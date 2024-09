Andrés Hurtado mintió sobre su situación laboral en audiencia: centro médico aclara que nunca fue su empleado

Andrés Hurtado 'Chibolín' asegura que tiene ingresos de hasta S/300 mil soles mensuales | Justicia TV

El centro médico Molisalud negó este viernes tener vínculo laboral con el conductor de televisión Andrés Hurtado, quien aseguró haber sido contratado por la entidad durante una audiencia de control de identidad realizada tras su detención preliminar por una trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.

“Ante las versiones propaladas por el señor Andrés Hurtado que trabajaría en nuestra representada, señalamos: la referida persona jamás ha mantenido, ni mantiene, contrato laboral con nosotros”, aseguró el establecimiento en un comunicado difundido en su cuenta oficial de Facebook.

La figura televisiva declaró ante el juez supremo Juan Carlos Checkley que acababa de ingresar como trabajador en Molisalud, un policlínico municipal ubicado en el distrito de La Molina. Durante la audiencia, no recordó su número de celular ni la dirección donde vive, y señaló que no podía proporcionar una cifra exacta de sus ingresos mensuales debido a su trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

En otro momento, Hurtado indicó haber sido sometido a tres cirugías en la clínica donde estuvo internado y afirmó ser el único caso en el mundo en haber padecido COVID-19 seis veces. La abogada penalista Romy Chang explicó que esta falta de arraigo domiciliario y laboral motivó al fiscal Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a solicitar la detención preliminar por siete días.

“Lamentablemente, él no contempla arraigo de ningún nivel. A nivel laboral, indicó públicamente que había decidido voluntariamente tres sábados para ocuparse de los temas legales, pero fue desmentido en un dominical en el mismo canal; no había decidido voluntariamente suspender el programa, lo habían sacado. No tiene arraigo laboral, no tiene trabajo,” dijo a Canal N.

“Se le ha preguntado cuál es su domicilio y el domicilio de Reniec no coincide con el que tiene en la realidad. Lo hemos escuchado decir que, como no tiene domicilio, ha hablado con el dueño de la clínica para que le permita colocar ahí su dirección, y eso es indispensable, es una investigación penal. Si no saben dónde notificarte, estamos en una complicación y hay un riesgo de fuga,” remarcó la jurista al destacar que eventualmente el fiscal formulará el pedido de prisión preventiva y este será concedido por el Poder Judicial.

Por su parte, el también penalista Ricardo Elías Puelles indicó que la incapacidad de Hurtado para proporcionar información precisa sobre su situación residencial y laboral incrementa las sospechas en torno a sus actividades y la propiedad de los bienes bajo investigación. “La defensa tendrá muy difícil acreditar el arraigo domiciliario”, afirmó.

Hurtado fue detenido este jueves por la noche en una clínica de la avenida Las Artes, en San Borja. La medida fue ejecutada por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Grupo de Inteligencia Orión de la Dirección Antidrogas (Dirandro).

El jurista Julio Rodríguez, quien inicialmente ejercía la defensa de la figura televisiva, se encontraba en una entrevista en vivo cuando ocurrió la detención. Posteriormente, renunció a la defensa por razones desconocidas, por lo que Hurtado acudió a la audiencia de control acompañado por un abogado de oficio.

Según La República, el Grupo Orión investiga si el conductor ha dispuesto de las propiedades del exnarcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como ‘Vaticano’, ya que “existen indicios” de que los bienes, vehículos de alta gama y viajes al extranjero de Hurtado están vinculados con el lavado de activos del tráfico ilícito de drogas.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) indica que la digura televisiva es el apoderado de ‘Vaticano’, quien, tras ser excarcelado en 2016, le otorgó la custodia, protección y control de bienes presentes o futuros en junio de 2019.