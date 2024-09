Peluche que ‘respira’: ¿El juguete viral en TikTok realmente puede ayudar contra la ansiedad y el estrés?

Peluche que 'respira' es un recurso para controlar los síntomas de estrés y ansiedad en niños y adultos. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina/ Difusión)

En las últimas semanas, usuarios de la popular red social TikTok han hecho viral un producto que ayudaría a reducir los síntomas de la ansiedad, el estrés e incluso con el insomnio. El peculiar artículo conocido como peluche que ‘respira’ se ha convertido en una sensación entre los cibernautas y en Perú puede llegar a costar hasta casi 250 soles en las principales tiendas.

El juguete, originalmente creado para ayudar a dormir a los bebés, se presenta en la forma de diferentes peluches de animales que pueden reproducir sonidos relajantes, simular el movimiento y la respiración para crear una aparente sensación de calma en la persona. Debido a sus beneficios, ha captado rápidamente la atención de adultos que desean adquirirlo.

Infobae Perú conversó con Julián Sarria García, médico psiquiatra y jefe del Departamento de Consulta Externa del Hospital Víctor Larco Herrera, para aclarar si estos juguetes pueden ser realmente beneficiosos para mitigar los síntomas de la ansiedad y el estrés. No obstante, el experto detalla que ningún producto puede reemplazar el tratamiento psicológico profesional.

El psiquiatra explica que los estímulos externos, así como los ejercicios de relajación, tienen un impacto positivo para controlar los síntomas de estas patologías que pueden afectar tanto a adultos como a niños.

“Los ejercicios de respiración lenta y controlada han sido ampliamente estudiados en el contexto del manejo de la ansiedad y el estrés. Por ejemplo, se han realizado sesiones de relajación y meditación que demuestran su efectividad. Además, hay investigaciones que sugieren que escuchar ciertos sonidos, como el latido del corazón o la lluvia, puede ser beneficioso para aliviar el estrés, la ansiedad y el insomnio”, expresó.

Usuarios en redes sociales afirman que peluche que 'respira' ayuda a dormir. (Foto: difusión)

Según Sarria, el hecho de que este producto simule la respiración controlada tiene un efecto beneficioso en el sistema nervioso del usuario, ayudándolo a relajarse. “Los juguetes en cuestión son peluches diseñados para ser abrazados. Al hacerlo, el juguete cuenta con un mecanismo que regula la respiración. El contacto crea una conexión entre la persona y el peluche, lo que ayuda a disminuir inconscientemente la frecuencia respiratoria. Al reducir esta frecuencia, se activa el sistema parasimpático, que forma parte del sistema nervioso y está relacionado con la calma y la tranquilidad”, agregó.

En ese sentido, señala que la activación del sistema parasimpático compensa los efectos del sistema simpático, que está relacionado con la producción de cortisol y adrenalina en situaciones que la persona identifica como amenazantes o estresantes.

Testimonios respaldan su beneficio

El especialista descarta la posibilidad de que este juguete genere un efecto placebo, ya que hay estudios científicos que respaldan el uso de estímulos y ejercicios de relajación en estos casos. Además, Sarria resalta la cantidad de testimonios de usuarios que han obtenido resultados positivos al usar estos juguetes.

“En Amazon por lo menos se puede ver a miles de usuarios que dicen que este juguete es beneficioso (...) Estos juguetes pueden ser utilizados en trastornos de ansiedad o estrés en niveles leves a moderados (...) Los testimonios de su efectividad tanto en niños como en adultos son porque este peluche imita la respiración humana al simular un movimiento cíclico de subida y bajada en su cuerpo. Al abrazarlo, el usuario siente este movimiento y, de manera inconsciente, sincroniza su propia respiración con el juguete. Esto, a corto o largo plazo, promueve una respiración más lenta y profunda, activando así el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación en el cuerpo”, explicó.

Testimonios de niños y adultos confirman los beneficios del peluche que 'respira'. (Fotocomposición Infobae Perú/ Difusión)

No reemplaza la terapia psicológica

El médico señala que, aunque este juguete puede ser un recurso útil, no debe reemplazar la atención psicológica profesional. Por lo tanto, las personas que enfrenten estas patologías deben acudir a un centro de salud especializado.

“El uso de este juguete (para controlar el estrés o la ansiedad) puede usarse de manera cotidiana. Sin embargo, aquellos que ya presentan trastornos y experimentan molestias significativas deben buscar atención profesional”, indicó.

La psicóloga Carla Anampa Escriba, consultada por este medio, concuerda con Sarria y reafirma que un juguete no puede reemplazar el trabajo y tratamiento psicológico. “La percepción de sensación de calma es asociada por cada persona de manera particular, y si es favorable para la persona, es válido. Sin embargo, ello no puede reemplazar el tratamiento de psicoterapia o psiquiátrico, de ser el caso”.

Terapia psicológica. (Foto Andina)

En ese sentido, advierte que no acudir con un profesional de la salud mental para un correcto tratamiento puede tener consecuencias. “Un solo objeto no puede resolver todos los problemas que enfrenta una persona. Si bien es un recurso válido, existe el riesgo de que algunos opten por adquirir el producto sin buscar la ayuda de un profesional, lo cual es necesario para abordar adecuadamente la situación.”, agregó.

Alarmante porcentaje de estrés y ansiedad

Sarria señala que, a nivel mundial, la tasa de ansiedad es aproximadamente del 4%, lo que significa que 4 de cada 100 personas enfrentan esta condición. En contraste, la tasa de estrés es del 20% y la de insomnio alcanza el 23%. Sin embargo, a nivel porcentual, la situación es aún más preocupante en la capital peruana.

“En Lima, aproximadamente el 57% de la población sufre de estrés moderado a severo, y el 54% padece insomnio. A nivel nacional, la tasa de insomnio es de aproximadamente el 40%, lo que supera los estándares internacionales.”, advierte Julián Sarria.

En se sentido, menciona que estos datos podrían estar relacionados con la situación que enfrentan los peruanos en medio de una crisis social y económica, así como con los crecientes niveles de delincuencia. “Estamos viviendo una época de mucha inseguridad, acabamos de salir de la pandemia y enfrentamos dificultades económicas y cambios sociales bruscos”, señala.

El Hospital Psiquiátrico Larco Herrera y los centros de salud comunitarios del país pueden atender a personas con patologías de salud mental. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

Por otro lado, Sarria García hizo un llamado a las personas que enfrentan estas u otras patologías para que acudan a los centros de salud mental en el país y reciban la ayuda y tratamiento oportunos.

“Actualmente, el Ministerio de Salud ofrece una serie de servicios a través de los centros de salud mental comunitarios, que cuentan con aproximadamente 330 sedes a nivel nacional. Además, algunos hospitales generales y hospitales de salud mental específicos, como el Hospital Larco Herrera, también tienen programas para tratar estas patologías”, concluyó.