Niña fallece al caer camión cisterna sobre su vivienda en Villa María del Triunfo

El camión permaneció en la zona hasta la noche del sábado. Foto: captura TV Perú.

Vecinos del asentamiento humano 12 de junio de Villa María del Triunfo se encuentran conmocionados por la muerte de una menor de 9 años luego que un camión cisterna, que trasportaba agua, se despistara y cayera sobre su vivienda. El lamentable suceso ocurrió el último sábado 21 de setiembre, alrededor de las 6:00 a.m.

Los testigos relatan que el incidente se dio cuando el conductor del camión perdió el control al tratar de esquivar a un mototaxi que pasó intempestivamente por el camino. Tras la maniobra del chófer, el vehículo se despistó y se desplomó sobre la casa donde dormían la menor junto a su hermano. Se supo que los padres de ambos habían salido a trabajar.

Alarmados por el estruendo, los residentes de la zona salieron de sus casas y al ver la escena se apresuraron en intentar rescatar a los dos niños. Lamentablemente, solo el hermano de la víctima pudo ser salvado y de inmediato fue trasladado al Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente. Según denunció un dirigente vecinal, el niño presentaba una fractura en la pierna, pero le negaron la atención en el establecimiento.

Sedapal informó que se acercará a la familia afectada para brindar el apoyo necesario. Foto: captura TV Perú

“No sé cuál es la razón de que en el Kaelín no han querido recibir al niño, que estaba con la pierna destrozada, no sé cual es la razón. Después de dos horas nos avisaron que en el Kaelín no lo querían recibir porque necesitaban denuncias”, lamentó Miguel Ángel Trigoso, dirigente de la Asociación Bella Vista. en entrevista a TV Perú.

El chofer del vehículo identificado como Humberto Panibra de la Cruz, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para ser investigado y determinar las causas exactas del accidente. Por otra parte, se desconoce la identidad del conductor del mototaxi, ya que se dio a la fuga para evitar ser capturado. El camión permaneció sobre la vivienda hasta el sábado en la noche, que fue recién cuando una grúa llegó para levantarlo.

Vecinos reclaman atención

Los vecinos, consternados por lo sucedido, se congregaron en el lugar y pidieron al alcalde del distrito muros de contención para proteger sus viviendas de futuros accidentes. Cabe señalar que algunos de los residentes construyeron precarias edificaciones con calaminas y madera, para evitar que los camiones de carga pesada impacten contra sus viviendas. Sin embargo, estos muros resultan inservibles ante el peso de los vehículos.

También demandaron a las autoridades del gobierno central que instalen de una vez el servicio de agua potable, para evitar el paso de camiones cisterna. En las imágenes difundidas por diversos medios de comunicación se puede ver que el camino por donde deben transitar estos vehículos es estrecho y accidentado. Además de la precariedad de la pista, que no está asfaltada, los conductores también deber luchar con la neblina para tener visibilidad en el camino. Por todas estas razones, pese a que el paso de las cisternas es frecuente en el lugar, la probabilidad que ocurra un accidente se incrementa.

En declaraciones para Latina Noticias, una de las vecinas indicó que iniciaron los trabajos para la construcción de un reservorio a 10 minutos del lugar. Sin embargo, el proyecto aún está en la etapa inicial y faltan varios meses para que pueda ser implementado.

Pese a que el incidente ocurrió en horas de la mañana, el vehículo permaneció en la zona hasta la noche del sábado. Foto: captura TV Perú

“Lo que están haciendo si es un reservorio, pero por allá al frente. (¿A cuántos minutos de acá?) De acá está a diez minutos, ahí arriba. Pero todavía no se realiza. Todavía nada, si falta poner las redes, todo. No hay redes, nada del agua todavía. Por acá recién están haciendo, recién están empezando abajo. No sé si se habrá dado cuenta de que no hay pase”, señaló la mujer.

Sedapal responde

Mediante un comunicado, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) lamentó el accidente y precisó que el camión cisterna pertenece a una empresa particular, contratada por ellos, para este tipo de servicios.

Después de deslindar con el vehículo, Sedapal señaló que se contactaron con la empresa encargada para que active los seguros y en el menor tiempo posible pueda “resarcir a la familia afectada”.

Asimismo, informó que un equipo de Gestión Social de Proyectos de la entidad se contactará con los familiares para brindarles el “soporte necesario”.