Vanessa López y Johnny protagonizan escándalo con vecinos por su ruidoso Lamborghini: “No dejan dormir”

Vanessa López y Johnny Silva protagonizan escándalo con vecinos por ruidoso Lamborghini. (Captura: Magaly TV La Firme)

La modelo Vanessa López sorprende a más de uno al estar envuelta en un nuevo escándalo con sus vecinos durante la madrugada del 18 de septiembre. El incidente fue captado por las cámaras del programa ‘Magaly TV La Firme’.

Y es que, en medio de la reconciliación entre la expareja de ‘Tomate’ Barraza y Johnny Silva, ambos se mostraron en un lujoso Lamborghini, propiedad de Silva, generando molestias en el vecindario debido al fuerte ruido del motor a altas horas de la noche.

El hecho ocurrió cuando Vanessa y Silva, quien recientemente adquirió un Lamborghini valorado en más de 400 mil dólares, regresaban al domicilio de la modelo. La llegada al lugar, alrededor de las 4 de la mañana, no pasó desapercibida, ya que el potente sonido del vehículo despertó a los vecinos.

Uno de ellos, visiblemente molesto, se asomó por la ventana y lanzó fuertes críticas hacia la pareja. “Son las 4 de la mañana, me has despertado, estás con una señora que solo te utiliza por tu plata, hijo de papi, ese es el chisme”, gritó el vecino, haciendo referencia a la relación que tiene la modelo con Johnny.

Lejos de evitar la confrontación, Vanessa López descendió del automóvil para encarar a los vecinos, preguntándoles si tenían algún problema con ella o con su acompañante. “¿Tienes algún problema conmigo, con mi amigo?”, reclamó indignada en medio de la calle.

La situación se intensificó cuando otro vecino le recriminó por el ruido que no dejó dormir a gran parte del vecindario. “¿Te parece que no es problema que no dejen dormir a medio barrio?”, cuestionó una vecina, a lo que la exchica reality intentó justificar diciendo que el ruido era simplemente el sonido normal del auto.

La tensión continuó, con más vecinos sumándose a las quejas. “Son un par de adolescentes, ambos adultos. Se creen graciosos burlándose de una persona con TDT, se creen graciosos, par de patanes, desubicados,” expresó otro vecino molesto, llegando al punto de amenazar con llamar a serenazgo. “Lárgate, como viniste,” añadió, pidiendo que se retiraran de inmediato.

Ante el creciente malestar, la pareja decidió irse del lugar y dejaron el vehículo en otra reja cercana. Posteriormente, regresaron caminando hasta la casa de Vanessa López. Silva se retiró del vecindario casi a la 1 de la tarde, cerrando un episodio de descontento vecinal que fue expuesto por el programa de Magaly Medina.

Vanessa López confirma que vio la agresión de Christian Cueva

Hace poco, Vanessa López rompió su silencio con ‘Todo se Filtra’ y se refirió a la agresión de Christian Cueva hacia su esposa Pamela López. La expareja de ‘Tomate’ Barraza se mostró sorprendida porque su nombre sonara en este caso, pero confirmó que sí tuvo un contacto con Pamela. Mencionó que la vio alterada y llorando, por lo que su manera de auxiliarla fue llevándola al box en el que ella estaba para que bebiera un vaso con agua, pero no vio nada más.

“Eso fue en una discoteca. Yo la verdad te soy sincera, no sé por qué me mencionaron a mí. Yo sí metí a Pamela a mi box porque la vi mal, estaba como nerviosa, alterada, estaba llorando. Le dije que pasara a mi box, la senté y quería solamente un vaso con agua hasta que vengan sus amigas, eso fue todo lo que yo recuerde”, mencionó en un inicio.

Tras ello, explicó que le habían comentado que se había puesto de esa manera porque había tenido un problema con su esposo, pero desconocía de qué se trataba exactamente. “Sí, sabía que era por un tema de su esposo, pero más de eso yo no sé”, acotó.

Vanessa López confirmó agresiones a Pamela López por parte de Christian Cueva en discoteca.