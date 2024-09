“Nicanor ofreció 50 mil dólares”: La historia detrás del audio que forzó la renuncia de Alberto Otárola, según un colaborador eficaz

Pese a que negaron ser parte de un complot, un colaborador eficaz implicó a Martín Vizcarra, César Figueredo, Nicanor Boluarte, Yaziré Pinedo y Morgan Quero. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Morgan Quero no es el único implicado en la denuncia por extorsión presentada por Alberto Otárola. El expresidente del Consejo de Ministros (PCM) también incluyó a Martín Vizcarra, César Figueredo, Yaziré Pinedo y a Nicanor Boluarte. Aunque todos negaron haber estado involucrados en una especie de conspiración para sacar al expremier de Dina Boluarte, un colaborador eficaz pone en duda sus versiones.

Si bien la misma Pinedo, protagonista del audio que forzó la renuncia del extitular de la PCM, involucró a los demás mencionados e indicó que la grabación fue manipulada e inactual, habría tenido pleno conocimiento de lo que se quería hacer en contra de Otárola.

De acuerdo a la declaración del colaborador eficaz 15-2024, a la que accedió Punto Final, César Figueredo llamó a Yaziré Pinedo en diciembre de 2022 a fin de conocer si seguía teniendo comunicación con el entonces titular del Ministerio de Defensa. “En aquella llamada le preguntó cómo estaba y si se encontraba trabajando; asimismo le dijo que su expareja, el señor Alberto Otárola, estaba como ministro de Defensa y le preguntó si aún tenía algún tipo de contacto con él. Ante lo cual Yaziré Pinedo le dijo que no […] César Figueredo le dijo que él sabe que Yaziré Pinedo mantiene a su familia (…) expresándole que lo único que tenía que hacer Yaziré era contactarse con Alberto Otárola para ver si él podría ayudar para que César Figueredo ocupe el cargo público como superintendente de la SUNARP porque solo así podría darle un trabajo fijo a Yaziré”.

Fue en ese contexto en el que Pinedo visitó a Otárola en el Ministerio de Defensa. Al negarse a la petición, Figueredo le consultó si tenía algo que lo vinculara con el entonces ministro y ella le dijo que sí, “pero que eran cosas pasadas”. No obstante, el exdirector ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y actual secretario general del partido Perú Primero, de Martín Vizcarra, le pidió reunirse.

Yaziré Pinedo conocía del 'complot' en contra de Alberto Otárola. | Fotocomposición: Infobae Perú.

Según el colaborador, esta reunión se dio en enero de 2023 en el domicilio de Yaziré en Lince. En el encuentro, Figueredo seleccionó el video donde Otárola le pide el currículo a la joven, que había sido grabado en enero de 2021. Luego, entre febrero y marzo de 2023, volvió a la casa de Pinedo. Una vez ahí, llamó al expresidente Martín Vizcarra por la aplicación Signal. En ese encuentro, le habrían pedido que cite a Otárola a su casa.

“… el expresidente Martín Vizcarra le dice ‘tú no te preocupes, todo va a salir bien, los de inteligencia nos van a apoyar, Conejo se va a encargar de todo’, a lo que Figueredo dice ‘tú solo trae al premier Otárola y muéstrale el video, dile que, si no acepta lo que se le ha pedido en un principio, enviaremos el video a la prensa, es lo único que tienes que hacer, confía en mí, no le pasará nada a ti ni a tu pareja”, se lee en el documento.

Aunque en un primer momento la joven se habría negado, posteriormente accedió. Sin embargo, el expremier negó nuevamente la solicitud. “Ok no te preocupes, lo importante es que fue a tu casa”, le habría dicho Figueredo a Pinedo, según la declaración.

“… después de lo cometido pasó a grabar en partes un video en donde se visualiza imágenes íntimas del señor Otárola… se lo pasó a su WhatsApp desde el teléfono de Yaziré Pinedo, lo revisó y giró la laptop para su lado… y le menciona a Yaziré textualmente ‘nosotros estamos viendo el medio para poder ver cómo llegamos a tener SUNARP y uno de los caminos es el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte o de su asesor Morgan Quero, ya Martín Vizcarra es el contacto directo con ellos y que así se encargaría de hacer llegar cualquier tipo de información a la presidenta”, agregó el colaborador.

Expresidente habría sido parte de la trama de extorsión contra Otárola. | Perú Primero

¿Cuál es el papel de Martín Vizcarra, Nicanor Boluarte y Morgan Quero?

De acuerdo a la declaración, se les alcanzaron los videos a fin de que, una vez difundidos, Nicanor Boluarte recomiende a una persona de su alta confianza, que esté de acuerdo con los intereses del expresidente Martín Vizcarra, y Morgan Quero sea nombrado como ministro. Fue tal el interés que, según el colaborador eficaz, Nicanor Boluarte ofreció 50 mil dólares a Pinedo para que autorice la difusión del audio.

Ante su negativa, el colaborador sostuvo que Figueredo le informó que le robaron el celular donde se encontraba el audio. Al ser consultado, el expremier se limitó a decir que “poco a poco se está conociendo la verdad”.

¿Qué dijo Nicanor Boluarte, Martín Vizcarra y César Figueredo?

Al respecto, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, mencionó que “esto es absolutamente falso, ya que el señor Boluarte no conoce al señor Vizcarra. En tanto, Alejandro Salas, abogado de César Figueredo y vocero de Perú Primero, “se trata de una historia mal contada”. “Nosotros somos un partido de oposición no buscamos tener puestos en el Estado”, sentenció.

Cabe mencionar que, una vez que Yaziré Pinedo brindó una entrevista negando la actualidad del audio, Figueredo y Vizcarra negaron haber estado implicados. “No conozco ni he hablado con nadie de este gobierno”, escribió el exjefe de Estado en X.