedades pacíficas, inclusivas y justas y abordar las causas profundas de los conflictos.

14. Protegeremos a todos los civiles en los conflictos armados.

15. Garantizaremos que las personas afectadas por emergencias humanitarias reciban el apoyo que necesitan.

16. Promoveremos la cooperación y el entendimiento entre los Estados miembros, reduciremos las tensiones, procuraremos el arreglo pacífico de las controversias y resolveremos los conflictos.

17. Cumpliremos nuestra obligación de acatar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y defender su mandato en cualquier causa en la que nuestro Estado sea parte.

18. Consolidaremos y sostendremos la paz.

19. Aceleraremos el cumplimiento de nuestros compromisos sobre las mujeres, la paz y la seguridad.

20. Aceleraremos el cumplimiento de nuestros compromisos sobre la juventud, la paz y la seguridad.

21. Adaptaremos las operaciones de paz para responder mejor a los problemas existentes y las nuevas realidades.

22. Abordaremos las graves repercusiones de las amenazas a la protección y la seguridad marítimas.

23. Procuraremos lograr un futuro sin terrorismo.

24. Prevendremos y combatiremos la delincuencia organizada transnacional y los correspondientes flujos financieros ilícitos.

25. Promoveremos el objetivo de un mundo libre de armas nucleares.

26. Respetaremos nuestras obligaciones y compromisos en materia de desarme.

27. Aprovecharemos las oportunidades que ofrecen las tecnologías nuevas y emergentes y abordaremos los riesgos que puede plantear su uso indebido.

El Capítulo III, titulado “Ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital”, estableció:

28. Aprovecharemos las oportunidades que ofrecen la ciencia, la tecnología y la innovación en beneficio de las personas y el planeta.

29. Ampliaremos los medios de implementación para los países en desarrollo a fin de aumentar sus capacidades en materia de ciencia, tecnología e innovación.

30. Velaremos porque la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan al pleno disfrute de los derechos humanos de todas las personas.

31. Velaremos porque la ciencia, la tecnología y la innovación mejoren la igualdad de género y la vida de todas las mujeres y niñas.

32. Protegeremos, aprovecharemos y complementaremos los conocimientos indígenas, tradicionales y locales.

33. Ayudaremos al Secretario General a reforzar el papel de las Naciones Unidas en el apoyo a la cooperación internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación.

En el Capítulo IV, titulado “Juventud y generaciones futuras”, la ONU planteó:

34. Invertiremos en el desarrollo social y económico de la infancia y la juventud para que puedan alcanzar todo su potencial.

35. Promoveremos, protegeremos y respetaremos los derechos humanos de todas las personas jóvenes y fomentaremos la inclusión social y la integración.

36. Aumentaremos la participación significativa de la juventud a nivel nacional.

37. Aumentaremos la participación significativa de la juventud a nivel internacional.

En el Capítulo V, “Transformación de la gobernanza global”, Naciones Unidas se planteó:

38. Transformaremos la gobernanza global y revitalizaremos el sistema multilateral para afrontar los retos, y aprovechar las oportunidades, que se nos presenten en la actualidad y en el futuro.

39. Reformaremos el Consejo de Seguridad, reconociendo la urgente necesidad de que sea más representativo, inclusivo, transparente, eficiente, eficaz y democrático y tenga más rendición de cuentas.

40. Intensificaremos nuestras gestiones en el marco de las negociaciones intergubernamentales sobre la reforma del Consejo de Seguridad con carácter prioritario y sin demora.

41. Reforzaremos la respuesta del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y su relación con la Asamblea General.

42. Haremos mayores esfuerzos por revitalizar la labor de la Asamblea General.

43. Reforzaremos el Consejo Económico y Social para acelerar el desarrollo sostenible.

44. Reforzaremos la Comisión de Consolidación de la Paz.

45. Fortaleceremos el sistema de las Naciones Unidas.

46. Garantizaremos el disfrute efectivo de todos los derechos humanos de todas las personas y responderemos a los retos nuevos y emergentes.

47. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para hacer frente a los problemas actuales y futuros.

48. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para dar más voz y representación a los países en desarrollo.

49. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional a fin de movilizar financiación adicional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, responder a las necesidades de los países en desarrollo y dirigir la financiación hacia quienes más la necesitan.

50. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para que los países puedan tomar préstamos de forma sostenible a fin de invertir en su desarrollo a largo plazo.

51. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para mejorar su capacidad de apoyar a los países en desarrollo de forma más eficaz y equitativa durante las perturbaciones sistémicas y aumentar la estabilidad del sistema financiero.

52. Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera interna.

53. Elaboraremos un marco sobre sistemas para medir el progreso hacia el desarrollo sostenible que complementen el producto interno bruto y vayan más allá de él.

54. Reforzaremos la respuesta internacional a las perturbaciones mundiales complejas.

55. Fortaleceremos nuestras alianzas para cumplir los compromisos existentes y abordar los problemas nuevos y emergentes.

56. Reforzaremos la cooperación internacional para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y en beneficio de toda la humanidad.